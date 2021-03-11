Капелло: «ПСЖ повезло, они ошиблись, но их простили»

Итальянский тренер Фабио Капелло прокомментировал вылет «Барселоны» из Лиги чемпионов от ПСЖ в 1/8 финала турнира.
ПСЖ меня разочаровал. Французы вышли в следующий этап только благодаря Кейлору Навасу. Если бы Месси забил пенальти, то исход матча изменился бы.
Что касается качества, то Месси показал свой уровень. ПСЖ повезло, они ошиблись, но их простили.
Результат матча изменился бы 100%. Исход матча...
Шансы, на положительный исход, увеличились бы, если бы забил...
Но никто не знает, как бы заиграли игроки ПСЖ, после пропущенного пенальти.
Но так, как пенальти не забили, то теперь мы и не узнаем, какой был бы исход матча, после забитого пенальти. Возможно, что ПСЖ играли по результату первого матча, особо не "напрягаясь"...
Результат матча изменился бы 100%. Исход матча...
Шансы, на положительный исход, увеличились бы, если бы забил...
Но никто не знает, как бы заиграли игроки ПСЖ, после пропущенного пенальти.
Но так, как пенальти не забили, то теперь мы и не узнаем, какой был бы исход матча, после забитого пенальти. Возможно, что ПСЖ играли по результату первого матча, особо не "напрягаясь"...