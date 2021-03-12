Мирзов — о пенальти в матче с «Ростовом»: «Я грамотно подставился и упал»

Полузащитник «Химок» поделился мыслями после победы над «Ростовом» (1:0) в матче 22-го тура РПЛ . Хавбек стал автором гола с пенальти на 49-й минуте.

Игра была очень тяжелая. Мне кажется, я никогда в жизни не играл в таких погодных условиях. Из-за холода и ветра тяжело было даже бежать. Пацаны бились и заслуженно выиграли, молодцы.

Еврокубки? Давайте мы просто будем выигрывать каждую игру, а там уже посмотрим. Когда мы приходили сюда, задача была одна, и мы ее выполняем, как говорится. А дальше нужно выигрывать, а что будет — увидим в конце чемпионата. Наверху тоже много команд, которые хотят попасть в четверку. Будет тяжело. Пересмотра задач на сезон не было, нам руководство ничего не говорило. Каждую игру выходим и бьёмся.

Пенальти? Я просто убирал мяч и хотел ударить по воротам, но увидел, что он (полузащитник «Ростова» Роман Тугарев) ставит ногу. Подставился грамотно, упал. У нас и после этого моменты хорошие были, могли забивать и не доводить до этих нервотрепок.