Глушаков: «Планирую ли продлевать контракт с „Химками“? Ну да, почему нет?»

Полузащитник «Химок» после матча с «Ростовом» (1:0) рассказал о том, что ведет переговоры с клубом о продлении контракта.

Планирую ли я продлевать контракт? Ну да, почему нет? Сейчас сделали новое предложение, идет стадия переговоров. Не можем сказать сейчас, попадем мы в Лигу Европы или нет. Таблица плотная и наверху, и внизу.

Мы играем в свое удовольствие и выкладываемся в каждом матче. Это приносит свои плоды. На таблицу мы не смотрим. Там уже много кто мог и вылететь, и стать чемпионом, а в последнем туре проигрывал. Нельзя сказать, что это благодаря Мирзову, или мне, или еще кому-то. Вся команда выкладывается. Будем и дальше бороться.