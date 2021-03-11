Клопп: «„Ливерпулю“ пришлось забыть о результатах АПЛ перед игрой в ЛЧ»

Главный тренер «Ливерпуля» прокомментировал победу над «Лейпцигом» (2:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и выход своей команды в следующий раунд турнира.

Мы создали множество моментов. У нас было много шансов в первом тайме, но мы не забили. Однако самое лучшее, что сделали парни — это то, что никто не увидел, насколько хорош может быть «Лейпциг». Это монстры, обладающие огромной мощью. Вы видели, как они забегают за спину, но мы очень хорошо сыграли в обороне.

Мы должны были подготовиться к матчу. Нам пришлось забыть о [неудачах в] Премьер-Лиге и постараться показать настоящую игру сегодня. Парни действительно наслаждались своей игрой, но нам пришлось делать и грязную работу. Сегодня была прекрасная игра в защите, и парни очень хорошо сделали свою работу.