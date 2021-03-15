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Красич посетил офис ЦСКА и пожелал удачи в матче с «Зенитом»

сегодня, 15:56
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит17.03.2021 в 20:00 Не начался

Бывший полузащитник ЦСКА Милош Красич посетил офис московского клуба.

Сербский экс-футболист пожелал «армейцам» удачи в матче 23-го тура РПЛ с «Зенитом».

«Добрый день! Я Милош Красич. Я очень рад, что вернулся в офис ЦСКА. И хочу пожелать удачи в матче с „Зенитом“. Большой привет!» — сказал Милош.

Красич защищал цвета ЦСКА в 2004–2010 годах. С командой он дважды становился чемпионом России, четыре раза выигрывал Кубок и Суперкубок России, а в сезоне-2004/05 завоевал с командой Кубок УЕФА.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 16:22
Вот это были леги, респект
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 16:21
Дорогой гость для ЦСКА. Много пользы принес команде , где и сам вырос в отличного футболиста. Жаль за бугром карьера не задалась. Не правильно выходит мечтал, не в свою команду попал , но - это бывает, не один он такой. Ну , а в ЦСКА Милош - всегда желанный гость. Удачи ему в повседневной жизни.
Всем здоровья.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 16:10
Как не хватает таких как ты и Олич !!! Удачи ЦСКА!!!
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 16:05
Удачи ЦСКА в матче с "Зенитом"!!!
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