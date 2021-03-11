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Салах: «„Ливерпуль“ не в лучшей форме, но хочет бороться в Лиге чемпионов»

сегодня, 06:17
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 0Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ ЛейпцигМатч завершен

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах дал комментарий после победы над «Лейпцигом» (2:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и выхода своей команды в следующий раунд турнира.

Это был важный результат для нас. Мы пришли сюда после нескольких поражений в Премьер-Лиге. Наша команда пребывает не в лучшей форме, но мы хотим бороться в Лиге чемпионов.

Я бы хотел забить больше. Я очень рад, что мне удалось отличиться голом, и команда победила, это самое главное. В нашей команде было несколько травм, но самое важное, что мы продолжаем сражаться.

Последние пару лет мы выигрывали и «парили в воздухе», но в этом году у нас случились травмы, и это тяжело. Надеюсь, теперь, когда у нас есть 2-4 центральных защитника, мы сможем побеждать снова.

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 10:13
Плюс ко всему сказанному, неплохо бы Мо транжирить моменты пореже, тогда вообще все звезды сойдутся
mihaluch
mihaluch
сегодня в 08:42
Потенциал есть можно и в ЛЧ попробывать.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 08:30
Думаю что дальше не пройдут!
Тасманский дьявол
Тасманский дьявол ответ ДАША Д (раскрыть)
сегодня в 06:59
До первого топового соперника), типа ПСЖ или Баварии)
Тасманский дьявол
Тасманский дьявол
сегодня в 06:59
Хотеть не вредно, вредно не хотеть))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 06:47
Ливерпулю в ЛЧ пока везёт.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 06:29
Только тут шансы и остались.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 06:26
ЛЧ также хороший трофей
ОПС
ОПС
сегодня в 06:24
Хотеть никто не запрещает. Правда и другие тоже хотят.
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