Красич посетил офис ЦСКА и пожелал удачи в матче с «Зенитом»

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сегодня, 15:56

Бывший полузащитник ЦСКА посетил офис московского клуба.

Сербский экс-футболист пожелал «армейцам» удачи в матче 23-го тура РПЛ с «Зенитом».

«Добрый день! Я Милош Красич. Я очень рад, что вернулся в офис ЦСКА . И хочу пожелать удачи в матче с „Зенитом“. Большой привет!» — сказал Милош.

Смотрите, кто заглянул к нам сегодня 🤗 Милош Красич заглянул к наш офис и пожелал удачи в матче #ЦСКАзенит! pic.twitter.com/gdk2v7yxt6 — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) March 15, 2021