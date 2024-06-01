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«Реал» в 15-й раз выиграл Лигу чемпионов

вчера, 23:57
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)0 : 2Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

«Боруссия» Дортмунд уступила «Реалу» в финале Лиги чемпионов (0:2).

Даниэль Карвахаль открыл счет на 74-й минуте, а на 83-й отличился Винисиус Жуниор.

Это 15-й подобный титул «сливочных».

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Все комментарии
Scorp689
Scorp689
сегодня в 03:45
Надо было использовать свои шансы и игра сложилась бы по другому...
Comentarios
Comentarios
сегодня в 03:43
Хотелось победы БД но не вышло. Всегда болею за команду послабей в таких встречах. Реал победили молодцы но судья зря карточки стал раскидывать боевой настрой сломал. Личное мнение
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 03:05
Я за Вини, но Кроос тоже смотрится достойно. Но точно не Джуд. Ничего особенного в нём нет чтоб отдать ЗМ.
UncleZack
UncleZack
сегодня в 03:04
Не могу понять от чего у фанов Сити припекает?Может это вовсе не их фаны а поклонники шарлатана?
Болелы Сити(если такие здесь имеются) не отчаивайтесь,почти каждый сезон встречаемся в ЛЧ и вылетаем друг от друга))
Уверен и в следующем встретимся так как на данный момент сильнее наших клубов никого нет.
С победой Реал и братьев меренгов!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 02:57
И кому "Золотой мяч" ???
Беллингему или Винисиусу ??
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 02:37
За всех и не нужно. Я рад честному разговору! Всего доброго! 🤝🤝🤝
Capral
Capral ответ AgamagA_______ (раскрыть)
сегодня в 02:20
Я не могу отвечать за всех. Рад, что с Вами, у меня нормальные, деловые отношения- это приятно. Я всегда против конфликтов, но быть миротворцем, всегда и везде- не в силах))). Всего доброго!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 02:07
Я рад за вас! Но видимо вам двоим хорошо. А для меня загадка, почему меня игнорируют.
Я это принимаю! Ну и ладно.
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 02:02
Гвардиола посоветовал. Он молодой тренер. Почему стыдоба? Карло кого мог посоветовать? Никого. Авторитета никакого. Говорящая голова. Что президент скажет, то и повторяет. Гвардиола всем руководит. Мужчина каталонец! Уважаю таких!
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 02:00
И что дальше? Хоть 20-5. Мы разве не видим несправедливость? Вас это устраивает. Коммерция!
Мои поздравления!
Вас и два гола из оффсайда радует за одну игру.
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 01:54
Этот старик позади от Гвардиолы по титулам. Случайно? Нет!
jn56fmb5r75r
jn56fmb5r75r ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:51
Ага ага, админов обозвал "конченые *уесосы", другого уродом, ещё двух других так, что аж запикал соккер это слово.
Это тоже можно считать "разносторонний, многогранный, интересный"? Или это другое?
Так что ваша жалость из-за личных симпатий неуместна. Где нибудь помимо соккера лобызайтесь себе на здоровье.
амурец
амурец
сегодня в 01:51
О завизжали про судей, ну ну, больше и сказать нечего, потому что возразишь против заслуженой победы Реала, только нытьем про судей
Capral
Capral ответ AgamagA_______ (раскрыть)
сегодня в 01:51
Свою точку зрения, по этому вопросу- я уже высказал, добавить нечего.)))
Capral
Capral ответ salleeh (раскрыть)
сегодня в 01:49
Привет, Салех!!!
Я думаю, на этом ЧЕ- он сыграет в полную силу. Во-первых, домашний чемпионат, а он- всеобщий любимец и самый авторитетный футболист нынешней сборной. Поэтому, думаю, сыграет как положено...)))
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:47
Да, согласен, когда люди просто начинают кидать в игнор, когда не вывозят общение. Да, очень жаль.
Всем трудно угодить, но человек просто не тянет разговор.
К сожалению это так!
salleeh
salleeh ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:45
Виктор привет! В сборной Германии Кросс когти не рвёт, какая то у него слабость наступает в играх за сборную.
eleven LC
eleven LC ответ AgamagA_______ (раскрыть)
сегодня в 01:41
15-5 ☺️
Capral
Capral ответ AgamagA_______ (раскрыть)
сегодня в 01:41, ред.
Это- Ваше, субъективное мнение. Я много лет знаком с Павлом, всегда находил общий язык, много интересного от него узнавал, всегда было о чем поговорить и не только о футболе... Павел- очень разносторонний человек, многогранный, интересный. А сейчас- на одного умного человека на Соккере стало меньше, очень жаль...

Что касается того, что, кто-то с кем-то не может найти общий язык, то, я Вам, так скажу- к примеру, я, тоже, не со всеми могу договориться, но всегда готов искать компромисс. Но чего я не приемлю- это прямых оскорблений. А еще, терпеть не могу, когда, люди, ничего не понимающие в футболе переходят на оскорбления. Видимо- от безысходности.
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ Ron09 (раскрыть)
сегодня в 01:40
Судьи помогли
eleven LC
eleven LC ответ AgamagA_______ (раскрыть)
сегодня в 01:40
Согласен
Назначать Компани главным тренером Баварии это стыдно!
С 15-м !
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ Одиссей из Итаки (раскрыть)
сегодня в 01:39
Из года в год такие подарки. Просто стыдоба!!!
Одиссей из Итаки
Одиссей из Итаки ответ salleeh (раскрыть)
сегодня в 01:33, ред.
Короли Эльче))
salleeh
salleeh
сегодня в 01:31
Реально надоел этот Реал и продажные судьи. Как можно посадить на жёлтые сразу двух защитников БД в финале и не заметить просто наглые нарушения игроков Реала? Вся суета арбитра направлена была для поддержания нужного для Реала темпа и Боруссия очередная жертва, которая попалась в эти сети.
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 01:31
Тут без сенсаций. Предсказуемая победа Реала на классе при скучной игре.
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 01:27
Судейская победа. Что сделали с Баварией.. Стыдно.
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:20
Не хороший он человек. Не способен поддержать разговор.
AgamagA_______
AgamagA_______
сегодня в 01:19
Когда судьи парно "ошибаются" в пользу Мадрида, то всё возможно. Ничего не стоило обыграть Мадрид.
Знатог
Знатог
сегодня в 00:59
А ваще мне больше понравились матчи с Сити и Баварией. Вот где финалы. а это типа товарищеский матч после победы в турнире.
eleven LC
eleven LC
сегодня в 00:53
Реал выиграл Лигу Чемпионов 2034/2024 без поражений
Это исторический сезон!
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