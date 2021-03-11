Лапорта: «„Барселона“ заслуживала пройти ПСЖ»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта отреагировал на вылет команды из Лиги чемпионов после ответного матча 1/8 финала с "Пари Сен-Жермен (1:1).

У нас есть команда. Это повод для гордости. Мы защитили своё достоинство. Мы боролись и заслуживали победить. Мы заслуживали пройти в следующий раунд.