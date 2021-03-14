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«Крылья Советов» продолжают лидировать. Итоги 30-го тура ФНЛ

сегодня, 20:05

Завершились все матчи 30-го тура ФНЛ.

«Волгарь» — «Томь» 2:1
Голы: Николаев Олег 4, Погосов Артем 63 — Эннин Ричи 88

«Крылья Советов» — «Иртыш» 3:1
Голы: Сергеев Иван 4 (пенальти), Горшков Юрий 42, Зиньковский Антон 55 — Магадиев Денис 44

«Шинник» — «Нижний Новгород» 1:3
Голы: Маляров Никита 79 — Попов Артем 38, Султонов Мухаммад 42, Калинский Николай 74

«Краснодар-2» — «Чайка» 1:1
Голы: Апеков Руслан 79 (пенальти) — Леонтьев Игорь 51

«Торпедо» — «Енисей» 0:1
Гол: Песиков Евгений 67

«Велес» — «Спартак-2» 5:0
Голы: Федчук Артем 13, Федчук Артем 45, Баев Алексей 63, Баев Алексей 70, Родионов Кирилл 79

«Текстильщик» — «Динамо» 1:0
Гол: Машуков Хачим 81

«Факел» — «Чертаново» 4:1
Голы: Разборов Андрей 22, Дмитриев Олег 49, Разборов Андрей 74, Яковлев Павел 86 — Молтенинов Илья 15 (пенальти)

«Акрон» — «Оренбург» 1:1
Голы: Килин Антон 12 — Воробьёв Дмитрий 52

«Алания» — «Нефтехимик» 1:1
Голы: Машуков Ислам 30 — Уридия Мераби 58

«Балтика» — «СКА-Хабаровск» 1:0
Гол: Маркович Мирослав 75 (пенальти)

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 21:09
Хочется верить, что уже ничто не помешает КС выйти в РПЛ. Команда с историей и негоже ей прозябать в ФНЛ. На следующий сезон ждем команду в РПЛ и будем надеяться , что команда сумеет закрепиться РПЛ надолго. Все для этого у команды есть , а вылет в ФНЛ будем считать просто недоразумением.
Удачи КС в оставшихся матчах.
Всем здоровья.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 21:09
КС самая играющая команда ФНЛ. Жду не дождусь 28 марта. Настоящий мужской матч двух классных команд ФНЛ. АЛАНИЯ - КС супер матч, советую посмотреть красивый футбол!!! Да победит сильнейший!!! От себя конечно желаю Алании Победы!!! Всем добра!!!
Василий 50
Василий 50
сегодня в 21:07
Уже к РПЛ готовятся.
shlomo
shlomo
сегодня в 20:51
Крылья, могу за ранее сказать вы в вышке!!!!!
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
сегодня в 20:45
Жду возвращения КС и выхода НН!
sv_1969
sv_1969 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 20:41
Да зайдут в РПЛ!Более чем уверен)
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 20:14
"Крылья" показывают наиболее целостную, зрелую и уверенную игру и на сегодняшний момент являются главным претендентом на выход в Премьер Лигу. В случае успешного возвращения в элиту главное испытание еще впереди - избавиться от клейма команды-лифта и закрепиться в РПЛ. С момента образования чемпионата России по футболу "Крылья" являлись старожилами РПЛ - пора возвращаться к этому состоянию. Но пока надо идти от победы к победе и новый стадион не мешало бы подшаманить.
1bear
1bear
сегодня в 20:13
...жду возвращение КС,тем более что должен был вылететь тогда другой
"коллектив"
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 20:06
Хочется чтоб Торпедо вышел в рпл
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