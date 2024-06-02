РФС ведёт работу по увеличению количества товарищеских матчей сборной

Президент РФС сообщил, что ведётся работа по увеличению количества товарищеских матчей для сборной России.

Сборная в 2023 году вернулась к показателям до 2019 года по количеству проведённых товарищеских матчей. Эти игры вызвали высокий интерес со стороны зрителей. Это показывает, что сборная нужна и интересна болельщику.

Мы ведём работу по дальнейшему увеличению количества товарищеских матчей сборной России. При этом мы продолжаем вести работу по возвращению к официальным международным соревнованиям.