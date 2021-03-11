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Клопп: «„Ливерпулю“ пришлось забыть о результатах АПЛ перед игрой в ЛЧ»

сегодня, 04:22
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 0Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ ЛейпцигМатч завершен

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Лейпцигом» (2:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и выход своей команды в следующий раунд турнира.

Мы создали множество моментов. У нас было много шансов в первом тайме, но мы не забили. Однако самое лучшее, что сделали парни — это то, что никто не увидел, насколько хорош может быть «Лейпциг». Это монстры, обладающие огромной мощью. Вы видели, как они забегают за спину, но мы очень хорошо сыграли в обороне.

Мы должны были подготовиться к матчу. Нам пришлось забыть о [неудачах в] Премьер-Лиге и постараться показать настоящую игру сегодня. Парни действительно наслаждались своей игрой, но нам пришлось делать и грязную работу. Сегодня была прекрасная игра в защите, и парни очень хорошо сделали свою работу.

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Все комментарии
Ворошиловский Стрелок
Ворошиловский Стрелок
сегодня в 15:39
Скоро и в ЛЧ результаты будут аналогичными.))
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 10:09
А вот это отличный психологический подход - забыть провалы этого сезона, как страшный сон, сделать приоритет на ЛЧ и, главное, помнить, что Ливерпуль может любым составом выиграть у кого угодно, что уже не раз показывали
ilyafrom
ilyafrom
сегодня в 07:19
Сделал ставку на ЛЧ? Интересно что он будет говорить, когда Ливерпуль вылетит из ЛЧ и не попадёт в следующем году
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 05:26
Подождём и посмотрим, что из этого выйдет.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 04:24
На Лигу Чемпионов теперь основная ставка.
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