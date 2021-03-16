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Влашич: «Ушёл из „Эвертона“ из-за того, что меня ставили играть на фланге»

сегодня, 16:20

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич вспомнил свой уход из «Эвертона».

Не хотел оставаться из-за того, что меня ставили играть на фланге. Я — «десятка». У меня просто не было шанса.

Я говорил Марку Силве, что могу играть, что я один из лучших полузащитников в команде. Если бы тогда командой руководил Карло Анчелотти, то я бы остался.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 17:49
Ушёл потому, что не получал достаточно игрового времени ну а потом поиграл у нас в ЛЧ и ЛЕ чего не мог сделать с Эвртоном да и в сборную попал только потому, что он был на видном месте. Удачи Николе!
ermak6848
ermak6848
сегодня в 17:36
Никола!
Ты украшаешь фк ЦСКА, а так же угрожаешь своими голами и пасами противникам
МОЛОДЦА!!!
izrafel
izrafel
сегодня в 17:28
Ну что, пока все у тебя получается и хочется чтобы ты задержался в нашем чемпе .... но наверное все таки летнее трансфертное окно сделает свое дело...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 17:07
Он играет в самом успешном в 21 веке клубе РПЛ ( 21 титул за 20 лет, рядом и близко никого нет). Тренеры приходят и уходят. а клуб и его поклонники остаются. В любом случае Влашич ниже своего уровня не опускается.
berda2003
berda2003
сегодня в 17:07
что-то никто не рвётся тебя выкупить...
только комментаторы "матч тв" хотят тебя продать, а покупателя всё нет...
112910415
112910415
сегодня в 17:06
он так видит ...
наверное, так оно и было
swed27
swed27
сегодня в 17:03
Правильно ушел
Dima salev
Dima salev
сегодня в 16:54
Влашич хватить лапшу вещать, ты Эвертону даже в запасной скамейке не нужен был поэтому расталис с тобой. Такие условия ставить тренеру только Месси и Роналду.
Благодаря ЦСКА тебя начинает узнавать в Европе
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 16:38
Ну и хорошо что ушел, для ЦСКА точно.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 16:37
Бывает Не впислся в шаблон
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 16:35
Зато ЦСКА повезло.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 16:32
Не срослось с Силвой
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:22
вот она где собака порылась...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 16:21
Зато теперь ты играешь у великого Гончаренко!😜
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