Пятнадцатикратные! «Реал» снова выиграл Лигу чемпионов

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сегодня, 00:55

«Боруссию» хватило только на первый тайм

Кубок чемпионов снова отправляется в Мадрид. Мудрый Карло Анчелотти переиграл своего молодого коллегу Эдина Терзича. А мадридцы на классе обыграли «Боруссию».

Много шума и ничего

«Реал» по праву фаворита довольно быстро овладел инициативой, а вместе с оной и мячом. Но территориальное преимущество не приносило мадридцам каких-либо дивидендов. Скорее наоборот, опасные моменты возникали у ворот Тибо Куртуа. Сначала Юлиан Брандт неточно пробил в дальний угол после скидки Никласа Фюллькруга. Потом Карим Адейеми с острого угла наносил удар, Куртуа выручил. Однако вернувшийся в ворота «королевского клуба» бельгиец был бессилен после удара Фюллькруга, но мяч «поцеловал» стойку. Затем Куртуа отбил перед собой удар Адейеми, Фюллькруг попытался добить и не попал в ворота. «Реалу» откровенно повезло.

И перевес мадридцев как-то сошёл на нет. А «Боруссия» очень здорово выходила из обороны в атаку. Зачем обыгрывать Эдуардо Камавингу или Тони Крооса, если их можно отрезать длинной передачей? Что и делала команда Эдина Терзича. И хотя до перерыва счёт не был открыт, первый тайм остался за «Боруссией».

А что «Реал»? Да практически ничего. Карло Анчелотти решил, что слабое звено в обороне «чёрно-золотых» левый фланг обороны, за который отвечал Ян Маатсен, поэтому большинство атак «сливочных» шло через зону ответственности голландца. Всё, что удалось мадридцам, – это посадить на карточки центрального защитника Нико Шлоттербека и опорника Марселя Забитцера. Вратарь «Боруссии» Грегор Кобель оставался безработным в первые 45 минут. Швейцарец попал в объективы камер лишь после того как в него врезался Винисиус. Судья Славко Винчич из Словении оценил таран бразильца жёлтой карточкой.

Пробуждение «Реала»

Второй тайм начался с опасного штрафного Тони Крооса. Соскучившийся по работе Кобель отбил мяч на угловой. После подач Даниэль Карвахаль неточно пробил. «Реал» даль понять, что втором тайме он уже не будет травоядным, как до перерыва. Но «Боруссия» тут же предъявила контраргументы в виде двух угловых.

Скорости возросли. У «Реала» проснулся Родриго, который стал терзать оборону дортмундцев и провоцировать Шлоттербека на второй горчичник. После навеса с левого фланга бил Карвахаль. В ворота не попал, но страху навёл. Зато Адейеми заставил Куртуа вступить в игру. Тибо продемонстрировал, что за время вынужденной паузы не растерял своего мастерства.

Джуд Беллингем в течение минуты дважды напомнил о своём присутствии на поле. Сначала обостряющей передачей, затем опасным моментом у ворот. Но англичанин в борьбе с Кобелем не смог замкнут передачу.

Несвоевременный выход Ройса

На 72-й минуте на поле появился Марко Ройс, которому накануне исполнилось 35 лет. Большой любитель забивать «Реалу» вышел в своём последнем за «Боруссию» поединке. Выход ветерана, как выяснилось, оказался несвоевременным. И тут же в воротах дортмундцев побывал первый мяч. После подачи Кроосом углового Карвахаль выиграл воздух у Фюллькруга и подрезал мяч в дальний от Кобеля угол. Так «Реал» за 15 минут вышел вперёд.

Мадридцы почувствовали вкус крови. А «Боруссия», напротив, «поплыла». Как боксёр державшйся на ринге несколько раундов, но пропустивший сильный удар. Через пару минут Беллнгем мог снимать все вопросы, но Шлоттербек каким-то непостижимым образом помешал Джуду огорчить свою бывшую команду. Затем Кроос и Камавинга заставили Кобеля продемонстрировать своё мастерство. «Боруссия» в какой-то прострации. Начо опасно бил, и снова Кобель спас. Но Грегор был бессилен против удара Винисуса, который воспользовался ошибкой Маатсена и перебросил вратаря.

К чести «Боруссии», она не выбросила белый флаг. Никлас Фюллькруг головой переправил мяч в ворота Куртуа, но ещё раньше в воздухе показался флажок бокового арбитра – вне игры. Это был последний шанс Дортмунда что-то изменить. В оставшиеся минуты «Реал» спокойно отразил все наскоки «чёрно-золотых» и довёл встречу до победы со счётом 2:0.

По горячим следам

«Реал» в 15-й раз стал сильнейшим клубом Европы. После двухлетнего перерыва мадридцы вернули себе звание клубного чемпиона континента. Карло Анчелотти в шестой раз выиграл Лигу чемпионов, в пятый раз в качестве тренера, в третий раз с «Реалом». Уникальное достижение итальянского специалиста. Лука Модрич, капитан «Реала» Начо и автор победного гола Дани Карвахаль в шестой раз овладели заветным трофеем.

Эту победу на «Уэмбли» можно назвать тренерской. Мудрый Анчелотти переиграл своего молодого коллегу Терзича. Невзрачный первый тайм в исполнении «королевского клуба» ввёл «Боруссию» в заблуждение. Она почувствовала себя равной. Казалось, ещё вот-вот и дортмундцы добьются своего. Но в какой-то момент мадридская пружина разжалась и больно ударила соперника по носу. Переломить ход встреч «Боруссия» уже не могла. Да ей бы и не позволили.

Лучшим игроком финала был признан Дани Карвахаль. И не только за победный гол. Правый защитник провёл образцовый матч, прекрасно отработал в обороне. А гол, нетипичный для Дани, стал украшением встречи на «Уэмбли».

«Боруссия», несмотря на проигрыш, заслужила только добрые слова. Сам выход дортмундцев в финал уже успех. «Чёрно-золотые» очень недурно смотрелись и до перерыва, а также во втором тайме до пропущенного гола. И неизвестно, каким был бы итоговый счёт, реализуй подопечные Терзича хотя бы один момент в первом тайме.