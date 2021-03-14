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Червиченко: «„Ростов“ не собирается ехать на следующий матч с „Ротором“»

сегодня, 09:23
РоторЛоготип футбольный клуб Ротор (Волгоград)-:-Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов17.03.2021 в 18:00 Не начался

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал скандальное судейство в матче 22-го тура РПЛ между «Химками» и «Ростовом» (1:0).

Не так давно говорил, что у нас наладилась ситуация с судейством. Рассказывал, как Хачатурянц вместе с Дюковым потихонечку расчищают болото. Последние матчи не вызывали нареканий, но мистер Лапочкин решил дать бой этому «хорошему» направлению и показать себя во всей красе. Близко дружу с руководителями «Ростова». Знаю, что команда с большой долей вероятности не собирается ехать на следующий матч с «Ротором». Какой смысл участвовать в чемпионате? Меня всю ту неделю спрашивали, как я отношусь к тому, что Россия опустилась в рейтинге на восьмое место, а наши клубы плохо выглядят в еврокубках… Вот из-за таких судей они так и выглядят. В прошлом году с помощью таких же негодяев «Ростов» отсекали от зоны Лиги чемпионов — отняли около 10 очков. Не знаю, кто там бьётся против команды, но кому-то же это нужно? Пытается выбить из зоны еврокубков, затем туда попадают посредственности, которые ничего не могут выиграть.

Какой смысл «Ростову» ехать на выезд, тратить деньги, участвовать в чемпионате? Лучше дома посидеть, хотя бы деньги будут сэкономлены. Вылет? Они уже не вылетят, потому что очков хватает. Наверх не пускают. Для чего выступать в чемпионате? Чтобы какой-то негодяй развернул три момента в другую сторону? Сначала выдумал пенальти, затем не засчитал чистейший гол, потом не поставили пенальти на Полозе — в итоге украли у команды 3 очка. Какой смысл играть? Знаю точно, что идёт серьёзное обсуждение того, что в качестве демарша не лететь в Волгоград. Во всяком случае, пока не будет серьёзнейшего решения по результатам этого матча.

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Все комментарии
За адекватность
За адекватность
сегодня в 14:08
Я конечно дико извиняюсь, но господин Червиченко откровенно пытается хайпануть и раздуть бурю в стакане. "Знаю, что команда с большой долей вероятности не собирается ехать на следующий матч с «Ротором»." Баба Маня торгующая семечками на базаре сказала? Я думаю руководство "Ростова" очень удивится, узнав, что они не хотят ехать на матч с "Ротором." "Пытается выбить из зоны еврокубков, затем туда попадают посредственности, которые ничего не могут выиграть." То есть он и "Ростов", который так рьяно защищает, считает посредственностью? Потому как если память не изменяет, "Ростов" в ЕК страну представлял. Ну а как он ее представил все прекрасно помнят. Безусловно подобные судейские скандалы не красят чемпионат. Но в истерии Червиченко кроме желания хайпануть ничего нет. Как всегда личное субъективное мнение.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
сегодня в 14:07
Ну так и я не говорю, что мне всё нравиться в нашем футболе.
А вот как ты связал проблемы нашего футбола со мной я вообще не понял!
Извинение принимаю, но впредь прошу учесть, что сначала надо как минимум самому знать, а не слушать там кого то. У меня "доброжелателей" на сайте хватает, но их мнения меня никак не интересует и не колышет, я просто их игнорирую, а вот они меня всё пытаются вывести из себя и пишут всякое.
Надо жить своим умом!
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ Интер чемпион 19 (раскрыть)
сегодня в 14:03
Забивать не могут или не дают забивать арбитры,сажая на карточки,удаляя,назначая левые пендали?))))))
Иван Тасминский
Иван Тасминский
сегодня в 14:02
Началось, болезнь Спартак заразна.
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ Байкал-38. (раскрыть)
сегодня в 14:00
Просто обидно то,что футбол в стране потихоньку умирает,нет никакой спортивной составляющей,шефы команд,исходя из своего статуса влияют на результат.Одним словом- закат идет.Я не хотел тебя ни в чем обидеть,просто накипело все,если что ,извини.Просто всю жизнь осознанную любить футбол и видеть во что он преврашается..........
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 13:55
К чему этот пассаж о несправедливости по отношению к "Ростову" ? Всё объясняет одна фраза г-на Червиченко: " Близко дружу с руководителями команды ". Вот и разразился гневным негодованием в адрес арбитров, показав своим друзьям собачью преданность.
Интер чемпион 19
Интер чемпион 19
сегодня в 13:53
ой ой ой какое же нытьё.Да пусть твой Ростов забивает 5 голов,тогда и засчитают 2,а то и 3 из 5 голов,какой смысл ныть?
А в Европе выступают наши плохо врвсе не из за наших судей,а потому что наши криворукие футболисты забивать голы не могут.А без этого побед не видать априори
Байкал-38.
Байкал-38. ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
сегодня в 13:49
А я что как то оскорбил фк Ростов? Я только привёл пример его всплеска и всё, а в остальном его сложно причислить к грандам нашего футбола ставившим цель чего то выиграть. Да и посмотри статистику Ростова в чемпионатах и его участие в еврокубках.
По поводу Локо и его выступлениях в еврокубках я никогда не кричал и не бил себя в грудь, что там мы всех рвём и т.д. Наоборот я всегда осторожен в высказываниях, так же как и до матчей. Даже с аутсайдерами я никогда не кладу заранее 3 очка в копилку. Если можешь доказать обратное, то приведи хотя бы один пример!
Да и насчёт яко бы моего активного присутствия после побед и моего полного отсутствия после поражении. Посмотри мои комменты и ты увидишь, что я сейчас мало активен на соккере, да бывают свободные деньки тогда могу писать. Ну, а после поражении, как в принципе и после побед я физически не могу много писать, так как матчи в основном заканчиваются поздно ночью. Вот к примеру сегодня матч в Сочи закончиться в два часа ночи, а мне в 6:30 уже вставать на работу и я что только ради кого то, что бы там про меня не сказали всю ночь сидеть и писать? Да больно надо. Так, что ваши суждения далеки от истины!
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 13:40
Из московских клубов в еврокубках было приятно наблюдать только за ЦСКА с Березуцкими,а теперешние армейцы,лучше туда и не рвались бы,умоют в чистую,но ради пирожка попрут.
MaxRnD
MaxRnD ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 13:36, ред.
Смотри чтобы в сегодняшней игре с Сочи (читай Зенит-2) судьи вас случайно не сделали (с)"посредственностями"
ошалевший
ошалевший
сегодня в 13:36
смотрел обзор,гол конечно чистый не засчитали,но и пенка то правильная,формально там игра в ногу а не мяч
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 13:35, ред.
Мне лично было приятно наблюдать в еврокубках за Ростовом и Рубином,команды бились до последнего.
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 13:33
    Василий Корнечук
    Василий Корнечук ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
    сегодня в 13:30
    Всеж таки відчувається свободна точка зору. Плюс вам за рок.
    Lu4nik
    Lu4nik
    сегодня в 13:29
    думаю, тут дело не в Ростове. Просто Химки тянут за уши
    Василий Корнечук
    Василий Корнечук
    сегодня в 13:28
    Если б Ростов поддержали другие клубы. Да Червиченко ничего не решает. Вообще это официальное заявление? Спартак победил в двух матчах, но я слова свои обратно не беру, мое мнение, по тому, что мне пишут знакомые, кто интересуется футболом, кто в теме, что называется, РФС в кризисе, в системном кризисе и реформировать систему руководство не будет. Клубы в тяжелейшем положении. Детско-юношеский футбол поразила коррупция. Хотя я бы хотел конечно больше информации по этой теме. В Украине проблемы свои, но все упирается в олигархат, который повязал общество по рукам и ногам. Судейство в матче Ростов Химки это вершина айсберга. Повторяю, мое личное мнение.
    PATRIOT1965
    PATRIOT1965 ответ Байкал-38 (раскрыть)
    сегодня в 13:27
      ildar_3871
      ildar_3871
      сегодня в 13:10, ред.
      Ротору 3 очка не помешают !
      Capral
      Capral
      сегодня в 13:09
      Опять у него Спартак виноват!!!!! Здесь тема Ростова, но виноват Спартак!!!!!!! Ахахахахаха!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Как там, у классика: "С таким счастьем, и на свободе". Ахахахахаха!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      Байкал-38
      Байкал-38 ответ Твой Арсен (раскрыть)
      сегодня в 13:09
      А он выбился?
      Чего Ростов добился в России и в еврокубках?
      Кубок России 2013/14
      Серебро 2015/16
      Пофеерил в ЛЧ и ЛЕ в сезоне 2016/17
      Вот и всё до этих годов Ростов был командой второй половины турнирной таблицы, лишь бы не вылететь и даже вылетал, а после тоже 11 место, 9 место и 5 место. Кстати получив место в еврокубках за 5 место Ростов серьёзно оконфузился проиграв в третьем квалификационном раунде ЛЕ!!! скромному израильскому Маккаби из Хайфы (263 место в рейтинге УЕФА) с одинаковым счётом дома и на выезде 1:2.
      Так, что согласен, Червиченко надо определиться, а кто фк Ростов то тогда если остальные для него "посредственности".
      Anton Hohlov
      Anton Hohlov
      сегодня в 13:09
      Не езжайте, нам такие клубы, которые даже в группу кубка уефа не выходят, в европе не нужны
      Крикун
      Крикун
      сегодня в 12:55
      Ростов вышел в еврокубки по итогам прошлого сезона, проиграл квалификацию еврейскому клубу и со словами Карпина : «А почему мы должны были выиграть» продолжили выступление в сезоне.
      Лапочкина давно пора отстранять от судейства, пусть официально устраивается в тарасовке, хоть деньги не в конверте получать будет, а официально.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
      сегодня в 12:52
      Не надо только придумывать. По итогам прошлого сезона судьи допустили 5 грубых "ошибок" против Спартака и 8 - в пользу Спартака. Это серьезные, независимые и объективные люди установили, а не фанаты Спартака, ЛИБО ДРУГОГО КЛУБА. Если бы там были фаны, то число ошибок против Спартака было бы около 40. Так что не надо эмоций и провокаций. Лучше уж , слов на ветер не бросать, а реально сняться. Астана всегда примет в свой чемпионат.
      Твой Арсен
      Твой Арсен
      сегодня в 12:46
      "Пытается выбить из зоны еврокубков. Затем туда попадают посредственности"

      Сам то Ростов давно из посредственностей выбился?
      СЫН ДЕДА
      СЫН ДЕДА
      сегодня в 12:29
        Ravshan878
        Ravshan878
        сегодня в 12:28
        Не кому не чего не докажешь. Заказной или и.т.д. Верхушка захвачена фанатами🤭.Всё дела решаются в кабинетах мани 💸Рок Фелеров. Миллионы туда сюда 🤫.
        Некакойшенко
        Некакойшенко
        сегодня в 12:25
        «„Ростов“ не собирается ехать на следующий матч с „Ротором“»А жирный червь больше не собирается жрать, Оксюморон какой то.
        Capral
        Capral ответ stanichnik (раскрыть)
        сегодня в 12:18
        Ваня- Приветище и Салютище!!!!!!!
        Ваня, не знаю, как насчёт зависти, но вот, если такие фокусы, как с карточкой Фомина, с пенальти в кубке со Спартаком, и пенальти в Грозном будут продолжаться, тогда, точно, нас ждет народная ненависть. Пока есть Зенит, на нас еще не обращают внимания, но такими темпами, недалёк тот день, когда рядом с Питером окажемся и мы.....
        makkie
        makkie ответ quinn-se (раскрыть)
        сегодня в 12:15
        Миллион ++++

        Червь просто хайпует.
        Руководству Ростова не стоит с ним связываться даже и просить какие-то советы. Спартак примерно так же судили весной прошлого сезона. И даже хуже. Сколько голов отменили, сколько игроков удалили, сколько пенальти не дали... чуть ли не в каждом матче.

        Пока у нас такое руководство в РФС, неприкасаемые судьи и фотошоп VARа - российский футбол будет лететь в тартарары в рейтинге УЕФА.
        oFANATo
        oFANATo
        сегодня в 12:04, ред.
        Будет правильным решение не ехать на следующий выездной матч.
        Что бы дошло до Дюкова что так нагло засуживать нельзя.
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