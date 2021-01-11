Иммобиле и президент «Лацио» встретились с Папой Римским

Президент «Лацио» Клаудио Лотито и форвард команды Чиро Иммобиле были приняты на частной аудиенции Папой Франциском. Мероприятие было приурочено к 121-летию основания римского клуба.
«Это был жест большого внимания и чуткости со стороны Святого Отца, пожелавшего выразить команде и всей семье „Лацио“ свои наилучшие пожелания в связи со 121-й годовщиной основания клуба», — сказал Лотито.
Il Presidente della #SSLazio Claudio Lotito ricevuto in udienza privata da Papa Francesco— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) January 11, 2021
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Накануне «Лацио» в гостях одержал победу над «Пармой».
https://youtu.be/Pizze94_phM