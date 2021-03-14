«Бавария» увеличила отрыв от конкурентов. Итоги 25-го тура Бундеслиги

Завершились все матчи 25-го тура чемпионата Германии.
«Аугсбург» — «Боруссия» М 3:1
Голы: Варгас Рубен 52, Рихтер Марко 76, Хан Андре 89 — Нойхаус Флориан 68
«Вольфсбург» — «Шальке-04» 5:0
Голы: Мустафи Шкодран 32 (автогол), Вегхорст Вут 51, Баку Ридле 58, Брекало Йосип 64, Филипп Максимилиан 79
«Унион» — «Кёльн» 2:1
Голы: Крузе Макс 48 (пенальти), Триммель Кристофер 67 — Дуда Ондрей 45+2 (пенальти)
«Майнц» — «Фрайбург» 1:0
Гол: Квайсон Робин 84
«Вердер» — «Бавария» 1:3
Голы: Фуллкруг Никлас 86 — Горецка Леон 22, Гнабри Серж 35, Левандовски Роберт 67
«Боруссия» Д — «Герта» 2:0
Голы: Брандт Юлиан 54, Мукоко Юссуфа 90+1
«Байер» — «Арминия» 1:2
Голы: Шик Патрик 85 — Доан Ритсу 18, Окугава Масая 57
«РБ Лейпциг» — «Айнтрахт» 1:1
Голы: Форсберг Эмиль 47 — Камада Дайчи 61
«Штутгарт» — «Хоффенхайм» 2:0
Голы: Касим Адамс Нуху 15 (автогол), Каладжич Саса 64
Смотрим футбол и болеем за своих.
Всем здоровья.
Смотрим футбол и болеем за своих.
Всем здоровья.