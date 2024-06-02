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РФС ведёт работу по увеличению количества товарищеских матчей сборной

вчера, 11:50

Президент РФС Александр Дюков сообщил, что ведётся работа по увеличению количества товарищеских матчей для сборной России.

Сборная в 2023 году вернулась к показателям до 2019 года по количеству проведённых товарищеских матчей. Эти игры вызвали высокий интерес со стороны зрителей. Это показывает, что сборная нужна и интересна болельщику.

Мы ведём работу по дальнейшему увеличению количества товарищеских матчей сборной России. При этом мы продолжаем вести работу по возвращению к официальным международным соревнованиям.

Также Дюков рассказал, как обстоят дела со строительством центра подготовки для сборных.

Что касается центра для сборной, продолжается работа по передаче земельных участков РФС в Адлере.

Футбольная база в Мацесте была полностью реконструирована и позволяет проводить учебно‑тренировочные сборы профессиональным клубам и сборным командам. Там провела сбор команда Парагвая, состоялся ряд турниров детско‑юношеских команд. Сборы провели «Сочи», ЦСКА, «Нефтехимик», «Велес» и другие клубы.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 13:41
Для поддержания игровой способности играть надо со всеми, с кем можно договориться. Сборная должна существовать и играть.
Capral
Capral ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 12:29
На безрыбье и раком станешь.)))
pomor45
pomor45 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:21
На безрыбье и рак рыба
Capral
Capral
вчера в 12:00
Помню, сб.СССР, в 80-х, называли чемпионом мира по товарищеским матчам. Похоже, и Россия близка к этому титулу. Надо, только почаще Кубу приглашать и от киргизов не отказываться...)))
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