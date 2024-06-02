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«Рубин» не получал официальных предложений по лучшему бомбардиру команды

вчера, 12:24

Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов ответил на вопрос о возможных изменениях в команде, а также о ситуации с нападающим Мирлиндом Даку, который стал лучшим бомбардиром клуба с 10 голами в минувшем сезоне.

О том, сильно ли изменится команда за межсезонье

Сложно сказать, идёт работа в этом направлении. Много факторов, которые могут либо в чём‑то помочь, либо помешать. Команда изменится, однозначно.

Про то, реально ли удержать Даку

Давайте дождёмся окончания его выступлений за сборную [Албании]. Это тоже будет иметь весомое значение. Даку показал себя так, что интерес к нему появился, и он достаточно серьёзный. Многое будет зависеть и от самого футболиста.

Были ли по нему официальные предложения? Официальных не было.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:13
10 голов в сезон...в чемпионате где Кассьерра за 48 минут забивает 5 - более чем скромный результат...
ermak6848
ermak6848
вчера в 13:32
А может оставить в клубе парня..
Василий 50
Василий 50
вчера в 13:24
Десять голов это не бомбардир
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 13:21
И даже не звонили?
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:55
Если есть финансы то обычно Рубин не плохо работает на трансфертном рынке
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:46
Не получал, значит нужно самим искать покупателя. Можно на Avito объявления дать...
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