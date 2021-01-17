«Спартак» показал, как Хендрикс поёт приветственную песню.

Новичок «Спартака» полузащитник Йоррит Хендрикс прошёл посвящение в московском клубе.
Футболист, стоя на табурете, исполнил песню на нидерландском языке.
«Приветственная песня от нашего голландского новичка!» — говорится в сообщении пресс-службы «Спартака».
Приветственная песня от нашего голландского новичка! 🎶#ДавайГромче 🔊 pic.twitter.com/biN0tgeSUb— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) January 17, 2021
Ранее «Спартак» опубликовал фотографии с первой тренировки Хендрикса.
Браво! Браво!
Браво! Браво!
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