Малафеев: «Ситуация в российском футболе печальная, но поправимая»

Бывший вратарь «Зенита» и сборной России прокомментировал новость о том, что Россия опустилась на 8-ю строчку в таблице коэффициентов УЕФА , пропустив вперёд Нидерланды.

В последнее время российские клубы не радуют результатами в еврокубках наших болельщиков и специалистов. Такие результаты и падение чемпионата России в рейтинге УЕФА были ожидаемы. Ожидаемы, учитывая определённую тенденцию и определённые моменты. Тенденция не очень хорошая. Действительно, Россия может продолжить терять позиции и лишаться клубов-участников еврокубков, которые могли бы набирать очки.

Сказать, что это общий показатель уровня российского футбола можно только в одном случае. Если показатели сборной России упадут так же, как результаты клубов. Тогда можно будет говорить, что всё очень плохо. Сейчас радоваться особо нечему, но есть моменты, которые могут изменить ситуацию. Хотелось бы верить и в сборную, и в наши клубы. Хочется верить, что российский футбол будет набирать обороты. Понятно, что проблемы есть, и на них можно делать акцент, но я бы не стал так делать. В целом, ситуация печальная, но поправимая.