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Черевченко: «Лёгких побед не бывает. Игроки „Химок“ бились за три очка»

вчера, 21:52
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки1 : 0Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко подвел итоги победного матча против «Ростова» (1:0) в рамках 22-го тура РПЛ.

Легких побед не бывает. Ребята бились за три очка. Понятно, что поле и погодные условия одинаковы для всех. Обе команды старались упростить игру, чтобы с этим всем совладать. Футболистов просили перед игрой, чтобы они делали поправки на условия в своих действиях, действовали проще.

Почему не выпустили Кухарчука и Трошечкина с первых минут? Нас удовлетворили действия тех ребят, которые вышли с первых минут во встрече с «Ротором». В перерыве пришлось произвести экстренную замену, так как было много борьбы, любой фол мог принести Камышеву вторую желтую карточку.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:42
Химки продолжают свое восхождение наверх. И уже все забыли , как все начиналось. Громкое увольнение Юрана, директора как то незаметно забылось. Забылась и попытка сделать фарм клуб из Химок. А ведь многие болельщики тогда клятвенно обещали , что будут желать Химкам вылета из РПЛ. Но время лечит. Пришел Черевченко и команду словно подменили , Химки просто удивляют своей игрой, медленно , но уверенно поднимаясь по турнирной таблице. За командой стало интересно наблюдать. Посмотрим , как в итоге команда закончит сезон, но от вылета себя они определенно застраховали.
Всем здоровья.
нечитайло
нечитайло
вчера в 21:57
Как на войне, позади Москва
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 21:55
Игроки Химок бились. Вопросов нет. Но и Лапочкин им хорошо помог
shlomo
shlomo
вчера в 21:54
Карпин....НЕ верю!!!!!....
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