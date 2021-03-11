Навас: «Отражать пенальти всегда сложно. Особенно когда бьёт Месси»

Голкипер «Пари Сен-Жермен» дал комментарий после ответного матча с «Барселоной» (1:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов и выхода своей команды в следующий раунд по сумме двух встреч.

В концовке первого тайма Навасу удалось отбить удар с 11-метровой отметки.

Я очень рад, потому что это был сложный матч. Мы все хотели показать отличную игру и извлечь максимум из [счёта] первого матча, чтобы пройти дальше.

Отражать пенальти всегда сложно. Особенно когда бьёт Месси, который очень хорошо их исполняет.

«Барселона» действительно показала отличную игру. Они максимально возможно прессинговали нас.

Мы очень мотивированы продолжить выступление в турнире с таким же боевым духом. Это то, что поможет нам пройти далеко.