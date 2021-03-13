Пономарёв: «Нет у нас клубного футбола. Всё, что можно, мы проиграли»

Экс-игрок ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарёв прокомментировал новость о том, что Россия опустилась на 8-е место в таблице коэффициентов УЕФА , пропустив вперёд Нидерланды.

В том, что мы опустились в таблице рейтинга УЕФА , нет ничего удивительного. Мы же в еврокубках ничего не выиграли — мы же всё проиграли. Куда же здесь деваться? Никаких претензий по поводу позиции в таблице быть не может — всё по делу. Если бы всё-таки куда-то дальше в еврокубках прошли... Но этого, к сожалению, не было. Нельзя же так играть! Абсолютно всё, всё, что можно, мы проиграли. Что здесь обижаться? Нет у нас клубного футбола. Сложно нам на таком уровне сражаться с нашими соперниками.

Что нужно сделать, чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону? Да была же конференция, был исполком. И Дюков доклад по этому вопросу делал. Все думают, что нужно делать. Трудно с нашим футболом разобраться. Кто-то говорит, что нужно больше иностранцев вводить в команды. Но если вводить больше легионеров, то из чего делать сборную? В клубном футболе, может быть, мы что-то и выиграем, но сборную-то за счёт чего делать? Не из чего будет делать. У нас тогда совсем никакой конкуренции для сборной не будет, если иностранцев станет больше. Сборная тогда вообще никакая будет. Так что такая мера — палка о двух концах. Но меня удивляет одно: почему талантов-то нет? Вроде академии работают, а талантов нет.