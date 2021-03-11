Линекер о незабитом пенальти Месси: «Вот это да! Он человек»

Экс-нападающий «Барселоны» и сборной Англии Гари Линекер в своём твиттере отреагировал на игру капитана «сине-гранатовых» Лионеля Месси в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен» (1:1).
Аргентинец отметился голом на 37-й минуте, а спустя 10 минут не смог реализовать пенальти. Линекер отдельно прокомментировал оба эпизода с Месси.
Месси великолепен в первом тайме, но этот его гол — нечто особенное.
Вот это да! Он человек.
По сумме двух встреч (1:1, 4:1) в четвертьфинал Лиги чемпионов вышел ПСЖ.
Роналду: Лига Чемпионов 6 4 2
Италия. Серия A 22 20 3
Месси: Лига Чемпионов 6 5 2
Испания. Примера 24 19 6
Показатели почти идентичные. Далее...
Юве: Мората 7 голов + 6 в ЛЧ, Кьеза 7 +4, Дибала 2 +1
Барса: Гризманн 6 + 2 , Фати 4 +1, Дембеле 3 +3.
Здесь тоже разница невелика. Напарники Месси забивают не намного меньше напарников Рона. Так что слова, что в Барсе все играют на одного, а в Юве каждый сам по себе не очень то и верны. Хотя небольшой перекос есть...
Роналду: Лига Чемпионов 6 4 2
Италия. Серия A 22 20 3
Месси: Лига Чемпионов 6 5 2
Испания. Примера 24 19 6
Показатели почти идентичные. Далее...
Юве: Мората 7 голов + 6 в ЛЧ, Кьеза 7 +4, Дибала 2 +1
Барса: Гризманн 6 + 2 , Фати 4 +1, Дембеле 3 +3.
Здесь тоже разница невелика. Напарники Месси забивают не намного меньше напарников Рона. Так что слова, что в Барсе все играют на одного, а в Юве каждый сам по себе не очень то и верны. Хотя небольшой перекос есть...
А когда Месси всем своим видом показывает куда он будет бить, и бьёт немного в сторону от вратаря, бьёт недостаточно сильно, чтобы вратарь без особых усилий отбил мяч, то это Месси не забил пенальти. Пенальти пробил бездарно, и это факт. Будем объективны!
А когда Месси всем своим видом показывает куда он будет бить, и бьёт немного в сторону от вратаря, бьёт недостаточно сильно, чтобы вратарь без особых усилий отбил мяч, то это Месси не забил пенальти. Пенальти пробил бездарно, и это факт. Будем объективны!
На пороге новое противостояние - Холанд-Мбаппе. Молодые, злые до голов, амбициозные.
Свято место пусто не бывает, и меня это радует...
На пороге новое противостояние - Холанд-Мбаппе. Молодые, злые до голов, амбициозные.
Свято место пусто не бывает, и меня это радует...