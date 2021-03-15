Красич посетил офис ЦСКА и пожелал удачи в матче с «Зенитом»

Бывший полузащитник ЦСКА Милош Красич посетил офис московского клуба.
Сербский экс-футболист пожелал «армейцам» удачи в матче 23-го тура РПЛ с «Зенитом».
«Добрый день! Я Милош Красич. Я очень рад, что вернулся в офис ЦСКА. И хочу пожелать удачи в матче с „Зенитом“. Большой привет!» — сказал Милош.
Смотрите, кто заглянул к нам сегодня 🤗 Милош Красич заглянул к наш офис и пожелал удачи в матче #ЦСКАзенит! pic.twitter.com/gdk2v7yxt6— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) March 15, 2021
Красич защищал цвета ЦСКА в 2004–2010 годах. С командой он дважды становился чемпионом России, четыре раза выигрывал Кубок и Суперкубок России, а в сезоне-2004/05 завоевал с командой Кубок УЕФА.
Всем здоровья.
Всем здоровья.