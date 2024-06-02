«Интер Майами» сыграл вничью с «Сент-Луис Сити». Голы у Месси и Суареса

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вчера, 08:52

«Интер Майами» и «Сент-Луис Сити» сыграли вничью в матче регулярного чемпионата МЛС (3:3).

На 15-й минуте Крис Даркин вывел гостей вперёд. Лионель Месси на 25-й счёт сравнял. Индиана Вассилев на 41-й забил 2-й мяч «Сент-Луиса». Хозяева поля ответили голом Луиса Суареса на 45+2-й. На 68-й автогол Суареса вывел гостей вперёд. Восстановил равенство Жорди Альба на 85-й.

«Интер Майами» лидирует в Восточной конференции, имея в активе 35 очков. «Сент-Луис» идёт 11-м на Западе (17 баллов).