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Медведев о контракте Изидора: «Каждому овощу своё время»

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happy 50
happy 50 ответ SKiLLeR351 (раскрыть)
сегодня в 08:45
Просто сейчас нет предпосылок для этого.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ pomor45 (раскрыть)
сегодня в 07:26
А по твоему Спартак не перестал испытывать трудности в матчах против Зенита? сдали питерцы
SKiLLeR351
SKiLLeR351 ответ happy 50 (раскрыть)
сегодня в 05:05
Чё-то ты загнул, 15 слишком долго, я думаю в течении ближайших лет 5-6 точно вернут.
DaslerU
DaslerU
вчера в 21:47
"Овощу" нужно подать в суд, за оскорбление :D
pomor45
pomor45 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 20:08
Считаешь, что представлять РПЛ в ЕК снова будет овощебаза? Больше некому? И почему бы Великому Спартаку эту овощебазу не погонять и носом ткнуть до возвращения в ЕК, а потом, уже в ЕК, достойно представить в нём РПЛ? Или слабо, поэтому надежда на западного дядю? Как-то мелко для Великого.
pomor45
pomor45 ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 20:02
Надо понимать, что это речь агронома-овощевода, а не ГД спортивного клуба. Если учесть, что высказывания этого агронома никогда не отличались логикой и связным смыслом, то овощем мог представляться задавший вопрос о контракте Изидора. Известна лютая неприязнь Медведева к журналистам. Он с ними всегда груб.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:01
Главный овощевод знает что говорит....
Жаль только что овощные культуры всё чаще из-за границы к нам поступают...совсем местные мичуринцы обленились....
happy 50
happy 50 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 19:52
Вот тут пишут ,чтоб скорей вернули команды в еврокубки.Уже не вернут ближайших лет 15 точно
pomor45
pomor45
вчера в 19:07
Тип довольно-таки грубый и неотёсанный, в немалой степени портящий имидж клуба, но имеющий протекцию у спонсора, позволяющую ему такое поведение. Такие могут быть только назначены, поскольку голосование среди болельщиков нигде не практикуется, даже мнение болельщиков нигде не учитывается.
STVA 1
STVA 1 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:21
Помню!У них во всем апломб! Что у мЮллера , что у этого!
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 18:00
Видимо выкупать его не собираются, раз так о нем отзываются.
112910415
112910415
вчера в 17:53
зачем им этот овощ ?!
adekvat
adekvat
вчера в 17:41
Вялому овощу место в другом месте.
memphis
memphis
вчера в 17:14
Овощу)))
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:47, ред.
Скорее бы уже вернули наши клубы в еврокубки, чтобы эту овощебазу погонять и носом ткнуть
7nvft7w5v683
7nvft7w5v683
вчера в 16:26
Что овощ, так овощ, зачем его только выкупают, по дешевке подошел бы какому-нибудь средненькому клубу из района пятого-шестого места.
3xym8t46aaqw
3xym8t46aaqw
вчера в 16:24
Опять всякий шлак собирают.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 16:23
Главное что бы этот овощ не перезрел...))) и не оказался гнилой
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 16:18
А ты помнишь с каким апломбом он вещал о супертрансферной бомбе Зенита, не называя фамилию Изидора. А в итоге родила гора мышь. Он Локо оказался не нужен , а зенит подобрал этот шлак и счастлив. Может все дело в откате?
STVA 1
STVA 1
вчера в 16:10
Сашок жжёт! Интересно под каким овощем он имел Изидора!
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