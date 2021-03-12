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Глушаков: «Планирую ли продлевать контракт с „Химками“? Ну да, почему нет?»

вчера, 23:30

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков после матча с «Ростовом» (1:0) рассказал о том, что ведет переговоры с клубом о продлении контракта.

Планирую ли я продлевать контракт? Ну да, почему нет? Сейчас сделали новое предложение, идет стадия переговоров. Не можем сказать сейчас, попадем мы в Лигу Европы или нет. Таблица плотная и наверху, и внизу.

Мы играем в свое удовольствие и выкладываемся в каждом матче. Это приносит свои плоды. На таблицу мы не смотрим. Там уже много кто мог и вылететь, и стать чемпионом, а в последнем туре проигрывал. Нельзя сказать, что это благодаря Мирзову, или мне, или еще кому-то. Вся команда выкладывается. Будем и дальше бороться.

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ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 23:52
Дениска банщик еще попылит по футбольным полям России.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 23:41
Вопрос в том, планируют ли "Химки"...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:33
Кому он ещё нужен?
STVA 1
STVA 1
вчера в 23:33
Если предложат
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