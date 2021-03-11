Лапорта: «„Барселона“ заслуживала пройти ПСЖ»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта отреагировал на вылет команды из Лиги чемпионов после ответного матча 1/8 финала с "Пари Сен-Жермен (1:1).
У нас есть команда. Это повод для гордости. Мы защитили своё достоинство. Мы боролись и заслуживали победить. Мы заслуживали пройти в следующий раунд.
сумели собраться, и шансы какие-то были ...
сумели собраться, и шансы какие-то были ...
Журналист: так Барса уже больше не сыграет?!
Лапорт: Барса - потенциальный победитель,где бы она не находилась. А теперь простите, мне надо на стадионе дорожку расчертить.
Журналист: так Барса уже больше не сыграет?!
Лапорт: Барса - потенциальный победитель,где бы она не находилась. А теперь простите, мне надо на стадионе дорожку расчертить.
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Как можно делать такое заявление после разгромного поражения дома и игры вничью в гостях? Это каким боком Барса заслужила? Может тем, что Лапорта стал президентом Барсы и за одно это ей должны отдать Кубок ЛЧ?
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Как можно делать такое заявление после разгромного поражения дома и игры вничью в гостях? Это каким боком Барса заслужила? Может тем, что Лапорта стал президентом Барсы и за одно это ей должны отдать Кубок ЛЧ?