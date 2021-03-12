Черевченко: «Лёгких побед не бывает. Игроки „Химок“ бились за три очка»

Главный тренер «Химок» подвел итоги победного матча против «Ростова» (1:0) в рамках 22-го тура РПЛ .

Легких побед не бывает. Ребята бились за три очка. Понятно, что поле и погодные условия одинаковы для всех. Обе команды старались упростить игру, чтобы с этим всем совладать. Футболистов просили перед игрой, чтобы они делали поправки на условия в своих действиях, действовали проще.

Почему не выпустили Кухарчука и Трошечкина с первых минут? Нас удовлетворили действия тех ребят, которые вышли с первых минут во встрече с «Ротором». В перерыве пришлось произвести экстренную замену, так как было много борьбы, любой фол мог принести Камышеву вторую желтую карточку.