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Почеттино: «В первом тайме ПСЖ было очень нелегко»

сегодня, 03:45
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 1Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино дал комментарий после ответного матча с «Барселоной» (1:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов и выхода своей команды в следующий раунд турнира по сумме двух встреч.

В первом тайме нам пришлось очень нелегко. Мы испытывали проблемы с первым пасом. Это был психологический тест, потому что ходило много разговоров о прошлом [камбэке «Барселоны»]. Во втором тайме мы показали себя с другой стороны.

Очевидно, что в первом тайме мы слишком много думали. Слишком много думали о выходе в следующий раунд, и это то, что я сказал игрокам в перерыве. Я попросил их играть. Конечно, я был недоволен [первым таймом] и сказал об этом футболистам.

Во втором тайме мы были более агрессивны. Важно то, что мы прошли дальше. Нужно выбросить негативные мысли из головы.

Кейлор Навас снова продемоснтрировал все свои качества. Это вратарь топ-класса.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
сегодня в 10:53
Лукавит Почеттино, во втором тайме игра также проходила под диктовку гостей на половине хозяев.
Artem Saribekyan
Artem Saribekyan
сегодня в 10:04
Почеттино очень,очень вежлив. Молодец!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 05:34
После 4:1 можно было позволить себе играть на расслабоне.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 04:21
Преимущество было столь велико, что можно было не напрягаться.
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