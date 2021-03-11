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Капелло: «ПСЖ повезло, они ошиблись, но их простили»

сегодня, 12:05
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Итальянский тренер Фабио Капелло прокомментировал вылет «Барселоны» из Лиги чемпионов от ПСЖ в 1/8 финала турнира.

ПСЖ меня разочаровал. Французы вышли в следующий этап только благодаря Кейлору Навасу. Если бы Месси забил пенальти, то исход матча изменился бы.

Что касается качества, то Месси показал свой уровень. ПСЖ повезло, они ошиблись, но их простили.

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Мухомор Съедобный
Мухомор Съедобный
сегодня в 16:14
У Капелло, походу, маразм начался.
Alex12357
Alex12357
сегодня в 15:41, ред.
Знаток !А что тебя попёрли из Реала ,Если ты такой мудрый?И нигде ты больше не удержался!
Мessi 10
Мessi 10
сегодня в 15:20, ред.
Как говорится - футбол не терпит сослагательного наклонения.
Фактически - Барса потеряла свои шансы на выход в 1/4 еще в первом матче.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 13:30, ред.
...Если бы Месси забил пенальти, то исход матча изменился бы..

Результат матча изменился бы 100%. Исход матча...
Шансы, на положительный исход, увеличились бы, если бы забил...
Но никто не знает, как бы заиграли игроки ПСЖ, после пропущенного пенальти.

Но так, как пенальти не забили, то теперь мы и не узнаем, какой был бы исход матча, после забитого пенальти. Возможно, что ПСЖ играли по результату первого матча, особо не "напрягаясь"...
Djebrael
Djebrael
сегодня в 13:26
Везет тому, кто везет....
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 12:49
Как бы не повезло, а успешная игра Наваса. У ПСЖ видимо была четкая задача на игру - осторожность, осторожность и никакого риска. В втором тайме ожидание активных действий от Мбаппе и компании было сведено к нулю. Особенно разочаровывает, что Холанд как-бы бросил вызов Килиану, отыграв результативно и красиво ответный матч с "Севильей". Но не будем винить Мбаппе - скорее всего такова была установка Почеттино. Даже кажется, забей Месси пенальти, при таком Гризманне и Дембеле ПСЖ отстоял бы удобный для себя счет.
Incredulous
Incredulous
сегодня в 12:37
У Капелло что, ставка не зашла на Барселону, что он такой бред несёт. ПСЖ вышел играть по счёту, с чем они отлично справились. Очень глупо говорить, что повезло команде, которая по сумме двух встреч выиграла с разницей в три мяча.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 12:33
Скорее наоборот - Барса облажалась в первом матче и им этого не простили
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 12:24
Навас на работу вышел , а не погулять. Так что все по делу.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 12:17
В первом матче повезло «Барселоне».
Ironigor
Ironigor
сегодня в 12:13
Вот это главное ключевое слово, - "ЕСЛИ "!!! И бабушка стала бы дедушкой!!! Всем добра!!!
beefs
beefs
сегодня в 12:08
все зависит от моментов, сегодня повезло...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 12:07
Итог то важен в первую очередь!
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