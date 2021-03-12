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Мирзов — о пенальти в матче с «Ростовом»: «Я грамотно подставился и упал»

вчера, 22:35
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки1 : 0Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов поделился мыслями после победы над «Ростовом» (1:0) в матче 22-го тура РПЛ. Хавбек стал автором гола с пенальти на 49-й минуте.

Игра была очень тяжелая. Мне кажется, я никогда в жизни не играл в таких погодных условиях. Из-за холода и ветра тяжело было даже бежать. Пацаны бились и заслуженно выиграли, молодцы.

Еврокубки? Давайте мы просто будем выигрывать каждую игру, а там уже посмотрим. Когда мы приходили сюда, задача была одна, и мы ее выполняем, как говорится. А дальше нужно выигрывать, а что будет — увидим в конце чемпионата. Наверху тоже много команд, которые хотят попасть в четверку. Будет тяжело. Пересмотра задач на сезон не было, нам руководство ничего не говорило. Каждую игру выходим и бьёмся.

Пенальти? Я просто убирал мяч и хотел ударить по воротам, но увидел, что он (полузащитник «Ростова» Роман Тугарев) ставит ногу. Подставился грамотно, упал. У нас и после этого моменты хорошие были, могли забивать и не доводить до этих нервотрепок.

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Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:34
Подставится правильно под нарушение - это вполне обычное явление, каждый нападающий делает это. Так что я не буду бросать камни в Мирзова - это часть игры и никуда от этого не деться. Да и вне игры похоже все же было, так что победа Химок вполне рабочая. Кто больше забил , тот и выиграл. Не болею за Химки, даже больше симпатизирую Ростову, но матч проигран по делу, надо забивать больше соперника.
Всем здоровья.
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 23:54
Как можно гордиться тем, что ты подставился? Подставился- это значит симуляция!
Спартаковская школа...
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:43
Уважение Резиуну за такие слова ,всё просто по мужски !!!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 23:36
Грамотно подставляться в штрафной площади, прикрывая мяч - часть искусства нападающего, ничего в этом зазорного нет. А вот спорное судейство с призрачными офсайдами явно футбол не красит.
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:16
Браво Резиуан!
Мирзов кандидат номер один на звание "Джентльмен года в fair play" ! У него хватило мужество признаться, что он подставился и упал. Тем самым обнажив гнилую сущность и предвзятое судейство Главного арбитра матча Химки-Ростов.
Дудинчанин
Дудинчанин
вчера в 22:57
    161регион
    161регион
    вчера в 22:53
    Походу там пенальти был заготовлен.... Лапочкин ждал падения.... А когда Ростов отыгрался и мог додавить, лапаЧкин решил отменить 100% гол... Ведь уплачено
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    вчера в 22:45
    А судья Лапочкин глупо подставился и отменил с судьями вар чистый гол Ростова
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 22:38
    Зачем так палить и палиться?).
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