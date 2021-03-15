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«Лилль» продолжает лидировать. Итоги 29-го тура Лиги 1

сегодня, 01:04

Завершились все матчи 29-го тура чемпионата Франции.

«Реймс» — «Лион» 1:1
Голы: Кафаро Матье 33 — Кадевере Тино 90+2

«Анже» — «Сент-Этьен» 0:1
Гол: Хазри Вахби 52

«Марсель» — «Брест» 3:1
Голы: Милик Аркадиуш 45+1, Товен Флориан 88, Кюйсанс Микаэль 90+2 — Брассье Лилиан 71

«Ним» — «Монпелье» 1:1
Голы: Коне Мусса 63 — Делор Анди 79

«Дижон» — «Бордо» 1:3
Голы: Конате Мусса 90 — Хванг Эуй-Жо 33, Хванг Эуй-Жо 45, Де Превиль Николя 50

«Ланс» — «Метц» 2:2
Голы: Клаус Джонатан 13, Каюзак Янник 36 — Вагнер 27 (пенальти), Делен Тома 57

«Лорьян» — «Ницца» 1:1
Голы: Висса Йоан 66 — Маолида Мизьян 58

«Ренн» — «Страсбур» 1:0
Гол: Буриго Бенжамен 25

«Монако» — «Лилль» 0:0

«Пари Сен-Жермен» — «Нант» 1:2
Голы: Дракслер Юлиан 42 — Коло Рэндал 59, Саймон Моузес 71

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Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:39
Очень интересная ситуация во французском чемпионате. Еще с осени шли разговоры , что ПСЖ свое возьмет и в ближайшее время всех "выскочек" подвинет с первого места. Но время идет , а ПСЖ все никак не вернет себе первое место, к удивлению многих. Вот и сегодня просто удивительное поражение от Нанта. Грубейшие ошибки в обороне привели к очередному поражению. Интрига в чемпионате сохранятся, что в общем радует.
Ждем очередного тура.
Всем здоровья.
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