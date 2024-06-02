РФС ведёт работу по увеличению количества товарищеских матчей сборной

Президент РФС Александр Дюков сообщил, что ведётся работа по увеличению количества товарищеских матчей для сборной России.
Сборная в 2023 году вернулась к показателям до 2019 года по количеству проведённых товарищеских матчей. Эти игры вызвали высокий интерес со стороны зрителей. Это показывает, что сборная нужна и интересна болельщику.
Мы ведём работу по дальнейшему увеличению количества товарищеских матчей сборной России. При этом мы продолжаем вести работу по возвращению к официальным международным соревнованиям.
Также Дюков рассказал, как обстоят дела со строительством центра подготовки для сборных.
Что касается центра для сборной, продолжается работа по передаче земельных участков РФС в Адлере.
Футбольная база в Мацесте была полностью реконструирована и позволяет проводить учебно‑тренировочные сборы профессиональным клубам и сборным командам. Там провела сбор команда Парагвая, состоялся ряд турниров детско‑юношеских команд. Сборы провели «Сочи», ЦСКА, «Нефтехимик», «Велес» и другие клубы.