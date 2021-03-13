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Пономарёв: «Нет у нас клубного футбола. Всё, что можно, мы проиграли»

сегодня, 01:16

Экс-игрок ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарёв прокомментировал новость о том, что Россия опустилась на 8-е место в таблице коэффициентов УЕФА, пропустив вперёд Нидерланды.

В том, что мы опустились в таблице рейтинга УЕФА, нет ничего удивительного. Мы же в еврокубках ничего не выиграли — мы же всё проиграли. Куда же здесь деваться? Никаких претензий по поводу позиции в таблице быть не может — всё по делу. Если бы всё-таки куда-то дальше в еврокубках прошли... Но этого, к сожалению, не было. Нельзя же так играть! Абсолютно всё, всё, что можно, мы проиграли. Что здесь обижаться? Нет у нас клубного футбола. Сложно нам на таком уровне сражаться с нашими соперниками.

Что нужно сделать, чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону? Да была же конференция, был исполком. И Дюков доклад по этому вопросу делал. Все думают, что нужно делать. Трудно с нашим футболом разобраться. Кто-то говорит, что нужно больше иностранцев вводить в команды. Но если вводить больше легионеров, то из чего делать сборную? В клубном футболе, может быть, мы что-то и выиграем, но сборную-то за счёт чего делать? Не из чего будет делать. У нас тогда совсем никакой конкуренции для сборной не будет, если иностранцев станет больше. Сборная тогда вообще никакая будет. Так что такая мера — палка о двух концах. Но меня удивляет одно: почему талантов-то нет? Вроде академии работают, а талантов нет.

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ОПС
ОПС
сегодня в 04:40
Если все так и будет продолжаться, то вообще слетим еще дальше вниз.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 03:52
Путин в руководство футбола собрал своих бездарных друзей чтобы в Кремле не мешались.
valt134
valt134
сегодня в 02:49
Да какой там клубный футбол? Страна в тар- тара-ры катится...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 01:54
В этом году всё наладится!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 01:53
🕸️. Был такой фильм с комиссаром Катани, ветеран. Это тоже одна из причин того, что все, что возможно проиграли. И началось, это не сейчас. Сейчас результат всего лишь.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:50
Если ничего не предпринять срочно, то наше стремительное падение продолжиться.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:35
Да у нас в России вообще нет футбола. Начиная с детского, юношеского , молодёжи и взрослых!!! Я вот с детсва играл в футбол. И в школах были спецклассы футбольные. Играли школа на школу потом выходили на республику. Потом секции футбольные , турниры республиканские ЮФО. Потом Всесоюзный турнир Кожаный мяч !!! Турнир памяти Гранаткина в Москве проходил. Миллионы детей играли в футбол. Была огромная конкуренция чтобы попасть в клубы . Сейчас папачка отвёл своего сыночка в футбольную школу или академию ,заплатил деньги и его бездарное чадо поподает по леснице уже взрослый бездарь с деньгами папочки в команду .Вот это и есть игроки клубов, конечно я не имею ввиду всех, просто сейчас система такая.У детских тренеров не бывает парой зарплаты , они собирают деньги с родителей чтобы купить мячи ,поехать на какой нибудь турнир ну и т.д. Вообщем всё начинается с детского футбола. Нет денег нет развития наших с вами детей, значит нет будущего. Вот и всё!!! Всем добра!!!
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