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МЮ прервал беспроигрышную серию «Ман Сити». Итоги 27-го тура АПЛ

вчера, 00:58

Закончились все матчи 27-го тура АПЛ.

«Бернли» — «Арсенал» 1:1
Голы: Вуд Крис 39 — Обамеянг Пьер-Эмерик 6

«Шеффилд Юнайтед» — «Саутгемптон» 0:2
Голы: Уорд-Праус Джеймс 32 (пенальти), Че Адамс 49

«Астон Вилла» — «Вулверхэмптон» 0:0

«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Лестер Сити» 1:2
Голы: Лаллана Адам 10 — Ихеаначо Келечи 62, Амарти Даниэль 87

«Вест Бромвич» — «Ньюкасл Юнайтед» 0:0

«Ливерпуль» — «Фулхэм» 0:1
Гол: Лемина Марио 45

«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» 0:2
Голы: Фернандеш Бруну 2 (пенальти), Шоу Люк 50

«Тоттенхэм» — «Кристал Пэлас» 4:1
Голы: Бэйл Гарет 25, Бэйл Гарет 49, Кейн Харри 52, Кейн Харри 76 — Бентеке Кристиан 45+1

«Челси» — «Эвертон» 2:0
Голы: Годфри Бен 31 (автогол), Жоржиньо 65 (пенальти)

«Вест Хэм» — «Лидс» 2:0
Голы: Лингард Джесси 21, Доусон Крейг 28

С результатами прошлого тура вы можете ознакомиться по ссылке.

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ilyafrom
ilyafrom
вчера в 08:24
Юнайтед как Робин Гуд. Отбирают очки у сильных и отдают слабым
Valeron112
Valeron112
вчера в 01:46
Манчестер Ю , красавы, давно так 🔥 не довели.👍
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