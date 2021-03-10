Сульшер отреагировал на слухи о том, что Кавани хочет уйти из МЮ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» прокомментировал высказывание отца нападающего о том, что уругваец хочет перейти в «Бока Хуниорс».

Судя по моему плохому португальскому и хорошему английскому, Кавани очень горд тем, что играет за «Манчестер Юнайтед», и он всегда будет выкладываться на все 100%. Мы ещё не приняли решение о его будущем. Как мы уже говорили, он внес большой вклад, мы ждём, чтобы он вернулся на поле и был в хорошей форме.

Я не могу комментировать сказанное [его отцом], могу только сказать, что мы очень довольны Эдинсоном, он очень много работает, чтобы вернуться в игру. Каждый день он доказывает свой профессионализм. Несмотря не его плохой английский, он помогает молодым игрокам нашего клуба.

Потом он примет свое решение. Он знает, что мы очень ценим то, что он дал клубу, хотя, вероятно, он сыграл меньше игр, чем хотел бы.