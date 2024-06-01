«Реал» в 15-й раз выиграл Лигу чемпионов

«Боруссия» Дортмунд уступила «Реалу» в финале Лиги чемпионов (0:2).
Даниэль Карвахаль открыл счет на 74-й минуте, а на 83-й отличился Винисиус Жуниор.
Это 15-й подобный титул «сливочных».
«Боруссия» Дортмунд уступила «Реалу» в финале Лиги чемпионов (0:2).
Даниэль Карвахаль открыл счет на 74-й минуте, а на 83-й отличился Винисиус Жуниор.
Это 15-й подобный титул «сливочных».
Болелы Сити(если такие здесь имеются) не отчаивайтесь,почти каждый сезон встречаемся в ЛЧ и вылетаем друг от друга))
Уверен и в следующем встретимся так как на данный момент сильнее наших клубов никого нет.
С победой Реал и братьев меренгов!
Болелы Сити(если такие здесь имеются) не отчаивайтесь,почти каждый сезон встречаемся в ЛЧ и вылетаем друг от друга))
Уверен и в следующем встретимся так как на данный момент сильнее наших клубов никого нет.
С победой Реал и братьев меренгов!
Беллингему или Винисиусу ??
Беллингему или Винисиусу ??
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Я это принимаю! Ну и ладно.
Я это принимаю! Ну и ладно.
Мои поздравления!
Вас и два гола из оффсайда радует за одну игру.
Мои поздравления!
Вас и два гола из оффсайда радует за одну игру.
Это тоже можно считать "разносторонний, многогранный, интересный"? Или это другое?
Так что ваша жалость из-за личных симпатий неуместна. Где нибудь помимо соккера лобызайтесь себе на здоровье.
Это тоже можно считать "разносторонний, многогранный, интересный"? Или это другое?
Так что ваша жалость из-за личных симпатий неуместна. Где нибудь помимо соккера лобызайтесь себе на здоровье.
Я думаю, на этом ЧЕ- он сыграет в полную силу. Во-первых, домашний чемпионат, а он- всеобщий любимец и самый авторитетный футболист нынешней сборной. Поэтому, думаю, сыграет как положено...)))
Я думаю, на этом ЧЕ- он сыграет в полную силу. Во-первых, домашний чемпионат, а он- всеобщий любимец и самый авторитетный футболист нынешней сборной. Поэтому, думаю, сыграет как положено...)))
Всем трудно угодить, но человек просто не тянет разговор.
К сожалению это так!
Всем трудно угодить, но человек просто не тянет разговор.
К сожалению это так!
Что касается того, что, кто-то с кем-то не может найти общий язык, то, я Вам, так скажу- к примеру, я, тоже, не со всеми могу договориться, но всегда готов искать компромисс. Но чего я не приемлю- это прямых оскорблений. А еще, терпеть не могу, когда, люди, ничего не понимающие в футболе переходят на оскорбления. Видимо- от безысходности.
Что касается того, что, кто-то с кем-то не может найти общий язык, то, я Вам, так скажу- к примеру, я, тоже, не со всеми могу договориться, но всегда готов искать компромисс. Но чего я не приемлю- это прямых оскорблений. А еще, терпеть не могу, когда, люди, ничего не понимающие в футболе переходят на оскорбления. Видимо- от безысходности.
Назначать Компани главным тренером Баварии это стыдно!
С 15-м !
Назначать Компани главным тренером Баварии это стыдно!
С 15-м !
https://www.youtube.com/watch?v=1QZhZ0mObTQ
Это исторический сезон!
Это исторический сезон!