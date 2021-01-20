Криштиану Роналду и президент «Реала» провели встречу в Турине

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сегодня, 09:06

Нападающий «Ювентуса» провёл встречу с президентом «Реала» Флорентино Пересом, сообщает El Chiringuito TV.

Встреча состоялась в Турине, на базе «Ювентуса». О чем именно вели диалог португалец и глава мадридского клуба, на данный момент неизвестно.

Роналду перешёл в «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала».

Ранее Роналду прокомментировал выход «Ювентуса» в четвертьфинал Кубка Италии.