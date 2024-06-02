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«Время не излечит боль, но будешь гордиться собой». У «Боруссии» достойный финал Лиги чемпионов

вчера, 11:40
«Реал» - победитель Лиги чемпионов 2023/2024
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Мбаппе Килиан
Мбаппе Килиан
Нападающий
Кроос Тони
Кроос Тони
Полузащитник
Винисиус Жуниор
Винисиус Жуниор
Нападающий

«Шмели» старались, но «сливки» всегда сверху.

Испанцы подчеркнули разницу с немцами

Вчера футболисты «Боруссии» не смогли уснуть до утра. Каждый, у кого были моменты у ворот Куртуа – у немцев 13 ударов и лишь 4 в створ, прокручивают в голове те атаки. Бедняга Маатсен, организовавший второй гол «Реала», тоже ощущает боль. Её разделяет Марко Ройс, для которого проигранный «Реалу» финал стал вторым в карьере и финальным. Легенда «Боруссии» из Дортмунда покидает клуб.

Молодой тренер Терзич, прошедший путь от болельщика до босса, оказался вчера после финала в объятиях Моуриньо. Жозе поддержал коллегу и пытался его утешить. Новый тренер «Фенербахче» рассказал, что говорил коллеге. Время не излечит боль, которая останется с проигравшими на всю жизнь. Но чуть позже многие в «Боруссии» из Дортмунда испытают гордость. И фанаты, и футболисты.

А разница между «Боруссией» и «Реалом» была понятной – класс. Именно о классе можно говорить после финального свистка. Ужасный первый тайм сменился для испанцев нормальным вторым. А затем стандарт и чужая ошибка поставили точку в попытке «Боруссии» стать первым аутсайдером с победой в Лиге чемпионов за 20 лет после «Порту» Моуриньо. Но Жозе прав, немцам есть чем гордиться.

Эйфория им не досталась. Хотя если бы забили до перерыва, то «Реалу» в матче, где плохо сыграли многие таланты, было бы сложно провернуть стандартный камбэк. Испанцы устали побеждать с предельной концентрацией и внимательностью к деталям. Вчера неважно смотрелись Камавинга, Беллингем и Родриго. В первом тайме точно не помешал бы Мбаппе. Но дальше увидели фокус-покус.

У «Реала» самый здоровый сезон в истории

Потеешь ты – с кубком фотографируются парни из «Реала». Слоган сезона, не считая Кубка Испании, где победить в финале помешал Гризманн, выбивший Анчелотти по пути. Карло проиграл в этом сезоне только Симеоне в чемпионате и Кубке Короля. Но «Барселону» в финале Суперкубка избили 4:1. «Манчестер Сити» прошли в серии пенальти, которую все запомнят по нелепой «паненке» Бернарду Силвы.

Анчелотти отмечает атмосферу и подчеркнул, что руководить командой было просто. В заявке высококлассные молодые футболисты за 100 млн евро каждый. А ещё легенды с колоссальным опытом, но при этом без эго – слова Карло. Сам Анчелотти тоже скромный любитель освежающей жевательной резинки в традиционном костюме и свитере, фирменная одежда итальянского магнита для кубков.

В истории футбола только у «Реала» больше побед в кубке чемпионов – 15, чем у сеньора Анчелотти. У Карло теперь 5 кубков как у тренера и 2 трофея в качестве футболиста «Милана». Обошёл Хенто. Теперь целая группа игроков «Реала» — Кроос, Модрич, Начо и Карвахаль, достали легенду старого «Реала», выиграли свои шестые кубки. Для немца Тони матч стал последним клубным в карьере игрока.

Как полагается, Кроос принёс пользу. Именно его навес на невысокого правого защитника Карвахаля сломал «Боруссию». Хуммельс пытался достать мяч, даже зацепил его рукой. Но обошлось без сейва в стиле Суареса, удаления и скандала с пенальти. «Боруссия» – достойный клуб с невероятными фанатами, поэтому такие фокусы не в их стиле. «Реал» одержал 42-ю победу во всех турнирах. Короли!

Без Крооса и с Мбаппе жизнь станет сложнее

Винисиусу надо прикладывать усилия, чтобы не вести себя некрасиво. К сожалению, один из фаворитов в борьбе за «Золотой мяч» не отличается приятным характером. Если Лунин не решится на уход, то в следующем сезоне будет неприятное для Анчелотти напряжение. В заявке два голкипера, готовых к большим матчам в плей-офф Лиги чемпионов. Куртуа сыграл элегантно и взял новый «сухарь».

Но без Крооса на поле не будет метронома, который контролировал темп игры. Без Тони все заметят, что Камавинга и Тчуамени – молодые ребята, а Вальверде лишь копирует легенд, в чём сам признавался. «Реал» ведь немножко обманщики. Притворяйся, пока все не поверят. Например, Беллингем провёл объективно неважную весну. Джуд шикарно стартовал, но ему всего 19 лет, юный орёл.

В интервью использует набор шаблонных фраз. Например, Беллингем втирал после победы, что его цель жизни – быть «ролевой моделью» для младшего брата. Серьёзно? У них разница полтора года, Джуд лишь играет во взрослого и мудрого человека. А цель Беллингема на будущий год – не сбавить на футбольном поле, запутавшись в объятиях жгучей 25-летней голландской модели Лауры.

А вот когда после финала Беллингем неловко просил Моуриньо сфотографироваться с его мамой – давнишней фанаткой Жозе, то Джуд стал похожим на себя. На 19-летнего долговязого парня, который хорошо пинает мяч. Наверное, в этом секрет «Реала». Они бывают настоящими – даже если это мерзкая сторона, как провокации Винисиуса, и одновременно умеют притвориться несокрушимыми.

Два года назад «Реал» с Бензема тоже страдал в плей-офф Лиги чемпионов. Куртуа играл в стиле ветряной мельницы, махал руками во всех матчах. Финал получился тяжелейшим, «Ливерпуль» не был хуже. Но тогда и сейчас забил Винисиус. У бразильца 10 голевых действий в 9 финалах с «Реалом». У 23-летнего крайнего форварда результативность в решающих матчах на треть выше, чем у Роналду.

Осталось понять, как на такую шикарную команду повлияет Мбаппе. Килиан может отправить Родриго на скамейку. Также Пересу важен другой Родриго, из «Манчестер Сити». Без баланса не будет новых финалов. На «Уэмбли» победили порядок и терпение, а это изнуряющий путь. В Мадриде не спорят – могли вылететь ещё от «РБ Лейпциг». Классический «Реал», ни убавить, ни прибавить.

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Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 15:53, ред.
В 2007 Анчелотти в финале против Ливерпуля играл также, так как по другому ему нельзя. Таким образом Анчелотти забирает трофеи и он это прекрасно понимают, что нельзя отходить от своей тактики. Анчелотти не станет кидаться в авантюру и если проиграет, то продолжает играть также. В основном Анчелотти забирает трофеи и проходит дальше с такой тактикой.
Да возможно Боруссия Д выиграла бы, если реализовала половину моментов, но не повезло. Вот если Терзич и шмели не старались бы, то можно было сказать, что они проиграли по делу или нельзя говорить что им немного не повезло. А так им не повезло. Везёт сильнейшим, но мне казалось Боруссия Д и есть сильнейшая команда в этой ЛЧ, хотя Реалу везло не меньше до финала ЛЧ, да и в самом финале ЛЧ, значит они чемпионы.
Но все таки Боруссия Д и Терзич молодцы, что вышли в финал ЛЧ и навязали борьбу Реалу.
А в 2005 году в перерыве Милан уже праздновал победу, исходя из диалогов игроков Ливерпуля и Рафы. Тогда Каррагер ещё сказал давайте соберёмся и хотя бы не проиграем 6-0. И из слов игроков Ливерпуля верил в победу только Бенитес, он сказал что не все потеряно, когда все игроки Ливерпуля были в унынии. Возможно только Джеррард подхватил слова Бенитеса и был настроен.
А так конечно любой человек не поверил бы в камбек, но ради интереса я досмотрел матч, так как Ливерпуль легко пропустил 3 гола и я не верил в такую разницу в классе между командами и тренерами. Так как Ливерпуль прошёл более сложные команды, чем Милан, а это крепкий Байер, Юве и Челси, где у Милан был полусырой МЮ, Интер которому не дали доиграть матч с Миланом и дали техническое поражение и ПСВ который потрепал нервы Милану.
Persenchik
Persenchik
вчера в 21:13
Учитывая статус Боруссии, гордиться нечему. Для Дортмундской Боруссии лишь победа в турнирах, это высшая точка. 🤔😊
Capral
Capral ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 20:26
Насчет, ждал, не знаю, не уверен, ведь, у Дортмунда были железобетонные моменты и не один. А главное, по игре Боруссия переигрывала Реал. Не берусь утверждать, но, если действительно тактика Анчи была именно такая, то это было крайне рисковано...
А по поводу финала 2005, ну, там, вообще всё было непредсказуемо. Первый тайм- подавляющее преимущество Милана и по счету, и по игре, а во 2-м тайме, всё круто изменилось. Шева писал, спустя много лет, что, чуть ли не шампанское откупорили в перерыве, а на 2-й тайм вышли пьяные. Ну, не знаю, не знаю. Я знаю, только одно, в том финале- я болел за Рафу, хотя, после 1-го тайма, на чудо уже не надеялся!!!
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:16, ред.
Да скорее всего Анчелотти этого и ждал. Просто Боруссии Д не повезло реализовать свои моменты.
Но так работает не всегда, но тактика Анчелотти эффективна. Например с Арсеналом в 2008 Милан Анчелотти играл также, но в ответном матче Арсенал дожал Милан или Интер который переломил игру с Челси в 2010 и Челси не смог включиться. Как тот же Милан в 2005 не смог включиться с Ливерпулем. Нужно чтобы план работал у Анчелотти, тогда команда побеждает. Анчелотти не идёт в Ва-Банк, если команда переворачивает игру как было с Аяксом в 2003 и с Лионом в 2006, когда Анчелотти сыграл 0-0 в гостях с Лионом и оставил на ответный матч, где чудом выиграл у Лиона в конце матча, то скорее всего это везение, но любому топ тренеру без везения никуда.
Анчелотти тренер опытный, поэтому Терзичу было все равно сложно. Если Анчелотти проигрывает Интеру, Арсеналу или МЮ в 2011 с Челси, то скорее всего это невезение, которая сопровождается редко у Анчелотти. В 2011 МЮ нужно отметить повезло, ведь у Челси было удаление и Челси вроде обстучал каркас ворот МЮ. МЮ тогда не без везения прошёл Челси.
Capral
Capral ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 18:19
Еще раз, моё Почтение, Рафа!!!
После 1-го тайма, мне показалось, что Анчи не ожидал от соперника такого открытого агрессивного начала. И вообще, в 1-м тайме, Реал играл очень академично. А вот, что случилось с Боруссией во 2-м тайме, я так и не понял... Но, Вы правы, Рафа, Дортмунд превзошел себя, а по первому тайму и вовсе смотрелся предпочтительнее соперника, и намного. А ведь Боруссия, большую часть сезона имела очень слабый вид. Но, видимо, Терзич искал свою игру, наигрывал состав, новые связки и сочетания- в результате вышел на пик формы. Конечно, вчера, оба комментатора болели за Дортмунд, а один из них, после падения Вини назвал бразильца Schwalbe))).
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:26, ред.
Здравствуйте Виктор, все что Вы сказали верно, я лишь дополнил. Из всего сказанного вывод один - класс игроков Боруссии Д уступал Реалу и как было отмечено "Пиратом Елизаветы" не хватало качественного наконечника. У Реала Винисиус и Родриго делают гол из ничего и легко. Все таки победа Реала предполагалось, что Реал сможет забить, так как забивал МС и Баварии в таком ключе.
В 2007 Милан Анчелотти также играл против Ливерпуля, но там они наглухо оборонялись. Скорее всего Анчелотти так и планировал провести матч. Обычно Анчелотти изматывает соперника, затем начинает контратаковать. У Боруссии Д могло получится, если шмели забили в 1-м тайме и это вынудило бы Реал отодвинуться вперёд, тем самым шмели имели бы больший простор впереди и соответственно выросли бы шансы забить второй мяч. Но повезло Реалу в этом матче, а Боруссия Д не повезло, так бывает. Значит не суждено было выиграть этот матч и переживать шмелям не стоит. В самоотдаче их никто не упрекнет и сыграли они выше похвал, да и сам выход в финал ЛЧ для шмелей большое достижение. Терзич и команда могут гордиться, что они вторые лучшие в Европе.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
вчера в 17:06
победил тот, кто создал больше моментов. Ненамного, но все же больше. Может показаться, что моментов было поровну. Но это если НЕ СЧИТАТЬ голы
Elliada_
Elliada_
вчера в 16:23
Не считаю достойным финал ЛЧ. Считается только трофей. Сити не радовался финалу в 2021, как и Тоттенхэм или Ливерпуль в 2018 и 2022. В футболе нет такого кредо: "главное - участие". Да, Дортмунд прыгнул выше головы, от них такого не ожидали, но проигрыш в финале сводит на нет все усилия.
Кьянти
Кьянти ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 15:13
Помнятся не только родител победители, но и сами матчи. Более того, некоторые победители помнятся и двое отменил обретают блеск именно в контексте самого матча. К примеру Милан-Ливерпуль, Бавария-МЮ, Реал-Атлетико, матчи, которые сами по себе единицы измерения. Говоря о них, даже не надо называть победителя, потому что именно эти матчи являются самостоятельными величинами.
Кьянти
Кьянти
вчера в 14:55, ред.
А про что статья то...? Про маму или подругу Биллингема🤣🤣?
Capral
Capral ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 14:46
Рафа, высокий темп мог бы сказаться в конце игры, когда, у менее классной команды силы на исходе. Но перелом случился в самом начале 2-го тайма, когда Дортмунд был еще полон сил. На мой взгляд, Анчи пересмотрел свою игру в первой половине игры, поменял рисунок, стал больше грузить Вини и в результате перевернул игру. Возможно, тот, окрытый футбол Боруссии в 1-м тайме, каким-то образом сказался на игре немцев...

После игры, в своем интервью, ГТ Боруссии -ни словом не обмолвился об усталости. Более того, он говорил, что команда была полностью сконцентрирована на игре и физически была готова...
112910415
112910415
вчера в 14:37
Боруссия отнюдь не разочаровала !
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 14:29
Боруссия Д навязала слишком быстрый темп, что сами шмели не успевали в голевых ситуациях, именно в таких ситуациях решает класс игроков, а возможно опыт.
Вспомните как Родриго забил гол МС из ничего, вот такого второго темпа им не хватило. Даже несмотря что МС давил, Реал прошёл дальше. И в финале ЛЧ Боруссия Д тоже давила, тем самым вопрос остаётся открытым, кто по справедливости должен играть в финале ЛЧ, тот же МС или Боруссия Д, хотя две команды старались против Реала. Если Реал прошёл значит получается заслужил. Но финал ЛЧ не был банальным так как Боруссия Д стала открытием сезона в ЛЧ.
Повторить такой успех будет сложно для Боруссии Д, все таки им нужно усилить состав, так как против таких команд как Реал и МС будет сложно в ЛЧ.
Хотя Терзичу надо отдать должное, даже выход в финал ЛЧ невероятный успех для Боруссии Д с учётом состава который есть у шмелей, где не все игроки топы.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 13:59, ред.
Какая уж тут гордость... Поставьте себя на место немцев и тогда поймёте, какой траур был в раздевалке после матча. Не исключаю даже искренних слёз. Второе место - не первое, и ближайшие месяцы им обеспечены тяжёлые думы, что же им не хватило для победы. Поверьте, даже мысль о том, что команда соперников была напичкана футболистами экстра - уровня, не успокоит их души.
В памяти людской останется имя победителя, но никак не финалиста. В анналах футбольной истории будет указано имя финалиста, но так, вскользь. Как данность.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 13:33, ред.
верно сказано, время хороший врач и целитель ран))
конечно, тяжело, когда такая команда как Боруссия Дортмунд
и проиграла 2 финала ЛЧ в XXI веке.
ее единственная победа в далеком в 1997 г.
вот этот был матч!!!
сошлись Боруссия и Ювентус.
ттогда Ювентус на тот момент владел титулом ЛЧ УЕФА
ну и собирался выиграть чемпионский турнир второй год подряд.
но у шмелей были другие планы.
помню, как они в плей-офф выбили Манчестер Юнайтед.
вот тогда мне было больно))))) болел за англичан.
у Боруссии был супер хищник - Ридле.
вчера форварда такого класса не было у команды Терзича.
еще бы Стефан Шапюиза!!!
ну а гол Рискен запомнили многие навсегда.
вчера Дортмунд показал, как он тщательно готовился к финалу,
а первый тайм был великолепен, просто не хватило немного удачи.
с таким бюджетом и составом bvb показал свой истинный дух и характер уже, когда дошла до финала.
а в финале победила лучшая команда.
и это Реал Мадрид Испания.
потому что вот такие финалы проигрывают именно те команды, которые продают своих лидеров, как Беллингема, Холанда и других.
А короли получает главное - результат и титулы.
Именно у Реала это хорошо получается.
pomor45
pomor45
вчера в 12:40
Время лечит всё!
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