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Гвардиола: «Первые 25 минут „Саутгемптон“ провёл лучше всех гостей „Сити“»

сегодня, 05:50
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал домашнюю победу над «Саутгемптоном» (5:2) в рамках 33-го тура АПЛ.

В первые 20-25 минут «Саутгемптон» сыграл лучше всех команд, с которыми мы здесь встречались. Только уважение и восхищение командой Ральфа [Хазенхюттля].

Мы испытывали серьёзные проблемы с тем, чтобы контролировать их. Мы не могли нормально начать атаку, потому что у нас не было контакта с опорными хавбеками. Сегодня мы победили благодаря классу, которым обладают наши игроки.

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Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 08:29
Игра длится 90 минут
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 05:53
Важен итоговый результат.
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