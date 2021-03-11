Линекер о незабитом пенальти Месси: «Вот это да! Он человек»

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сегодня, 07:53

Экс-нападающий «Барселоны» и сборной Англии Гари Линекер в своём твиттере отреагировал на игру капитана «сине-гранатовых» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен» (1:1).

Аргентинец отметился голом на 37-й минуте, а спустя 10 минут не смог реализовать пенальти. Линекер отдельно прокомментировал оба эпизода с Месси.

Месси великолепен в первом тайме, но этот его гол — нечто особенное.

Вот это да! Он человек.