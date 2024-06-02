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«Фенербахче» анонсировал назначение Моуриньо главным тренером

вчера, 10:26

Жозе Моуриньо станет новым главным тренером «Фенербахче».

Пресс-служба стамбульского клуба анонсировала назначение португальского специалиста на 19:00 по местному времени (оно совпадает с московским). Презентация пройдёт на домашнем стадионе команды.

«Фенербахче» анонсировал назначение Моуриньо главным тренером

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Все комментарии
Верг
Верг
вчера в 19:49
Не доработает, уйдет в верблюжью лигу
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:14
Это интересно.
Чтобы злопыхатели не отрыгивали , а Мавр в деле!
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Tex (раскрыть)
вчера в 15:19
на том уровне, возможно.
Рома при Моуриньо даже брала кубок лиги конфедераций.
Но до Моуриньо Рома играла ярко атакующий футбол.
При Моуриньо трофеи тоже имеют вес.
Но на дистанции адзурри при Жозе смотрелся слабо.
Команда настолько упала в качестве игры, что даже Кристанте
стал смотреться неплохо...
И поверь, скорее не Кристанте стал лучше играть, а вся команда упала до уровня его игры... Затем проклятье третьего сезона вновь настигло Моуриньо.
Последние игры были больше похожи на агонии Особенного.
И выгоревшего тренера безжалостно выкинули из клуба.
Наверно,здесь и обидное поражение от Севильи в финале Лиги Европы стало определяющим его судьбу водоразделом.
Tex
Tex ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 15:01, ред.
Рома играла на том уровне, что и должна была. В чем провал? Состав команды и близко не для топ 4 чемпионата Италии
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 14:38
Фенербахче запомнился в ЛЧ в сезоне 2007-2008. Тогда Челси нужно было выложиться против канареек в ответном матче чтобы пройти дальше.
У Фенербахче тогда хорошо играли бразильцы Дэйвид и Алекс.
Comentarios
Comentarios
вчера в 12:48
Долгий трудный путь предстоит. Молодец что согласился
Grizly88
Grizly88
вчера в 12:09
Скатился совсем, а Папа Карло берет лч
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:06
и еще))) восходящая звезда турецкого футбола Керем Актюркоглу переходит
в Реал Сосъедад.
армянин Арсен Захарян и тюрк Керем Актюркоглу будут покорят Испанскую Лигу.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Вещий (раскрыть)
вчера в 12:03, ред.
Лично я не верю, что у Моуриньо получится в Турции.
Фенербахче атакующая команда.... зачем туркам автобусник у руля?)))
с годами Жозе превратился осторожного пенсионера.
в Риме провалился, в Турции Галатасарай только укрепляет свои позиции.
и состав у них сильнейший.
Есть крутая новость.
Официально: Алекс Де Соуза возглавил Антальяспор.
Соглашение рассчитано на два года.
Алекс великая легенда и экс-капитан Фенербахче.
уверен. рано поздно, он примет Фенербахче.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 11:55
да, у Фенера тренер крутой был, и набрали очков историческим рекордом.
но.....сезон 2023/24 стал для Желтых канареек 10 подряд без чемпионства.
такой долгой засухи у Фенербахче с момента основания турецкой лиги с 1959 г.
не было..при том за эти 10 лет Фенербахче смог завоевать только один трофей --Кубок Турции.
Были вложены на усиление огромные деньги по меркам турецкого футбола - около 60 млн евро.
когда как Галатасарай усилился на сумму 2 раза меньшей.
и все равно чемпионом стала Галатасарай.
вот и убрали Исмаила Картала, и готовы вложиться в команду Моуриньо.
Валерыч
Валерыч
вчера в 10:39
Моуриньо как тренер скатывается всё ниже и ниже. После Турции куда отправится работать тренером? В Люксембург? В Андорру? В Сан-Марино?
Incredulous
Incredulous
вчера в 10:39
Особенный как после двухнедельного запоя
Elliada_
Elliada_
вчера в 10:34
Предыдущий тренер был неплох. Зачем сменили на Моуриньо?
Вещий
Вещий
вчера в 10:31
Интересно будет посмотреть на его работу в Турции
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 10:28
Удачи и побед
Гость
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