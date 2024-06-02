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«Интер Майами» сыграл вничью с «Сент-Луис Сити». Голы у Месси и Суареса

вчера, 08:52
Интер МайамиЛоготип футбольный клуб Интер Майами3 : 3Логотип футбольный клуб Сент-Луис СитиСент-Луис СитиМатч завершен

«Интер Майами» и «Сент-Луис Сити» сыграли вничью в матче регулярного чемпионата МЛС (3:3).

На 15-й минуте Крис Даркин вывел гостей вперёд. Лионель Месси на 25-й счёт сравнял. Индиана Вассилев на 41-й забил 2-й мяч «Сент-Луиса». Хозяева поля ответили голом Луиса Суареса на 45+2-й. На 68-й автогол Суареса вывел гостей вперёд. Восстановил равенство Жорди Альба на 85-й.

«Интер Майами» лидирует в Восточной конференции, имея в активе 35 очков. «Сент-Луис» идёт 11-м на Западе (17 баллов).

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Все комментарии
амурец
амурец ответ Amellus Amellus (раскрыть)
вчера в 16:30
Это точно
Amellus Amellus
Amellus Amellus ответ амурец (раскрыть)
вчера в 15:18
Теперь инопланетный забьёт пару пеналей на шару в кубке Америки - и ЗМ обеспечен!
амурец
амурец
вчера в 15:09
Один гол типа лучщий игорок мира 11 команде любительского чемпионата, это заявка на ЗМ
112910415
112910415
вчера в 14:45
не стареют душой ветераны !
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 12:15
Месси молодец, почти в каждом матче забивает, тащит команду.
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 11:53, ред.
Месси набрал нормальную форму, помог Майами набрать очков уже больше, чем в прошлом году за весь чемп.. Команда идёт среди лидеров.. Теперь с чистой совестью и без слёз (🤭) отправляется на КА с хорошим настроением.. Хотя, почему отправляется?.. Подготовка к КА с Аргентиной будет на базе Интера, да и сам КА пройдет в Северной.. 👍👏
sv_1969
sv_1969 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 11:04
А у них в МЛС все и заточено на такую игру в регулярке! Давно наблюдаю за ней! Только начнется плей-офф и результативность упадет!Ну и есть конечно команды и в регулярке катающие низы!И много таких как Интер!Их большинство! Ну и хотел про Йедлина сказать!Думаю это не потеря! Помню его ещё по АПЛ! Сумасшедшая скорость и неплохая работоспособность и всёёё!В обороне никакой!Этакий Всадник без головы!
STVA 1
STVA 1 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 10:58
Там команды не очень стремяться занять первое место
Elliada_
Elliada_
вчера в 10:33
Майами уже набрал больше очков и забил больше, чем за весь прошлый сезон, но защита так и осталась никакой. Пропускают столько, сколько в прошлом сезоне. Если бы не Месси и ко, то болтались бы как раньше на дне таблицы. Радует, что МЛС можно выиграть без лидерства в таблице, достаточно попасть в топ-8, чтобы попасть в плей-офф.

Месси уже не сыграет в МЛС, он отправился в сборную и пропустит около двух месяцев. Думаю, Майами потеряет много очков и лидерство в таблице, но из зоны плей-офф выпасть не должны.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 09:57
Интер Майами – настоящая загадка.
Бывшие партнеры по Барселоне точно помогают Лео, да и тренер знакомый.
и есть вопросы по работе тренера, по качеству подготовки к матчам.
а именно, как наладить игру в обороне.
в двух домашних матчах заработаны 1 очков.
сперва проиграли кризисной Аталанте.
а сегодня голов Месси, Суареса и Альбы хватило только на ничью.
приход Месси - важнейшая часть будущего взлета франшизы Бекхэма.
наверно, команду еще будут перестраивать под аргентинца, и будут новички из европейских лиг.
в команде все еще куча ноунеймов - полупрофессионалов))
зато ушли недавние лидеры - Йедлин , бывший капитан Интера, ветеран сборной США и человек, успевший поиграть в Англии за Тоттенхэм, Сандерленд и Ньюкасл. а бразильца Грегоре вернули Ботафого за 3 млн.
пришли 2-3 реально толковые - аргентинцы Редондо Солари и Авиль Томас.
и конечно, Луис Суарес.
остальные просто шлак.
из текущего состава более менее на уровне - эквадорец Кампана, парагваец Матиас и украинец Кривцов из Шахтера.
команда много забивает и много пропускает.
по моему, уже 27 пропущенные за 18 матчей в этом сезоне.
Тато Мартино решать надо, что делать с обороной.
чем он занимется? или Месси тренер? )))
эти проблемы с балансом в игре никуда не делись.
Интер неизменно пропускал первым в каждом матче, даже победных.
упрощенно, то ИМ играет по той самой бразильской системе,
"соперник забивает, сколько может, а цапли Интера - сколько захотят.
Только работает это не всегда,
Пока спасают Интер комбинации из арсенала великой Барселоны в исполнении Месси, Суареса, Алаба и Бускетса.
fwpdu3fqwm8c
fwpdu3fqwm8c
вчера в 09:11
Майями своё ещё на играют, запас прочности есть
lotsman
lotsman
вчера в 08:59
Такие игры, со множеством голов, нравятся болельщикам.
sv_1969
sv_1969
вчера в 08:55
В МЛС матчи хороши для зрителя. Для тренера валидол
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 08:55
Спад игры у Интера. Потеряют первое место
STVA 1
STVA 1
вчера в 08:53
Тащат старички Интер Бэкхэма
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