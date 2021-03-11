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Лапорта: «„Барселона“ заслуживала пройти ПСЖ»

сегодня, 03:57
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 1Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта отреагировал на вылет команды из Лиги чемпионов после ответного матча 1/8 финала с "Пари Сен-Жермен (1:1).

У нас есть команда. Это повод для гордости. Мы защитили своё достоинство. Мы боролись и заслуживали победить. Мы заслуживали пройти в следующий раунд.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 19:25
как ни странно, команду можно похвалить !
сумели собраться, и шансы какие-то были ...
Мухомор Съедобный
Мухомор Съедобный ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 16:33
Если так, то цска ваще расформировать надо
Мухомор Съедобный
Мухомор Съедобный
сегодня в 16:27
Еще один больной на голову
Alex12357
Alex12357
сегодня в 11:21
Так чего не прошли?Мощи не хватило или Меська постарел и прицел сбился?
NOVA
NOVA
сегодня в 10:59
первый коммент от нового-старого презика барсы и уже бред!! победить может и заслуживали, но пройти дальше уж точно нет!!
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 10:35
Ла-Порт:Барселона по прежнему претендент на ЛЧ,несмотря на то,что уступила дорогу ПСЖ.
Журналист: так Барса уже больше не сыграет?!
Лапорт: Барса - потенциальный победитель,где бы она не находилась. А теперь простите, мне надо на стадионе дорожку расчертить.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 10:01
Барселона заслуживает перейти в ПСЖ - с такой оговоркой прочитал) без обид
Artem Saribekyan
Artem Saribekyan
сегодня в 10:00
    Vasilich-74
    Vasilich-74
    сегодня в 09:48
      Насмешник
      Насмешник
      сегодня в 09:43
      Президент Барсы (кем бы он ни был) и адекватность - это абсолютно разные реальности.
      cska1948
      cska1948 ответ SHMEL (раскрыть)
      сегодня в 09:17
      В прошлом...
      cska1948
      cska1948
      сегодня в 09:16
      "...Мы заслуживали пройти в следующий раунд."
      --------------------------
      Как можно делать такое заявление после разгромного поражения дома и игры вничью в гостях? Это каким боком Барса заслужила? Может тем, что Лапорта стал президентом Барсы и за одно это ей должны отдать Кубок ЛЧ?
      feris1
      feris1
      сегодня в 08:20
        SHMEL
        SHMEL
        сегодня в 07:53
        Где та прежняя Барселона?
        Октябрь 1917
        Октябрь 1917
        сегодня в 07:30
        Не у вас команды - не сочиняй.
        Тасманский дьявол
        Тасманский дьявол
        сегодня в 06:52
        Просто ПСЖ играл по результату. Иначе нового "рекорда" Барсе было бы не избежать)
        VAN ARM
        VAN ARM
        сегодня в 06:38
        Вот что заслужила то и получила)))
        КЭТиК
        КЭТиК
        сегодня в 06:26
        Можно посмеяться над такой заслуженностью.
        ЦСКА ПЕРВЫЙ
        ЦСКА ПЕРВЫЙ
        сегодня в 05:32
        Ни псж и не Барса не заслуживают играть.
        амурец
        амурец
        сегодня в 05:25
        но не нашли Айтекина
        Leha-ha50
        Leha-ha50
        сегодня в 04:23
        Оптимизма много , а результата нет.
        ОПС
        ОПС
        сегодня в 04:20
        Играть надо в обоих матчах на победу.
        Сантус
        Сантус
        сегодня в 04:17
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