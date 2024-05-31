Медведев о контракте Изидора: «Каждому овощу своё время»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал о выкупе контракта нападающего Вильсона Изидора у «Локомотива»:
Каждому овощу своё время.
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал о выкупе контракта нападающего Вильсона Изидора у «Локомотива»:
Каждому овощу своё время.
Жаль только что овощные культуры всё чаще из-за границы к нам поступают...совсем местные мичуринцы обленились....
Жаль только что овощные культуры всё чаще из-за границы к нам поступают...совсем местные мичуринцы обленились....