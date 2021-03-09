Пёнтек: «Я ушёл из „Милана“ из-за Ибрагимовича»

Нападающий «Герты» заявил, что ему пришлось покинуть «Милан» из-за конкуренции со .

Причиной моего ухода стал переход Ибрагимовича. Я не мог себе представить, что просижу на скамейке запасных пять или шесть матчей подряд. Когда Ибра начинает матч со старта, он может покинуть поле только из-за травмы. В первых играх после его прихода я не сыграл ни минуты.

Мне дали возможность в Кубке Италии, я забил и сделал результативную передачу. Несмотря на это, я сразу же вернулся на скамейку запасных. Возможно, у меня не хватило терпения, но тогда я принял такое решение.