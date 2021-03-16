Геркус: «Иосифов изначально переходил в „Локо“ с прицелом на переезд»

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сегодня, 14:45

Бывший руководитель «Локомотива» Илья Геркус заявил, что отец полузащитника каждому генеральному директору клуба говорил, что хотел бы заключить контракт на год. Недавно были разговоры, что игрок близок к переходу в «Вильярреал».