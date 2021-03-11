Салах: «„Ливерпуль“ не в лучшей форме, но хочет бороться в Лиге чемпионов»

Нападающий «Ливерпуля» дал комментарий после победы над «Лейпцигом» (2:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и выхода своей команды в следующий раунд турнира.

Это был важный результат для нас. Мы пришли сюда после нескольких поражений в Премьер-Лиге. Наша команда пребывает не в лучшей форме, но мы хотим бороться в Лиге чемпионов.

Я бы хотел забить больше. Я очень рад, что мне удалось отличиться голом, и команда победила, это самое главное. В нашей команде было несколько травм, но самое важное, что мы продолжаем сражаться.

Последние пару лет мы выигрывали и «парили в воздухе», но в этом году у нас случились травмы, и это тяжело. Надеюсь, теперь, когда у нас есть 2-4 центральных защитника, мы сможем побеждать снова.