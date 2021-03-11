ГлавнаяНовости

Линекер о незабитом пенальти Месси: «Вот это да! Он человек»

сегодня, 07:53
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 1Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Экс-нападающий «Барселоны» и сборной Англии Гари Линекер в своём твиттере отреагировал на игру капитана «сине-гранатовых» Лионеля Месси в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен» (1:1).

Аргентинец отметился голом на 37-й минуте, а спустя 10 минут не смог реализовать пенальти. Линекер отдельно прокомментировал оба эпизода с Месси.

Месси великолепен в первом тайме, но этот его гол — нечто особенное.

Вот это да! Он человек.

По сумме двух встреч (1:1, 4:1) в четвертьфинал Лиги чемпионов вышел ПСЖ.

Все новости
Сакки: «Советую „Ювентусу“ выбрать тренера с атакующими идеями»
Сегодня, 22:12 Комментарии9
Рамос: «У меня нет никаких новостей о продлении контракта с „Реалом“»
Сегодня, 21:55 Комментарии5
Президент ПСЖ: «Мбаппе и Неймар останутся в Париже навсегда»
Сегодня, 21:10 Комментарии29
Рамос: «Я сторонник VAR, он помогает. Судьи могут ошибаться»
Сегодня, 20:17 Комментарии8
«Я не удивлён». Гасперини — о вылете «Ювентуса» из Лиги чемпионов
Сегодня, 18:57 Комментарии11
Луческу: «У „Вильярреала“ более опытные игроки, чем у нас»
Сегодня, 15:01 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Тасманский дьявол
Тасманский дьявол ответ Остапчук 67 (раскрыть)
сегодня в 11:28
А разве она начиналась? Была эра Хави-Иньесты, со столбом Пуйолем в обороне.
Тасманский дьявол
Тасманский дьявол ответ ДСА (раскрыть)
сегодня в 11:27
И как всегда его доверили бесхребетному инопланетянину. Лучше бы Гризман пробил.
Странникъ
Странникъ
сегодня в 10:09
Можно воспринимать это как похвалу. Человек выше, чем просто функция.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 09:43
В сложной ситуации забил,а пенальти смазал!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 09:32
Месси давно пора стать просто игроков, на символ он уже не тянет.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 09:30
Эра Месси закончилась.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ feris1 (раскрыть)
сегодня в 09:24
СМОТРЮ СТАТИСТИКУ ЭТОГО ГОДА.
Роналду: Лига Чемпионов 6 4 2
Италия. Серия A 22 20 3
Месси: Лига Чемпионов 6 5 2
Испания. Примера 24 19 6
Показатели почти идентичные. Далее...
Юве: Мората 7 голов + 6 в ЛЧ, Кьеза 7 +4, Дибала 2 +1
Барса: Гризманн 6 + 2 , Фати 4 +1, Дембеле 3 +3.
Здесь тоже разница невелика. Напарники Месси забивают не намного меньше напарников Рона. Так что слова, что в Барсе все играют на одного, а в Юве каждый сам по себе не очень то и верны. Хотя небольшой перекос есть...
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 09:17
Миллер о промахе Месси :"Вот это да-Месси стал вровень с Дзюбой!"
Rosomahа
Rosomahа
сегодня в 09:15
Фродо далеко до уровня Роналду...С таким подбором раз за разом быть разгромленным, позор! Именно с такими партнерами ,как у мосси в барсе,а то и хуже,Роналду выигрывал ЧЕ!
Q-J-G
Q-J-G ответ ilyafrom (раскрыть)
сегодня в 09:15
Ну да, "пушечный" удар Месси с пенальти, мяч летел в "девятку" но Навас, совершив сейв, вытащил мяч с правого верхнего угла своих ворот.... Можно и похвалить.

А когда Месси всем своим видом показывает куда он будет бить, и бьёт немного в сторону от вратаря, бьёт недостаточно сильно, чтобы вратарь без особых усилий отбил мяч, то это Месси не забил пенальти. Пенальти пробил бездарно, и это факт. Будем объективны!
ДСА
ДСА
сегодня в 08:53
Этот пенальти был единственным шансом перевернуть игру.
feris1
feris1 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 08:31, ред.
Не сравнивай условия в барсе для гнома где он играет всю жизнь где на него играют все и условия в Ювентусе для Рона где практически каждый играет сам на себя.
feris1
feris1
сегодня в 08:28
    feris1
    feris1
    сегодня в 08:25, ред.
      ilyafrom
      ilyafrom
      сегодня в 08:25
      Все накинулись на Месси, что он пенальти не забил. При этом никто не упомянул о Навасе, который отбил пенальти. По моему Наваса нужно хвалить, а не Месси критиковать
      beefs
      beefs
      сегодня в 08:18
      Бывает и хуже...
      Futurista
      Futurista
      сегодня в 08:08
      Как по разному воспринимается футбол)...Месси не забил пенальти - человек...Дзюба не забил пенальти - дерево...
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      сегодня в 08:03
      Получается, не пришелец. Но хоть забил, в отличии от дайвера. А вообще, их время подходит к концу, уже по инерции сравнивают показатели этой парочки. И ждут, что они затащат.
      На пороге новое противостояние - Холанд-Мбаппе. Молодые, злые до голов, амбициозные.
      Свято место пусто не бывает, и меня это радует...
      ШМЕЛЬ-258
      ШМЕЛЬ-258
      сегодня в 07:55
      Подумаешь, Месси пенальти не забил, у нас вон сам Дзюба не забил...
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100