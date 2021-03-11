Капелло: «ПСЖ повезло, они ошиблись, но их простили»

Итальянский тренер прокомментировал вылет «Барселоны» из Лиги чемпионов от ПСЖ в 1/8 финала турнира.

ПСЖ меня разочаровал. Французы вышли в следующий этап только благодаря Кейлору Навасу. Если бы Месси забил пенальти, то исход матча изменился бы.