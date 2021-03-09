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Гвардиола: «Мы забьем 18 голов „Саутгемптону“. Счёт будет 18:0»

вчера, 22:12
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити-:-Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон21:00 Не начался

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола саркастически ответил на вопрос журналистов о том, что его команда может забить много голов в ворота «Саутгемптона» в матче 33-го тура АПЛ. За последние 2 сезона «святые» дважды уступали со счётом 0:9.

Мы забьем 18 голов. Счёт будет 18:0. Что за вопрос! «Саутгемптон» проиграл 0:9, когда играл 88 минут в меньшинстве [против «Манчестер Юнайтед»]. Как вы думаете, это шутка? Мы забьем 9 голов или 18? Будьте серьезнее. Мы просто пытаемся выиграть игру. Для нас это был бы невероятный успех. Мы просто хотим победить, и всё.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 23:18
Пеп любитель пошутить
Сантус
Сантус
вчера в 22:31
Пэп,отнесись с пониманием,зарабатывают как могут..)
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:28
СМИшники иногда глупо выглядят.
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:26
Очень здраво ответил !!!
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 22:16
Какой вопрос, такой ответ!
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