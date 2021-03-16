Влашич: «Ушёл из „Эвертона“ из-за того, что меня ставили играть на фланге»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич вспомнил свой уход из «Эвертона».
Не хотел оставаться из-за того, что меня ставили играть на фланге. Я — «десятка». У меня просто не было шанса.
Я говорил Марку Силве, что могу играть, что я один из лучших полузащитников в команде. Если бы тогда командой руководил Карло Анчелотти, то я бы остался.
Ты украшаешь фк ЦСКА, а так же угрожаешь своими голами и пасами противникам
МОЛОДЦА!!!
Ты украшаешь фк ЦСКА, а так же угрожаешь своими голами и пасами противникам
МОЛОДЦА!!!
только комментаторы "матч тв" хотят тебя продать, а покупателя всё нет...
только комментаторы "матч тв" хотят тебя продать, а покупателя всё нет...
наверное, так оно и было
наверное, так оно и было
Благодаря ЦСКА тебя начинает узнавать в Европе
Благодаря ЦСКА тебя начинает узнавать в Европе