«Рубин» не получал официальных предложений по лучшему бомбардиру команды

Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов ответил на вопрос о возможных изменениях в команде, а также о ситуации с нападающим , который стал лучшим бомбардиром клуба с 10 голами в минувшем сезоне.

О том, сильно ли изменится команда за межсезонье

Сложно сказать, идёт работа в этом направлении. Много факторов, которые могут либо в чём‑то помочь, либо помешать. Команда изменится, однозначно.

Про то, реально ли удержать Даку

Давайте дождёмся окончания его выступлений за сборную [Албании]. Это тоже будет иметь весомое значение. Даку показал себя так, что интерес к нему появился, и он достаточно серьёзный. Многое будет зависеть и от самого футболиста.

Были ли по нему официальные предложения? Официальных не было.