Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиОтбор ЧМ-2026. Европа

Черчесов близок к назначению в сборную Казахстана

вчера, 10:43

Российский специалист Станислав Черчесов вылетел в Астану на заключительный этап переговоров со сборной Казахстана.

Ожидается, что Черчесов подпишет контракт по схеме «2+1».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Черчесов подпишет контракт со сборной Казахстана
Сегодня, 09:56
Черчесов о переговорах со сборной Казахстана: «Много чего пишут»
Вчера, 16:56
В «Фенербахче» подтвердили информацию о переговорах с Моуриньо
01 июня
Ганчаренко может возглавить «Ференцварош»
01 июня
«Барселона» хочет подписать Онану
01 июня
Мареска и «Челси» подписали контракт на 5 лет
01 июня
Сортировать
Все комментарии
Luis Suares Kz.
Luis Suares Kz. ответ Митя Митин (раскрыть)
вчера в 16:42
Чем он хуже Адиева? Мне кажется ничем, даже где- то сильнее может
112910415
112910415
вчера в 15:18
слабо верится в его успехи ... поглядим !
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:09
Футбольные болельщики будут рады видеть его где угодно, лишь бы не в РПЛ.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 13:40, ред.
Представьте себя на месте работодателя. Сидит у себя в кабинете, занавешанном чёрными шторами, перед ним лист бумаги и, как штандартенфюрер Штирлиц, пишет на нём фамилии возможных тренеров. И тут с удивлением для себя узнаёт, что все названные вами кандидаты по - существу никаких успехов в руководстве командами не имели. И, как другие наставники, бегали из команды в команду, пытаясь схватить за хвост птицу удачи. Но не схватили и были с "почётом" уволены.
Поэтому работодатель вынужден выбирать наименьшее из зол. То есть тренера, который имеет какой - никакой вес в футболе, а именно С.С.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 13:30
А такие личности как Шалимов, Евсеев, Аленичев никому не нужны почему то, хотя опыт в РПЛ есть.
STVA 1
STVA 1
вчера в 13:19
Интересно кто в сборной Казахстана будет вместо Зюбы честь отдавать)))?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 13:13, ред.
Как ни странно, знаю. Каждый год несколько десятков заканчивают ВШТ и, как калики, бродят с посохом и котомкой за плечами по городам и весям в поисках работы. Вместе с другими "дипломантами", которые сидят и ждут своего часа. Но никак не дождутся.
Если вы имеете ввиду конкуренцию между ними, то работодатель всегда предпочтёт им того же Черчесова, имеющего опыт работы в большом футболе.
n6umv3675z7q
n6umv3675z7q
вчера в 13:05
Полевой командир может стать степным командиром
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 13:05
Юра, а ты знаешь сколько у нас безработных тренеров с лицензиями PRO ? Очень много
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 12:56
Любому из нас нужна работа, причём высокооплачиваемая. С.С. подвернулась. Пусть тренирует, а мы посмотрим. Не получится - найдёт другую команду, благо тренеров в РПЛ меняют как перчатки. В любом случае без работы не останется. В отличие от многих россиян.
Валерыч
Валерыч
вчера в 12:40
Ну, вот наконец-то и Черчесов нашёл себе достойное место.
Тренировать сборную Казахстана - это вполне его уровень.
pomor45
pomor45 ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 12:32
Бока не намнут - уже удача.
pomor45
pomor45 ответ Митя Митин (раскрыть)
вчера в 12:31
Зарплату получит, без сомнения.
pomor45
pomor45 ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 12:29
У нас говорят, если выйдет толк, то остаётся бестолочь. Может казахи решили попробовать сделать наоборот? Тогда кандидат очень даже подходящий.
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:21
Стасу в любом случае пожелаю только Удачи со сборной Казахстана .
Сп62
Сп62 ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 12:10
По крайней мере, научит правильно шашлык готовить.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 12:07
КосмоСтас Черчесов скорее всего на Байконур полетел подписывать контракт с Роскосмосом на полёт в космос, а сб. Казахстана это прикрытие.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 11:48
значит, все правда.
договорились с КФФ по увольнении Адиева заменой Черчесовым
lotsman
lotsman
вчера в 11:40
Ну всё, теперь Казахстан всех порвёт на ЧМ 2026.
adekvat
adekvat
вчера в 11:38
Посмотрим что получится, но что то подсказывает что ничего хорошего не выйдет.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 11:31
А что, дома нет работы?
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 11:26
Может у него что и получится, хотя сомневаюсь!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 10:46
Удачи ему,если все срастется.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 