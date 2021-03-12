ГлавнаяНовости

Фонсека: «„Рома“ обыграла очень опытную и сильную команду»

сегодня, 03:01
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)3 : 0Логотип футбольный клуб Шахтёр (Донецк)ШахтёрМатч завершен

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека прокомментировал домашнюю победу над «Шахтёром» (3:0) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Главная идея – организация нашей обороны. Мы закрыли все возможные зоны для футболистов «Шахтёра» в атаке. Знаем, что эта команда очень опасна в контратаках, и сделали всё, чтобы не дать ей играть в привычный фирменный футбол.

Травма Мхитаряна? Только завтра мы будем иметь полную картину, но думаю, что, к сожалению, Генрих не будет готов к следующему матчу.

Мы обыграли очень опытную и сильную команду, которая умеет играть в футбол. Которая в этом году, напомню, дважды победила «Реал» и дважды сыграла вничью с «Интером». Но не менее важным будет и ответный поединок, который состоится через неделю в Украине. Очень хорошо знаю характер футболистов, которые защищают цвета «Шахтёра» и с которыми отлично знаком. Это сильные игроки, и они сделают всё, чтобы победить. В ответном матче нам будет тяжело.

Все новости
Эдегор: «Я счастлив в „Арсенале“. С первого дня чувствую себя как дома»
Сегодня, 07:52 Комментарии4
Артета: «„Арсенал“ должен прекратить допускать результативные ошибки»
Сегодня, 06:56 Комментарии5
Моуриньо: «Когда Кейн на поле — это совсем другая история. Он делает всё»
Сегодня, 06:35 Комментарии9
Эмери: «Мы серьёзно отнеслись к игре с „Динамо“. Знали, что легко не будет»
Сегодня, 06:09 Комментарии6
Кьер: «Считаю, что гол Кессье МЮ был отменён ошибочно»
Сегодня, 05:29 Комментарии3
Сидорчук: «Видно, что „Вильярреал“ играет в сильном чемпионате»
Сегодня, 04:42 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 11:03
Судя по итоговому счёту, не такую уж сильную.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 05:49
Шахтёру дома не отыграться.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 05:40
Не думал, что будет такой разгром.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 03:52
Задел очень хороший. Не думаю, что Рома упустит такое преимущество.
Gahi
Gahi
сегодня в 03:33
Есть ещё ответная игра. Удачи
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100