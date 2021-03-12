Фонсека: «„Рома“ обыграла очень опытную и сильную команду»

Главный тренер «Ромы» прокомментировал домашнюю победу над «Шахтёром» (3:0) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Главная идея – организация нашей обороны. Мы закрыли все возможные зоны для футболистов «Шахтёра» в атаке. Знаем, что эта команда очень опасна в контратаках, и сделали всё, чтобы не дать ей играть в привычный фирменный футбол.

Травма Мхитаряна? Только завтра мы будем иметь полную картину, но думаю, что, к сожалению, Генрих не будет готов к следующему матчу.

Мы обыграли очень опытную и сильную команду, которая умеет играть в футбол. Которая в этом году, напомню, дважды победила «Реал» и дважды сыграла вничью с «Интером». Но не менее важным будет и ответный поединок, который состоится через неделю в Украине. Очень хорошо знаю характер футболистов, которые защищают цвета «Шахтёра» и с которыми отлично знаком. Это сильные игроки, и они сделают всё, чтобы победить. В ответном матче нам будет тяжело.