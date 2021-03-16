Влашич: «Ушёл из „Эвертона“ из-за того, что меня ставили играть на фланге»

Полузащитник ЦСКА вспомнил свой уход из «Эвертона».

Не хотел оставаться из-за того, что меня ставили играть на фланге. Я — «десятка». У меня просто не было шанса.

Я говорил Марку Силве, что могу играть, что я один из лучших полузащитников в команде. Если бы тогда командой руководил Карло Анчелотти, то я бы остался.