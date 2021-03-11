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Шкриньяр: «Этот „Интер“ — клуб имени Антонио Конте»

сегодня, 14:17

Защитник «Интера» Милан Шкриньяр оценил влияние главного тренера Антонио Конте на результаты миланской команды.

Это больше не сумасшедший «Интер». Это клуб имени Антонио Конте.

В этом году Серия А более сбалансирована, чем в прошлых сезонах. Мы счастливы быть первыми, но мы должны оставаться на первой позиции до конца.

Всем не нравится наша игра, но на данный момент важен только результат. Мы должны набирать очки, даже если играем плохо.

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Все комментарии
Ворошиловский Стрелок
Ворошиловский Стрелок
сегодня в 15:38
О как?)
Так Конте же гобб)))
Интересная в Италии многоходовка. Юве заслан своего в Интер, Милан заслал своих в Наполи и Юве.)))
Mangur
Mangur
сегодня в 14:17
Модет ьыть, может быть
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