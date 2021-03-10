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Сульшер отреагировал на слухи о том, что Кавани хочет уйти из МЮ

вчера, 18:26

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал высказывание отца нападающего Эдинсона Кавани о том, что уругваец хочет перейти в «Бока Хуниорс».

Судя по моему плохому португальскому и хорошему английскому, Кавани очень горд тем, что играет за «Манчестер Юнайтед», и он всегда будет выкладываться на все 100%. Мы ещё не приняли решение о его будущем. Как мы уже говорили, он внес большой вклад, мы ждём, чтобы он вернулся на поле и был в хорошей форме.

Я не могу комментировать сказанное [его отцом], могу только сказать, что мы очень довольны Эдинсоном, он очень много работает, чтобы вернуться в игру. Каждый день он доказывает свой профессионализм. Несмотря не его плохой английский, он помогает молодым игрокам нашего клуба.

Потом он примет свое решение. Он знает, что мы очень ценим то, что он дал клубу, хотя, вероятно, он сыграл меньше игр, чем хотел бы.

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Все комментарии
Медив
Медив
вчера в 20:15
Видимо его больше ценят не за английский, а за французский. Брутальный ацтек может вправить мозги Погба
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 19:29
На год точно нужно оставить.
shur
shur
вчера в 19:26
...я не по теме: " Спасибо за дизайн, команде Соккер!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" Очень вкусно!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:13
Ещё пару лет за МЮ поиграет и на пакой!
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 19:06
...Мы ещё не приняли решение о его будущем. Как мы уже говорили, он внес большой вклад, мы ждём, чтобы он вернулся на поле и был в хорошей форме...

Как бы поздно не было, пока Вы будете принимать решение о его будущем, он сам примет решение о своём будущем! Кавани нужен МЮ, несмотря на свой возраст, 34. Продлить на год, хороший вариант, и для Кавани, и для МЮ.
beefs
beefs
вчера в 18:56
он сам решит что ему лучше...
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:48
Это его дело
ДСА
ДСА
вчера в 18:35
Хочет.- пусть идёт.
shlomo
shlomo
вчера в 18:26
Ну у кого какое видение этого вопроса...:)))
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