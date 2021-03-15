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«Интер» увеличил отрыв от конкурентов. Итоги 27-го тура Серии А

сегодня, 00:46

Завершились все матчи 27-го тура чемпионата Италии.

«Лацио» — «Кротоне» 3:2
Голы: Милинкович-Савич Сергей 14, Альберто Луис 39, Кайседо Фелипе 84 — Нванкво Симеон 29, Нванкво Симеон 50 (пенальти)

«Аталанта» — «Специа» 3:1
Голы: Пашалич Марио 53, Муриэль Луис 55, Пашалич Марио 73 — Пикколи Роберто 81

«Сассуоло» — «Верона» 3:2
Голы: Локателли Мануэль 4, Джуричич Филип 51, Траоре Хамед 81 — Лазович Дарко 43, Димарко Федерико 79

«Беневенто» — «Фиорентина» 1:4
Голы: Ионицэ Артур 56 — Влахович Душан 8, Влахович Душан 26, Влахович Душан 45+1, Эйссерик Валентен 75

«Дженоа» — «Удинезе» 1:1
Голы: Пандев Горан 8 — де Пауль Родриго 30 (пенальти)

«Болонья» — «Сампдория» 3:1
Голы: Бэрроу Муса 27, Маттиас Сванберг 41, Сориано Роберто 70 — Квальярелла Фабио 37

«Торино» — «Интер» 1:2
Голы: Санабрия Антонио 70 — Лукаку Ромелу 62 (пенальти), Мартинес Лаутаро 85

«Парма» — «Рома» 2:0
Голы: Михаила Валентин 9, Эрнани 55 (пенальти)

«Кальяри» — «Ювентус» 1:3
Голы: Симеоне Джованни 61 — Роналду Криштиану 10, Роналду Криштиану 25 (пенальти), Роналду Криштиану 32

«Милан» — «Наполи» 0:1
Гол: Политано Маттео 49

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:55
Сегодня Наполи оказали огромную услугу Интеру, выиграв матч у конкурента его. Теперь все Зависит от команды Конте. Если сами не расслабятся , то дорога к скудетто будет ровной и гладкой. Трудно представить, что команда начнет регулярно терять очки, никаких предпосылок для этого нет. Команда очень стабильна , игра ее вполне позволяет надеяться на благополучный исход в борьбе за чемпионство.
Всем здоровья.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:50
Шансы Интера на чемпионство увеличились.
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