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Пёнтек: «Я ушёл из „Милана“ из-за Ибрагимовича»

вчера, 22:45

Нападающий «Герты» Кшиштоф Пёнтек заявил, что ему пришлось покинуть «Милан» из-за конкуренции со Златаном Ибрагимовичем.

Причиной моего ухода стал переход Ибрагимовича. Я не мог себе представить, что просижу на скамейке запасных пять или шесть матчей подряд. Когда Ибра начинает матч со старта, он может покинуть поле только из-за травмы. В первых играх после его прихода я не сыграл ни минуты.

Мне дали возможность в Кубке Италии, я забил и сделал результативную передачу. Несмотря на это, я сразу же вернулся на скамейку запасных. Возможно, у меня не хватило терпения, но тогда я принял такое решение.

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Ozabot
Ozabot
сегодня в 04:44
А сейчас в команде как раз не хватает центрального напа. Но объективно, Златана пригласили как раз из-за Пентека, который перестал вообще что-то показывать в Серии А, хотя надежд на него возлагалось выше крыши и шансы давали, несмотря на малоэффективность.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 01:01
Так часто бывает
d_fincher
d_fincher
сегодня в 00:03
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 23:08
    Если Ибре не конкурент то надо уходить.
    beefs
    beefs
    вчера в 23:02
    ну что же правильное решение принял...
    Q-J-G
    Q-J-G
    вчера в 22:53
    Правильное решение, лучше играть в другой команде, чем не играть...
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