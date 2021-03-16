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Геркус: «Иосифов изначально переходил в „Локо“ с прицелом на переезд»

сегодня, 14:45

Бывший руководитель «Локомотива» Илья Геркус заявил, что отец полузащитника Никиты Иосифова каждому генеральному директору клуба говорил, что хотел бы заключить контракт на год. Недавно были разговоры, что игрок близок к переходу в «Вильярреал».

Такое было, и понятно почему: если ты хочешь уйти беспрепятственно в Европу, то желание понятно. Иосифов изначально переходил в «Локо» с прицелом на переезд за границу. Игрок, безусловно, талантливый. Если предложение из Европы действительно есть, то Иосифов туда уйдёт.

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Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 15:39
Если у парня есть шанс и желание, то почему бы и нет? Посмотрим, что из этого получится.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 14:59
Игрок просто использует клуб в своих целях.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 14:56
Уйдёт если будет переспектива.
beefs
beefs
сегодня в 14:46
конечно уйдет и там останется...
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