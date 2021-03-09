«Барселона» приблизилась к «Атлетико». Итоги 26-го тура Ла Лиги

Закончились все матчи 26-го тура Ла Лиги.
«Валенсия» — «Вильярреал» 2:1
Голы: Солер Карлос 86 (пенальти), Гедеш Гонсалу 90+1 — Морено Жерар 40 (пенальти)
«Вальядолид» — «Хетафе» 2:1
Голы: Плано Оскар 14, Вейсманн Шон 24 — Хайме Мата 37
«Эльче» — «Севилья» 2:1
Голы: Гути 70, Каррильо Гуидо 76 — Де Йонг Люк 90
«Кадис» — «Эйбар» 1:0
Гол: Негредо Альваро 40
«Осасуна» — «Барселона» 0:2
Голы: Альба Жорди 30, Мориба Курума 83
«Уэска» — «Сельта» 3:4
Голы: Сиовас Димитриос 14, Мир Рафаэль 16, Давид Феррейро 74 — Мина Санти 5, Нолито 37, Мальо Уго 52, Фран Бельтран 76
«Атлетико» — «Реал» 1:1
Голы: Суарес Луис 15 — Бензема Карим 88
«Реал Сосьедад» — «Леванте» 1:0
Гол: Мерино Микель 10
«Атлетик» — «Гранада» 2:1
Голы: Вильялибре Асьер 3, Беренгер Алехандро 90+1 — Молина Хорхе 78
«Бетис» — «Алавес» 3:2
Голы: Борха Иглесиас 61 (пенальти), Хоакин 81, Борха Иглесиас 88 — Хоселу 12, Мендес Эдгар 24
С результатами прошлого тура вы можете ознакомиться по ссылке.
Дальше думаю будет еще хуже.
Уверен, на оставшейся дистанции мадридских команд не хватит и Барселона спокойно оформит чемпионство, ибо как таковой соревноваться в Ла лиге ей по-сути уже не с кем.
Атлетико разбазарил все свое преимущество, а Реал уже 3 год не может найти себя прошлого.
Дальше думаю будет еще хуже.
Уверен, на оставшейся дистанции мадридских команд не хватит и Барселона спокойно оформит чемпионство, ибо как таковой соревноваться в Ла лиге ей по-сути уже не с кем.
Атлетико разбазарил все свое преимущество, а Реал уже 3 год не может найти себя прошлого.