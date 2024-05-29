Мостовой: «Дзюба может играть за любой российский клуб ещё 3-4 года»

Бывший футболист сборной России прокомментировал уход из «Локомотива» нападающего .

Он полтора года играл за «Локомотив», приносил пользу команде. Думаю, что Дзюба и дальше будет играть в футбол. Когда Артём вернулся из Турции в Россию, я сказал, что он может играть за любой российский клуб ещё 3-4 года. Придерживаюсь такого же мнения до сих пор. Конечно, меня удивило решение руководства «Локомотива» расстаться с Дзюбой.