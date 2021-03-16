Геркус: «Иосифов изначально переходил в „Локо“ с прицелом на переезд»

Бывший руководитель «Локомотива» Илья Геркус заявил, что отец полузащитника Никиты Иосифова каждому генеральному директору клуба говорил, что хотел бы заключить контракт на год. Недавно были разговоры, что игрок близок к переходу в «Вильярреал».
Такое было, и понятно почему: если ты хочешь уйти беспрепятственно в Европу, то желание понятно. Иосифов изначально переходил в «Локо» с прицелом на переезд за границу. Игрок, безусловно, талантливый. Если предложение из Европы действительно есть, то Иосифов туда уйдёт.