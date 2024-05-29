Мостовой: «Дзюба может играть за любой российский клуб ещё 3-4 года»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал уход из «Локомотива» нападающего Артёма Дзюбы.
Он полтора года играл за «Локомотив», приносил пользу команде. Думаю, что Дзюба и дальше будет играть в футбол. Когда Артём вернулся из Турции в Россию, я сказал, что он может играть за любой российский клуб ещё 3-4 года. Придерживаюсь такого же мнения до сих пор. Конечно, меня удивило решение руководства «Локомотива» расстаться с Дзюбой.
- Ну, во-первых, не за любой. Во-вторых, не 3-4 года, а 1-1,5. А в-третьих, может играть, а может и "дурака валять". Слишком много риска. Лучше на пенсию...
- Ну, во-первых, не за любой. Во-вторых, не 3-4 года, а 1-1,5. А в-третьих, может играть, а может и "дурака валять". Слишком много риска. Лучше на пенсию...
Как в старом анекдоте:
- Что Вы можете делать?
- Могу комать, могу не копать...
По всей видимости после возвращения из тёплых турецких краев Артем так и не смог начать... "рыть землю"!)
Как в старом анекдоте:
- Что Вы можете делать?
- Могу комать, могу не копать...
По всей видимости после возвращения из тёплых турецких краев Артем так и не смог начать... "рыть землю"!)