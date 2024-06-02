«Фенербахче» анонсировал назначение Моуриньо главным тренером

Жозе Моуриньо станет новым главным тренером «Фенербахче».
Пресс-служба стамбульского клуба анонсировала назначение португальского специалиста на 19:00 по местному времени (оно совпадает с московским). Презентация пройдёт на домашнем стадионе команды.
Чтобы злопыхатели не отрыгивали , а Мавр в деле!
Чтобы злопыхатели не отрыгивали , а Мавр в деле!
Рома при Моуриньо даже брала кубок лиги конфедераций.
Но до Моуриньо Рома играла ярко атакующий футбол.
При Моуриньо трофеи тоже имеют вес.
Но на дистанции адзурри при Жозе смотрелся слабо.
Команда настолько упала в качестве игры, что даже Кристанте
стал смотреться неплохо...
И поверь, скорее не Кристанте стал лучше играть, а вся команда упала до уровня его игры... Затем проклятье третьего сезона вновь настигло Моуриньо.
Последние игры были больше похожи на агонии Особенного.
И выгоревшего тренера безжалостно выкинули из клуба.
Наверно,здесь и обидное поражение от Севильи в финале Лиги Европы стало определяющим его судьбу водоразделом.
Рома при Моуриньо даже брала кубок лиги конфедераций.
Но до Моуриньо Рома играла ярко атакующий футбол.
При Моуриньо трофеи тоже имеют вес.
Но на дистанции адзурри при Жозе смотрелся слабо.
Команда настолько упала в качестве игры, что даже Кристанте
стал смотреться неплохо...
И поверь, скорее не Кристанте стал лучше играть, а вся команда упала до уровня его игры... Затем проклятье третьего сезона вновь настигло Моуриньо.
Последние игры были больше похожи на агонии Особенного.
И выгоревшего тренера безжалостно выкинули из клуба.
Наверно,здесь и обидное поражение от Севильи в финале Лиги Европы стало определяющим его судьбу водоразделом.
У Фенербахче тогда хорошо играли бразильцы Дэйвид и Алекс.
У Фенербахче тогда хорошо играли бразильцы Дэйвид и Алекс.
в Реал Сосъедад.
армянин Арсен Захарян и тюрк Керем Актюркоглу будут покорят Испанскую Лигу.
в Реал Сосъедад.
армянин Арсен Захарян и тюрк Керем Актюркоглу будут покорят Испанскую Лигу.
Фенербахче атакующая команда.... зачем туркам автобусник у руля?)))
с годами Жозе превратился осторожного пенсионера.
в Риме провалился, в Турции Галатасарай только укрепляет свои позиции.
и состав у них сильнейший.
Есть крутая новость.
Официально: Алекс Де Соуза возглавил Антальяспор.
Соглашение рассчитано на два года.
Алекс великая легенда и экс-капитан Фенербахче.
уверен. рано поздно, он примет Фенербахче.
Фенербахче атакующая команда.... зачем туркам автобусник у руля?)))
с годами Жозе превратился осторожного пенсионера.
в Риме провалился, в Турции Галатасарай только укрепляет свои позиции.
и состав у них сильнейший.
Есть крутая новость.
Официально: Алекс Де Соуза возглавил Антальяспор.
Соглашение рассчитано на два года.
Алекс великая легенда и экс-капитан Фенербахче.
уверен. рано поздно, он примет Фенербахче.
но.....сезон 2023/24 стал для Желтых канареек 10 подряд без чемпионства.
такой долгой засухи у Фенербахче с момента основания турецкой лиги с 1959 г.
не было..при том за эти 10 лет Фенербахче смог завоевать только один трофей --Кубок Турции.
Были вложены на усиление огромные деньги по меркам турецкого футбола - около 60 млн евро.
когда как Галатасарай усилился на сумму 2 раза меньшей.
и все равно чемпионом стала Галатасарай.
вот и убрали Исмаила Картала, и готовы вложиться в команду Моуриньо.
но.....сезон 2023/24 стал для Желтых канареек 10 подряд без чемпионства.
такой долгой засухи у Фенербахче с момента основания турецкой лиги с 1959 г.
не было..при том за эти 10 лет Фенербахче смог завоевать только один трофей --Кубок Турции.
Были вложены на усиление огромные деньги по меркам турецкого футбола - около 60 млн евро.
когда как Галатасарай усилился на сумму 2 раза меньшей.
и все равно чемпионом стала Галатасарай.
вот и убрали Исмаила Картала, и готовы вложиться в команду Моуриньо.