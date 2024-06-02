«Интер Майами» сыграл вничью с «Сент-Луис Сити». Голы у Месси и Суареса

«Интер Майами» и «Сент-Луис Сити» сыграли вничью в матче регулярного чемпионата МЛС (3:3).
На 15-й минуте Крис Даркин вывел гостей вперёд. Лионель Месси на 25-й счёт сравнял. Индиана Вассилев на 41-й забил 2-й мяч «Сент-Луиса». Хозяева поля ответили голом Луиса Суареса на 45+2-й. На 68-й автогол Суареса вывел гостей вперёд. Восстановил равенство Жорди Альба на 85-й.
«Интер Майами» лидирует в Восточной конференции, имея в активе 35 очков. «Сент-Луис» идёт 11-м на Западе (17 баллов).
Месси уже не сыграет в МЛС, он отправился в сборную и пропустит около двух месяцев. Думаю, Майами потеряет много очков и лидерство в таблице, но из зоны плей-офф выпасть не должны.
Месси уже не сыграет в МЛС, он отправился в сборную и пропустит около двух месяцев. Думаю, Майами потеряет много очков и лидерство в таблице, но из зоны плей-офф выпасть не должны.
Бывшие партнеры по Барселоне точно помогают Лео, да и тренер знакомый.
и есть вопросы по работе тренера, по качеству подготовки к матчам.
а именно, как наладить игру в обороне.
в двух домашних матчах заработаны 1 очков.
сперва проиграли кризисной Аталанте.
а сегодня голов Месси, Суареса и Альбы хватило только на ничью.
приход Месси - важнейшая часть будущего взлета франшизы Бекхэма.
наверно, команду еще будут перестраивать под аргентинца, и будут новички из европейских лиг.
в команде все еще куча ноунеймов - полупрофессионалов))
зато ушли недавние лидеры - Йедлин , бывший капитан Интера, ветеран сборной США и человек, успевший поиграть в Англии за Тоттенхэм, Сандерленд и Ньюкасл. а бразильца Грегоре вернули Ботафого за 3 млн.
пришли 2-3 реально толковые - аргентинцы Редондо Солари и Авиль Томас.
и конечно, Луис Суарес.
остальные просто шлак.
из текущего состава более менее на уровне - эквадорец Кампана, парагваец Матиас и украинец Кривцов из Шахтера.
команда много забивает и много пропускает.
по моему, уже 27 пропущенные за 18 матчей в этом сезоне.
Тато Мартино решать надо, что делать с обороной.
чем он занимется? или Месси тренер? )))
эти проблемы с балансом в игре никуда не делись.
Интер неизменно пропускал первым в каждом матче, даже победных.
упрощенно, то ИМ играет по той самой бразильской системе,
"соперник забивает, сколько может, а цапли Интера - сколько захотят.
Только работает это не всегда,
Пока спасают Интер комбинации из арсенала великой Барселоны в исполнении Месси, Суареса, Алаба и Бускетса.
Бывшие партнеры по Барселоне точно помогают Лео, да и тренер знакомый.
и есть вопросы по работе тренера, по качеству подготовки к матчам.
а именно, как наладить игру в обороне.
в двух домашних матчах заработаны 1 очков.
сперва проиграли кризисной Аталанте.
а сегодня голов Месси, Суареса и Альбы хватило только на ничью.
приход Месси - важнейшая часть будущего взлета франшизы Бекхэма.
наверно, команду еще будут перестраивать под аргентинца, и будут новички из европейских лиг.
в команде все еще куча ноунеймов - полупрофессионалов))
зато ушли недавние лидеры - Йедлин , бывший капитан Интера, ветеран сборной США и человек, успевший поиграть в Англии за Тоттенхэм, Сандерленд и Ньюкасл. а бразильца Грегоре вернули Ботафого за 3 млн.
пришли 2-3 реально толковые - аргентинцы Редондо Солари и Авиль Томас.
и конечно, Луис Суарес.
остальные просто шлак.
из текущего состава более менее на уровне - эквадорец Кампана, парагваец Матиас и украинец Кривцов из Шахтера.
команда много забивает и много пропускает.
по моему, уже 27 пропущенные за 18 матчей в этом сезоне.
Тато Мартино решать надо, что делать с обороной.
чем он занимется? или Месси тренер? )))
эти проблемы с балансом в игре никуда не делись.
Интер неизменно пропускал первым в каждом матче, даже победных.
упрощенно, то ИМ играет по той самой бразильской системе,
"соперник забивает, сколько может, а цапли Интера - сколько захотят.
Только работает это не всегда,
Пока спасают Интер комбинации из арсенала великой Барселоны в исполнении Месси, Суареса, Алаба и Бускетса.