«Крылья Советов» продолжают лидировать. Итоги 30-го тура ФНЛ

Завершились все матчи 30-го тура ФНЛ.
«Волгарь» — «Томь» 2:1
Голы: Николаев Олег 4, Погосов Артем 63 — Эннин Ричи 88
«Крылья Советов» — «Иртыш» 3:1
Голы: Сергеев Иван 4 (пенальти), Горшков Юрий 42, Зиньковский Антон 55 — Магадиев Денис 44
«Шинник» — «Нижний Новгород» 1:3
Голы: Маляров Никита 79 — Попов Артем 38, Султонов Мухаммад 42, Калинский Николай 74
«Краснодар-2» — «Чайка» 1:1
Голы: Апеков Руслан 79 (пенальти) — Леонтьев Игорь 51
«Торпедо» — «Енисей» 0:1
Гол: Песиков Евгений 67
«Велес» — «Спартак-2» 5:0
Голы: Федчук Артем 13, Федчук Артем 45, Баев Алексей 63, Баев Алексей 70, Родионов Кирилл 79
«Текстильщик» — «Динамо» 1:0
Гол: Машуков Хачим 81
«Факел» — «Чертаново» 4:1
Голы: Разборов Андрей 22, Дмитриев Олег 49, Разборов Андрей 74, Яковлев Павел 86 — Молтенинов Илья 15 (пенальти)
«Акрон» — «Оренбург» 1:1
Голы: Килин Антон 12 — Воробьёв Дмитрий 52
«Алания» — «Нефтехимик» 1:1
Голы: Машуков Ислам 30 — Уридия Мераби 58
«Балтика» — «СКА-Хабаровск» 1:0
Гол: Маркович Мирослав 75 (пенальти)