Гвардиола: «Первые 25 минут „Саутгемптон“ провёл лучше всех гостей „Сити“»

Главный тренер «Манчестер Сити» прокомментировал домашнюю победу над «Саутгемптоном» (5:2) в рамках 33-го тура АПЛ .

В первые 20-25 минут «Саутгемптон» сыграл лучше всех команд, с которыми мы здесь встречались. Только уважение и восхищение командой Ральфа [Хазенхюттля].

Мы испытывали серьёзные проблемы с тем, чтобы контролировать их. Мы не могли нормально начать атаку, потому что у нас не было контакта с опорными хавбеками. Сегодня мы победили благодаря классу, которым обладают наши игроки.