МЮ прервал беспроигрышную серию «Ман Сити». Итоги 27-го тура АПЛ

Закончились все матчи 27-го тура АПЛ.
«Бернли» — «Арсенал» 1:1
Голы: Вуд Крис 39 — Обамеянг Пьер-Эмерик 6
«Шеффилд Юнайтед» — «Саутгемптон» 0:2
Голы: Уорд-Праус Джеймс 32 (пенальти), Че Адамс 49
«Астон Вилла» — «Вулверхэмптон» 0:0
«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Лестер Сити» 1:2
Голы: Лаллана Адам 10 — Ихеаначо Келечи 62, Амарти Даниэль 87
«Вест Бромвич» — «Ньюкасл Юнайтед» 0:0
«Ливерпуль» — «Фулхэм» 0:1
Гол: Лемина Марио 45
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» 0:2
Голы: Фернандеш Бруну 2 (пенальти), Шоу Люк 50
«Тоттенхэм» — «Кристал Пэлас» 4:1
Голы: Бэйл Гарет 25, Бэйл Гарет 49, Кейн Харри 52, Кейн Харри 76 — Бентеке Кристиан 45+1
«Челси» — «Эвертон» 2:0
Голы: Годфри Бен 31 (автогол), Жоржиньо 65 (пенальти)
«Вест Хэм» — «Лидс» 2:0
Голы: Лингард Джесси 21, Доусон Крейг 28
С результатами прошлого тура вы можете ознакомиться по ссылке.