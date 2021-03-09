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«Барселона» приблизилась к «Атлетико». Итоги 26-го тура Ла Лиги

вчера, 00:55

Закончились все матчи 26-го тура Ла Лиги.

«Валенсия» — «Вильярреал» 2:1
Голы: Солер Карлос 86 (пенальти), Гедеш Гонсалу 90+1 — Морено Жерар 40 (пенальти)

«Вальядолид» — «Хетафе» 2:1
Голы: Плано Оскар 14, Вейсманн Шон 24 — Хайме Мата 37

«Эльче» — «Севилья» 2:1
Голы: Гути 70, Каррильо Гуидо 76 — Де Йонг Люк 90

«Кадис» — «Эйбар» 1:0
Гол: Негредо Альваро 40

«Осасуна» — «Барселона» 0:2
Голы: Альба Жорди 30, Мориба Курума 83

«Уэска» — «Сельта» 3:4
Голы: Сиовас Димитриос 14, Мир Рафаэль 16, Давид Феррейро 74 — Мина Санти 5, Нолито 37, Мальо Уго 52, Фран Бельтран 76

«Атлетико» — «Реал» 1:1
Голы: Суарес Луис 15 — Бензема Карим 88

«Реал Сосьедад» — «Леванте» 1:0
Гол: Мерино Микель 10

«Атлетик» — «Гранада» 2:1
Голы: Вильялибре Асьер 3, Беренгер Алехандро 90+1 — Молина Хорхе 78

«Бетис» — «Алавес» 3:2
Голы: Борха Иглесиас 61 (пенальти), Хоакин 81, Борха Иглесиас 88 — Хоселу 12, Мендес Эдгар 24

С результатами прошлого тура вы можете ознакомиться по ссылке.

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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 10:20
Было бы красива победа Барсы в чемпионате- с 15го места на 1ое, назло все злопыхателям.)
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 04:56
А ещё совсем недавно фанаты Реала не могли найти Барсу в таблице насмехаясь над ней и попадая в хит парады, но как и ожидалось хорошо смеётся тот кто смеётся последним.
Королевский Реал
Королевский Реал
вчера в 01:10
Атлетико и Реал хорошо стартовали, но затем сильно просели в последние 2 месяца.
Дальше думаю будет еще хуже.

Уверен, на оставшейся дистанции мадридских команд не хватит и Барселона спокойно оформит чемпионство, ибо как таковой соревноваться в Ла лиге ей по-сути уже не с кем.
Атлетико разбазарил все свое преимущество, а Реал уже 3 год не может найти себя прошлого.
Gahi
Gahi
вчера в 00:58
Тем интереснее будет борьба за чемпионство. Удачи
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