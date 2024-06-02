Черчесов близок к назначению в сборную Казахстана

Российский специалист Станислав Черчесов вылетел в Астану на заключительный этап переговоров со сборной Казахстана.
Ожидается, что Черчесов подпишет контракт по схеме «2+1».
Российский специалист Станислав Черчесов вылетел в Астану на заключительный этап переговоров со сборной Казахстана.
Ожидается, что Черчесов подпишет контракт по схеме «2+1».
Если вы имеете ввиду конкуренцию между ними, то работодатель всегда предпочтёт им того же Черчесова, имеющего опыт работы в большом футболе.
Если вы имеете ввиду конкуренцию между ними, то работодатель всегда предпочтёт им того же Черчесова, имеющего опыт работы в большом футболе.