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Мостовой: «Дзюба может играть за любой российский клуб ещё 3-4 года»

вчера, 19:16

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал уход из «Локомотива» нападающего Артёма Дзюбы.

Он полтора года играл за «Локомотив», приносил пользу команде. Думаю, что Дзюба и дальше будет играть в футбол. Когда Артём вернулся из Турции в Россию, я сказал, что он может играть за любой российский клуб ещё 3-4 года. Придерживаюсь такого же мнения до сих пор. Конечно, меня удивило решение руководства «Локомотива» расстаться с Дзюбой.

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Все комментарии
Grundik
Grundik ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 00:00
Это точно. Захочет поиграть, "заведётся" - будет проблема для любой защиты. Тем более, что ему похер всё. Сейчас он никому из ТОП не нужен, он уже не в футболе, скорее шоу-бизнес. Будет "дурака валять", хотя он не клоун. Мостовой правильно всё сказал, МОЖЕТ. Но я не уверен, что будет выкладываться. См.выше. Почему все забыли, как Дзюба результаты делал? На ЧМ в РФ то что прошли Испанцев - это его 70%. Мало?
Хиромант
Хиромант
вчера в 20:41
Мостовой: «Дзюба может играть за любой российский клуб ещё 3-4 года»

- Ну, во-первых, не за любой. Во-вторых, не 3-4 года, а 1-1,5. А в-третьих, может играть, а может и "дурака валять". Слишком много риска. Лучше на пенсию...
95vsxh2w7rm6
95vsxh2w7rm6
вчера в 20:32, ред.
Конечно может, но лучше не надо, он уже бегать не способен.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:54
Ключевое слово может...
Как в старом анекдоте:
- Что Вы можете делать?
- Могу комать, могу не копать...
По всей видимости после возвращения из тёплых турецких краев Артем так и не смог начать... "рыть землю"!)
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 19:29
Дзюба может играть и одновременно нервы всем мотать!
Гость
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