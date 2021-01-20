Криштиану Роналду и президент «Реала» провели встречу в Турине

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду провёл встречу с президентом «Реала» Флорентино Пересом, сообщает El Chiringuito TV.
Встреча состоялась в Турине, на базе «Ювентуса». О чем именно вели диалог португалец и глава мадридского клуба, на данный момент неизвестно.
Роналду перешёл в «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала».
Ранее Роналду прокомментировал выход «Ювентуса» в четвертьфинал Кубка Италии.
- А помнишь? - мечтательно задавался этим же вопросом Роналду...
- А помнишь? - мечтательно задавался этим же вопросом Роналду...
Сегодня 09:17
Как только у Юве начались проблемы, Роналду решил лыжи навострить обратно в Реал??? У Реала шансы то повыше на чемпионство будут. Барселона , похоже, еще нескоро оклемается, так что в следующем сезоне фаворитов будет всего два.
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Ох ты, хитро хейтер решил поддеть Роналду.
На сколько выше шансы Реала на чемпионства чем у Барселоны? На целых 3 очка, которые сейчас их отделяют?
А Реал прям оклемался выше некуда. прям так и прут пачками забитые голы и победные серии!
Надо же так завуалировано выдумывать!
Сегодня 09:17
Как только у Юве начались проблемы, Роналду решил лыжи навострить обратно в Реал??? У Реала шансы то повыше на чемпионство будут. Барселона , похоже, еще нескоро оклемается, так что в следующем сезоне фаворитов будет всего два.
_________________
Ох ты, хитро хейтер решил поддеть Роналду.
На сколько выше шансы Реала на чемпионства чем у Барселоны? На целых 3 очка, которые сейчас их отделяют?
А Реал прям оклемался выше некуда. прям так и прут пачками забитые голы и победные серии!
Надо же так завуалировано выдумывать!
Всем здоровья.
Всем здоровья.