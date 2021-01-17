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«Спартак» показал, как Хендрикс поёт приветственную песню

17 января 2021, 22:47

Новичок «Спартака» полузащитник Йоррит Хендрикс прошёл посвящение в московском клубе.

Футболист, стоя на табурете, исполнил песню на нидерландском языке.

«Приветственная песня от нашего голландского новичка!» — говорится в сообщении пресс-службы «Спартака».

Ранее «Спартак» опубликовал фотографии с первой тренировки Хендрикса.

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Все комментарии
leopit
leopit
18 января в 15:07
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    18 января в 13:21
    Хорошо поёт ,стервец ! ))))
    Риелтор с берегов Невы
    Риелтор с берегов Невы
    18 января в 09:09
    Симпатичный обычай, как по мне, лучше чем тумаки в тоннеле собирать.
    Boricku
    Boricku
    18 января в 08:08
    тренером вратарей его, а то на выходе играть не умеем
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
    18 января в 06:24
      cska vperiod
      cska vperiod
      18 января в 05:42
        ЮЗИК
        ЮЗИК
        18 января в 05:05
        Певец с него знатный
        Little Caprice
        Little Caprice
        18 января в 02:58
        Один Умяров не хлопал, наверное. На табуретке стоял некто за 500 тысяч, кто будет играть вместо него :)
        Faustello
        Faustello
        18 января в 00:59
        Азаза, в лучшей традиции циркового училища им. Федуна!)))
        Браво! Браво!
        Suinsi
        Suinsi
        18 января в 00:14
        Скоро на седьмом месте не так запоет.
        sv_1969
        sv_1969
        17 января в 23:16
        Ну спел и хорошо!Как на поле петь будет)
        shur
        shur
        17 января в 23:11
        ...а где же традиционные красно-белые цвета "Народной команды"?! ...А ля траур?!
        Ironigor
        Ironigor
        17 января в 23:03
        Вот также с табуреткой и будет сидеть .
        Иван Тасминский
        Иван Тасминский
        17 января в 22:53
        «Спартак» показал, как Хендрикс поёт приветственную песню.
        «Зенит» показал, как Дзюба гоняет лысого.

        А вы потом удивляетесь: "Почему Зенит популярнее Спартака?"
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