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«Бавария» увеличила отрыв от конкурентов. Итоги 25-го тура Бундеслиги

сегодня, 22:17

Завершились все матчи 25-го тура чемпионата Германии.

«Аугсбург» — «Боруссия» М 3:1
Голы: Варгас Рубен 52, Рихтер Марко 76, Хан Андре 89 — Нойхаус Флориан 68

«Вольфсбург» — «Шальке-04» 5:0
Голы: Мустафи Шкодран 32 (автогол), Вегхорст Вут 51, Баку Ридле 58, Брекало Йосип 64, Филипп Максимилиан 79

«Унион» — «Кёльн» 2:1
Голы: Крузе Макс 48 (пенальти), Триммель Кристофер 67 — Дуда Ондрей 45+2 (пенальти)

«Майнц» — «Фрайбург» 1:0
Гол: Квайсон Робин 84

«Вердер» — «Бавария» 1:3
Голы: Фуллкруг Никлас 86 — Горецка Леон 22, Гнабри Серж 35, Левандовски Роберт 67

«Боруссия» Д — «Герта» 2:0
Голы: Брандт Юлиан 54, Мукоко Юссуфа 90+1

«Байер» — «Арминия» 1:2
Голы: Шик Патрик 85 — Доан Ритсу 18, Окугава Масая 57

«РБ Лейпциг» — «Айнтрахт» 1:1
Голы: Форсберг Эмиль 47 — Камада Дайчи 61

«Штутгарт» — «Хоффенхайм» 2:0
Голы: Касим Адамс Нуху 15 (автогол), Каладжич Саса 64

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 23:15
Конкуренты один за одним сливаются. Вряд ли кто то помешает Баварии в очередной раз завоевать титул. Соперничать с Баварией пока никто не может. Учитывая то, что Бавария вылетела из кубка , в чемпионате они стали только "злее". Хотелось конечно увидеть борьбу за титул, но к сожалению не в этот раз.
Смотрим футбол и болеем за своих.
Всем здоровья.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 22:20
Бавария как обычно фаворит
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