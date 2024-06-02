Три шага назад. «Сороки» пролетели мимо еврокубков

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вчера, 08:43

Падение самого перспективного клуба Англии.

Осенью 2021 года «Ньюкасл Юнайтед» нашёл богатого и щедрого хозяина. Все акции клуба перешли Суверенному фонду Саудовской Аравии. Перемены к лучшему не заставили себя долго ждать. Уже в сезоне 2022/23 «сороки» финишировали на четвёртом месте и завоевали право выступить в Лиге чемпионов. Болельщики с нетерпением ждали нового сезона, не без оснований рассчитывая на продолжение банкета.

Несбывшиеся ожидания

Однако в недавно завершившемся чемпионате Англии «Ньюкасл» занял только седьмое место. В Лиге чемпионов команда Энди Хау заняла последнюю строчку в пусть и очень сильной группе. В Кубке Англии и Кубке Лиги «сороки» остановились на стадии четвертьфинала. Итоговое седьмое место оставляло шанс на участие в Лиге конференций-2024/25. Но занявший восьмую позицию «Манчестер Юнайтед» взял Кубок и перехватил путёвку в европейское соревнование. Таким образом, в новом сезоне «Ньюкасл» сосредоточится только на домашних турнирах.

Почему же столь перспективная команда не просто остановилась в росте, но и отступила на три шага? Ведь «Ньюкасл» провёл успешную трансферную кампанию. Прошлым летом в коллектив влились защитник Тино Ливраменто («Саутгемптон»), полузащитники Харви Барнс («Лестер») и Сандро Тонали («Милан»). Точечное усиление на 145 миллионов евро. Команда солидно выглядела в предсезонных товарищеских матчах. В стартовом туре «сороки» разгромили «Астон Виллу» 5:1.

Но потом начался какой-то сбой — три проигрыша подряд. «Ньюкасл» сразу откатился в нижнюю часть турнирной таблицы. Потом, конечно, выбрался оттуда. Но на протяжении всего чемпионата «сороки» так и не подобрались к четвёрке, дающей право играть в Лиге чемпионов.

Дорогой игроман

Самые большие надежды в Ньюкасл-апон-Тайне связывали с 23-летним итальянцем Сандро Тонали. Один из сильнейших опорников Европы, которого называли вторым Андреа Пирло. Сандро не горел желанием покидать «Милан» и перебираться в Англию. Но деньги саудовских хозяев сделали своё дело. Тонали сразу стал самым дорогим итальянским футболистом. В первом же матче за новый клуб он поразил ворота «Астон Виллы».

Но болельщикам не пришлось долго наслаждаться игрой новобранца. Уже в октябре Тонали был дисквалифицирован на 10 месяцев. Оказывается, молодой человек увлекался ставками. Причём ещё в бытность игроком «Милана». Итальянская полиция накрыла нелегальных букмекеров, которые и дали показания на игроков сборной — Сандро Тонали и Николо Дзаньоло. По итальянским законам Сандро грозила дисквалификация на три года. Тонали стал сотрудничать со следствием, признался, что он игроман. В итоге отделался десятью месяцами и принудительным лечением от лудомании. Но в любом случае сезон для самого дорогого итальянца был потерян. На поле он сможет появиться только в конце августа.

Сказать, что Тонали подставил «Ньюкасл», слишком мягко. Клуб заплатил крупные деньги, Эдди Хау связывал с ним большие надежды. Но не забывайте, что итальянец пришёл только прошлым летом и не успел стать ключевой фигурой в составе «сорок». Играли же без Тонали и неплохо.

Эпидемия травм

Конечно, повреждения в футболе — явление неизбежное. Но чтобы на одну команду в течение сезона обрушилось столько напастей! Причём, травмы все серьёзные. Вратарь Ник Поуп, входящий в сборную Англии, повредил плечо и не играл почти полгода. Только в заключительном туре появился. Два раза выбывал из строя капитан — центральный защитник Джамаал Лассельс, зимой повредил голень, а в марте порвал кресты. А незадолго до Лассельса повредил крестообразную связку другой игрок обороны Свен Ботман. Три месяца залечивал больную ногу Киран Триппьер. Подменявший Триппьера на правом фланге обороны Тино Ливраменто подвернул голеностоп. Половину сезона пропустил из-за травмы колена Харви Барнс. У Жоэлинтона то подколенное сухожилие, то операция на паховых кольцах. Проблемы с пахом возникали у лучшего бомбардира Александера Исака. Мигель Альмирон травмировал колено, Джейкоб Мерфи — плечо, Мэтт Таргетт сначала мучился с коленом, потом порвал ахилл. Фабиана Шера беспокоили боли в бедре. Сразу несколько травм у Каллума Уилсона. Почти месяц не мог играть из-за растяжения связок голеностопа Шон Лонгстафф. Под занавес сезона Энтони Гордон повредил лодыжку. Из игроков основы только Бруно Гимарайнс и Мэтт Ритчи смогли избежать общения с травматологами.

И как прикажете играть, когда у тебя полкоманды травмированы? Эдди Хау был вынужден думать о том, как заполнить ту или иную брешь в составе. Рулевому пришлось отказаться от излюбленной схемы «4-3-3». Тренер вспомнил, что в его команде есть валлийский защитник Пол Дамметт, уже много лет выступающий за резервистов. Или нужно бросать в бой 17-летнего Льюиса Майли, который вполне достойно смотрелся в середине поля. Хорошо, что прошлым летом вернулся из «Манчестер Юнайтед» опытный вратарь Мартин Дубравка, успешно подменивший травмированного Поупа. Учитывая кадровые сложности, можно сделать вывод, что седьмое место — это даже удача.

Однако к Хау тоже появились вопросы. Осенью, когда ещё все были здоровы, а Тонали пока не уличили в игре на ставках, «Ньюкасл» также играл слабее, чем мог. Невыразительный старт в чемпионате, неудачи в Лиге чемпионов. Конечно, никто не будет увольнять тренера после тяжелейшего сезона. Но над потенциальным преемником саудовские хозяева могут призадуматься. А чистка состава уже началась. Сразу по завершении сезона клуб объявил о расставании с пятью игроками.