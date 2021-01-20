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Криштиану Роналду и президент «Реала» провели встречу в Турине

сегодня, 09:06

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду провёл встречу с президентом «Реала» Флорентино Пересом, сообщает El Chiringuito TV.

Встреча состоялась в Турине, на базе «Ювентуса». О чем именно вели диалог португалец и глава мадридского клуба, на данный момент неизвестно.

Роналду перешёл в «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала».

Ранее Роналду прокомментировал выход «Ювентуса» в четвертьфинал Кубка Италии.

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Все комментарии
Tostao
Tostao
сегодня в 10:24
- А помнишь? - спрашивал Перес, давя слезу.
- А помнишь? - мечтательно задавался этим же вопросом Роналду...
NOVA
NOVA
сегодня в 10:23
было бы здорово вернуть криро и что бы закончил карьеру в Реале!!
killofwrathx
killofwrathx ответ Королевский Реал (раскрыть)
сегодня в 10:09
а я не хитро скажу, что Роналду - бревно, которые приносит Юве больше вреда, чем пользы. Как и своей сборной
Королевский Реал
Королевский Реал ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 10:03, ред.
Leha-ha50
Сегодня 09:17
Как только у Юве начались проблемы, Роналду решил лыжи навострить обратно в Реал??? У Реала шансы то повыше на чемпионство будут. Барселона , похоже, еще нескоро оклемается, так что в следующем сезоне фаворитов будет всего два.
_________________

Ох ты, хитро хейтер решил поддеть Роналду.
На сколько выше шансы Реала на чемпионства чем у Барселоны? На целых 3 очка, которые сейчас их отделяют?
А Реал прям оклемался выше некуда. прям так и прут пачками забитые голы и победные серии!

Надо же так завуалировано выдумывать!
Муслим Османов
Муслим Османов
сегодня в 09:59
Болтуны !обратите внимание не Роналду поехал в Мадрид а Перец приехал сам к нему ! это говорит о том что он в свои 36 лет стоит намного больше чем остальные ! к кому еще перец ездил сам что бы поговорить тет а тет да еще и на базу чужой команды ? Роналду красавчик как футболист и нет ему равных по кпд на сегодняшний день ! в затылок дышат двое и на этом все !
Тугарин Змый
Тугарин Змый
сегодня в 09:54
Что все бежать пора с ка-та?
Caniggia
Caniggia
сегодня в 09:35, ред.
Просто винца попили по старой дружбе. Вряд ли Реал нуждается в услугах почти 36 летнего Роналду.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 09:21
Просто поговорили - раздули из мухи слона.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 09:17
Как только у Юве начались проблемы, Роналду решил лыжи навострить обратно в Реал??? У Реала шансы то повыше на чемпионство будут. Барселона , похоже, еще нескоро оклемается, так что в следующем сезоне фаворитов будет всего два. А в Италии клубы подтянулись и Ювентус не выглядит явным фаворитом. Скоро узнаем , где продолжит , а скорее закончит свою карьеру Роналду.
Всем здоровья.
Gahi
Gahi
сегодня в 09:09
Стало быть о чём-то договорились.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 09:09
Встретились и плакали, поскольку друг без друга получается не очень)
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