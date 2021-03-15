«Лилль» продолжает лидировать. Итоги 29-го тура Лиги 1

Завершились все матчи 29-го тура чемпионата Франции.
«Реймс» — «Лион» 1:1
Голы: Кафаро Матье 33 — Кадевере Тино 90+2
«Анже» — «Сент-Этьен» 0:1
Гол: Хазри Вахби 52
«Марсель» — «Брест» 3:1
Голы: Милик Аркадиуш 45+1, Товен Флориан 88, Кюйсанс Микаэль 90+2 — Брассье Лилиан 71
«Ним» — «Монпелье» 1:1
Голы: Коне Мусса 63 — Делор Анди 79
«Дижон» — «Бордо» 1:3
Голы: Конате Мусса 90 — Хванг Эуй-Жо 33, Хванг Эуй-Жо 45, Де Превиль Николя 50
«Ланс» — «Метц» 2:2
Голы: Клаус Джонатан 13, Каюзак Янник 36 — Вагнер 27 (пенальти), Делен Тома 57
«Лорьян» — «Ницца» 1:1
Голы: Висса Йоан 66 — Маолида Мизьян 58
«Ренн» — «Страсбур» 1:0
Гол: Буриго Бенжамен 25
«Пари Сен-Жермен» — «Нант» 1:2
Голы: Дракслер Юлиан 42 — Коло Рэндал 59, Саймон Моузес 71
Ждем очередного тура.
Всем здоровья.
Ждем очередного тура.
Всем здоровья.