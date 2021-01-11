ГлавнаяНовости

Иммобиле и президент «Лацио» встретились с Папой Римским

11 января 2021, 17:47

Президент «Лацио» Клаудио Лотито и форвард команды Чиро Иммобиле были приняты на частной аудиенции Папой Франциском. Мероприятие было приурочено к 121-летию основания римского клуба.

«Это был жест большого внимания и чуткости со стороны Святого Отца, пожелавшего выразить команде и всей семье „Лацио“ свои наилучшие пожелания в связи со 121-й годовщиной основания клуба», — сказал Лотито.

Накануне «Лацио» в гостях одержал победу над «Пармой».

Все новости
«Рубин» показал, как новички команды прошли посвящение
23 января ВидеоКомментарии2
Криштиану Роналду и президент «Реала» провели встречу в Турине
20 января Комментарии35
«Спартак» показал, как Хендрикс поёт приветственную песню
17 января ВидеоКомментарии14
Ибрагимович станет гостем музыкального фестиваля в Сан-Ремо
29 декабря 2020 Комментарии6
Тедеско не принимает участия в заседании КДК. Он уехал в Германию
21 декабря 2020 Комментарии7
Мещеряков: «В этом году совет директоров „Локомотива“ собираться не будет»
18 декабря 2020 Комментарии12
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Ozabot
Ozabot
11 января в 21:49
«Лацио» даже бог не поможет.
Эдип на Ганимеде
Эдип на Ганимеде ответ Сантус (раскрыть)
11 января в 20:00
Дзюба ж был с Ананидзе, вот тепеpь сам Ананидзе)
Сантус
Сантус ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
11 января в 18:43
...о Дзюбе.Спрашивали грех или нет...)
Cat01
Cat01
11 января в 18:26
Футбол любят все!!!
STVA 1
STVA 1
11 января в 17:57
Вот и поговорили с Папой!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
11 января в 17:53
Интересно о чем можно говорить с Папой целый час?!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
11 января в 17:48
Это очень хорошо...
ДАША Д
ДАША Д
11 января в 17:48
Столько не живут сколько лет клубу.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100