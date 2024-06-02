«Фенербахче» анонсировал назначение Моуриньо главным тренером

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вчера, 10:26

станет новым главным тренером «Фенербахче».

Пресс-служба стамбульского клуба анонсировала назначение португальского специалиста на 19:00 по местному времени (оно совпадает с московским). Презентация пройдёт на домашнем стадионе команды.