«Время не излечит боль, но будешь гордиться собой». У «Боруссии» достойный финал Лиги чемпионов

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вчера, 11:40

«Шмели» старались, но «сливки» всегда сверху.

Испанцы подчеркнули разницу с немцами

Вчера футболисты «Боруссии» не смогли уснуть до утра. Каждый, у кого были моменты у ворот Куртуа – у немцев 13 ударов и лишь 4 в створ, прокручивают в голове те атаки. Бедняга Маатсен, организовавший второй гол «Реала», тоже ощущает боль. Её разделяет Марко Ройс, для которого проигранный «Реалу» финал стал вторым в карьере и финальным. Легенда «Боруссии» из Дортмунда покидает клуб.

Молодой тренер Терзич, прошедший путь от болельщика до босса, оказался вчера после финала в объятиях Моуриньо. Жозе поддержал коллегу и пытался его утешить. Новый тренер «Фенербахче» рассказал, что говорил коллеге. Время не излечит боль, которая останется с проигравшими на всю жизнь. Но чуть позже многие в «Боруссии» из Дортмунда испытают гордость. И фанаты, и футболисты.

А разница между «Боруссией» и «Реалом» была понятной – класс. Именно о классе можно говорить после финального свистка. Ужасный первый тайм сменился для испанцев нормальным вторым. А затем стандарт и чужая ошибка поставили точку в попытке «Боруссии» стать первым аутсайдером с победой в Лиге чемпионов за 20 лет после «Порту» Моуриньо. Но Жозе прав, немцам есть чем гордиться.

Эйфория им не досталась. Хотя если бы забили до перерыва, то «Реалу» в матче, где плохо сыграли многие таланты, было бы сложно провернуть стандартный камбэк. Испанцы устали побеждать с предельной концентрацией и внимательностью к деталям. Вчера неважно смотрелись Камавинга, Беллингем и Родриго. В первом тайме точно не помешал бы Мбаппе. Но дальше увидели фокус-покус.

У «Реала» самый здоровый сезон в истории

Потеешь ты – с кубком фотографируются парни из «Реала». Слоган сезона, не считая Кубка Испании, где победить в финале помешал Гризманн, выбивший Анчелотти по пути. Карло проиграл в этом сезоне только Симеоне в чемпионате и Кубке Короля. Но «Барселону» в финале Суперкубка избили 4:1. «Манчестер Сити» прошли в серии пенальти, которую все запомнят по нелепой «паненке» Бернарду Силвы.

Анчелотти отмечает атмосферу и подчеркнул, что руководить командой было просто. В заявке высококлассные молодые футболисты за 100 млн евро каждый. А ещё легенды с колоссальным опытом, но при этом без эго – слова Карло. Сам Анчелотти тоже скромный любитель освежающей жевательной резинки в традиционном костюме и свитере, фирменная одежда итальянского магнита для кубков.

В истории футбола только у «Реала» больше побед в кубке чемпионов – 15, чем у сеньора Анчелотти. У Карло теперь 5 кубков как у тренера и 2 трофея в качестве футболиста «Милана». Обошёл Хенто. Теперь целая группа игроков «Реала» — Кроос, Модрич, Начо и Карвахаль, достали легенду старого «Реала», выиграли свои шестые кубки. Для немца Тони матч стал последним клубным в карьере игрока.

Как полагается, Кроос принёс пользу. Именно его навес на невысокого правого защитника Карвахаля сломал «Боруссию». Хуммельс пытался достать мяч, даже зацепил его рукой. Но обошлось без сейва в стиле Суареса, удаления и скандала с пенальти. «Боруссия» – достойный клуб с невероятными фанатами, поэтому такие фокусы не в их стиле. «Реал» одержал 42-ю победу во всех турнирах. Короли!

Без Крооса и с Мбаппе жизнь станет сложнее

Винисиусу надо прикладывать усилия, чтобы не вести себя некрасиво. К сожалению, один из фаворитов в борьбе за «Золотой мяч» не отличается приятным характером. Если Лунин не решится на уход, то в следующем сезоне будет неприятное для Анчелотти напряжение. В заявке два голкипера, готовых к большим матчам в плей-офф Лиги чемпионов. Куртуа сыграл элегантно и взял новый «сухарь».

Но без Крооса на поле не будет метронома, который контролировал темп игры. Без Тони все заметят, что Камавинга и Тчуамени – молодые ребята, а Вальверде лишь копирует легенд, в чём сам признавался. «Реал» ведь немножко обманщики. Притворяйся, пока все не поверят. Например, Беллингем провёл объективно неважную весну. Джуд шикарно стартовал, но ему всего 19 лет, юный орёл.

В интервью использует набор шаблонных фраз. Например, Беллингем втирал после победы, что его цель жизни – быть «ролевой моделью» для младшего брата. Серьёзно? У них разница полтора года, Джуд лишь играет во взрослого и мудрого человека. А цель Беллингема на будущий год – не сбавить на футбольном поле, запутавшись в объятиях жгучей 25-летней голландской модели Лауры.

А вот когда после финала Беллингем неловко просил Моуриньо сфотографироваться с его мамой – давнишней фанаткой Жозе, то Джуд стал похожим на себя. На 19-летнего долговязого парня, который хорошо пинает мяч. Наверное, в этом секрет «Реала». Они бывают настоящими – даже если это мерзкая сторона, как провокации Винисиуса, и одновременно умеют притвориться несокрушимыми.

Два года назад «Реал» с Бензема тоже страдал в плей-офф Лиги чемпионов. Куртуа играл в стиле ветряной мельницы, махал руками во всех матчах. Финал получился тяжелейшим, «Ливерпуль» не был хуже. Но тогда и сейчас забил Винисиус. У бразильца 10 голевых действий в 9 финалах с «Реалом». У 23-летнего крайнего форварда результативность в решающих матчах на треть выше, чем у Роналду.

Осталось понять, как на такую шикарную команду повлияет Мбаппе. Килиан может отправить Родриго на скамейку. Также Пересу важен другой Родриго, из «Манчестер Сити». Без баланса не будет новых финалов. На «Уэмбли» победили порядок и терпение, а это изнуряющий путь. В Мадриде не спорят – могли вылететь ещё от «РБ Лейпциг». Классический «Реал», ни убавить, ни прибавить.