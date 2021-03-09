Гвардиола: «Мы забьем 18 голов „Саутгемптону“. Счёт будет 18:0»

Главный тренер «Манчестер Сити» саркастически ответил на вопрос журналистов о том, что его команда может забить много голов в ворота «Саутгемптона» в матче 33-го тура АПЛ . За последние 2 сезона «святые» дважды уступали со счётом 0:9.

Мы забьем 18 голов. Счёт будет 18:0. Что за вопрос! «Саутгемптон» проиграл 0:9, когда играл 88 минут в меньшинстве [против «Манчестер Юнайтед»]. Как вы думаете, это шутка? Мы забьем 9 голов или 18? Будьте серьезнее. Мы просто пытаемся выиграть игру. Для нас это был бы невероятный успех. Мы просто хотим победить, и всё.