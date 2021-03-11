Почеттино: «В первом тайме ПСЖ было очень нелегко»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» дал комментарий после ответного матча с «Барселоной» (1:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов и выхода своей команды в следующий раунд турнира по сумме двух встреч.

В первом тайме нам пришлось очень нелегко. Мы испытывали проблемы с первым пасом. Это был психологический тест, потому что ходило много разговоров о прошлом [камбэке «Барселоны»]. Во втором тайме мы показали себя с другой стороны.

Очевидно, что в первом тайме мы слишком много думали. Слишком много думали о выходе в следующий раунд, и это то, что я сказал игрокам в перерыве. Я попросил их играть. Конечно, я был недоволен [первым таймом] и сказал об этом футболистам.

Во втором тайме мы были более агрессивны. Важно то, что мы прошли дальше. Нужно выбросить негативные мысли из головы.

Кейлор Навас снова продемоснтрировал все свои качества. Это вратарь топ-класса.