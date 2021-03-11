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Навас: «Отражать пенальти всегда сложно. Особенно когда бьёт Месси»

сегодня, 04:59
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 1Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Кейлор Навас дал комментарий после ответного матча с «Барселоной» (1:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов и выхода своей команды в следующий раунд по сумме двух встреч.

В концовке первого тайма Навасу удалось отбить удар Лионеля Месси с 11-метровой отметки.

Я очень рад, потому что это был сложный матч. Мы все хотели показать отличную игру и извлечь максимум из [счёта] первого матча, чтобы пройти дальше.

Отражать пенальти всегда сложно. Особенно когда бьёт Месси, который очень хорошо их исполняет.

«Барселона» действительно показала отличную игру. Они максимально возможно прессинговали нас.

Мы очень мотивированы продолжить выступление в турнире с таким же боевым духом. Это то, что поможет нам пройти далеко.

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Все комментарии
shur
shur
сегодня в 09:59
...Акинфеева вчера включил и карлуха не забил!!!
feris1
feris1
сегодня в 08:36, ред.
Навас красавчик.
Реал глупость сделал что продал его лягушатникам.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 07:31
Зря дали бить гному.
Johnes
Johnes
сегодня в 07:09
Шикарный голешник в девятку, игра пошла, пенальти, ну ты ведь Лионель Месси! Ведь можно было наверняка с точки .ерануть в в верхний угол ворот мощно, но нет, блин, Навас прям герой. Опять бессонная ночь.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 05:24
Навас подкалывает гнома.
Gahi
Gahi
сегодня в 05:02
Но тебе удалось это сделать. Молодец
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