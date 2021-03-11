Шкриньяр: «Этот „Интер“ — клуб имени Антонио Конте»

Защитник «Интера» оценил влияние главного тренера на результаты миланской команды.

Это больше не сумасшедший «Интер». Это клуб имени Антонио Конте.

В этом году Серия А более сбалансирована, чем в прошлых сезонах. Мы счастливы быть первыми, но мы должны оставаться на первой позиции до конца.

Всем не нравится наша игра, но на данный момент важен только результат. Мы должны набирать очки, даже если играем плохо.