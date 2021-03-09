«Интер» продолжает удерживать лидерство. Итоги 26-го тура Серии А

Закончились все матчи 26-го тура Серии А.
«Специа» — «Беневенто» 1:1
Голы: Верде Даниэле 71 — Гайч Адольфо 24
«Удинезе» — «Сассуоло» 2:0
Голы: Льоренте Фернандо 42, Перейра Роберто 90+3
«Ювентус» — «Лацио» 3:1
Голы: Рабьо Адриен 39, Мората Альваро 57, Мората Альваро 60 (пенальти) — Корреа Хоакин 14
«Рома» — «Дженоа» 1:0
Гол: Манчини Джанлука 24
«Верона» — «Милан» 0:2
Голы: Крунич Раде 27, Далот Диогу 50
«Фиорентина» — «Парма» 3:3
Голы: Мартинес Лукас 28, Миленкович Никола 42, Якопони Симоне 90+4 (автогол) — Куцка Юрай 32 (пенальти), Куртич Ясмин 72, Михаила Валентин 90
«Кротоне» — «Торино» 4:2
Голы: Нванкво Симеон 27 (пенальти), Нванкво Симеон 54, Реца Аркадиуш 80, Унас Адам 90+4 — Мандрагора Роландо 45, Санабрия Антонио 84
«Сампдория» — «Кальяри» 2:2
Голы: Берешиньски Бартош 78, Габбьядини Маноло 80 — Жоао Педро 11, Наингголан Раджа 90+6
«Наполи» — «Болонья» 3:1
Голы: Инсинье Лоренцо 8, Осимхен Виктор 65, Инсинье Лоренцо 76 — Сориано Роберто 73
«Интер» — «Аталанта» 1:0
Гол: Шкриньяр Милан 54
С результатами прошлого тура вы можете познакомиться по ссылке.
В целом победа Интера не удивляет, команда очень солидно выглядит и шансов преследователям пока не дает.
Всем здоровья.
В целом победа Интера не удивляет, команда очень солидно выглядит и шансов преследователям пока не дает.
Всем здоровья.