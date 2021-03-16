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Кузьмичев: «Иосифов — талант, его уход потеря для „Локомотива“»

сегодня, 14:26

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев прокомментировал слухи о возможном переходе полузащитника «железнодорожников» Никиты Иосифова в «Вильярреал».

Это точно большая ошибка для «Локо», если они его потеряют. Я видел Хвичу, видел Иосифова. И Никита не хуже. В скоростном дриблинге даже побыстрее. Надо было пытаться договариваться, каким бы тяжёлым папа ни был. Я предупреждал об этом Леонченко. Никита — талант, это будет потеря. Если он перейдёт в «Вильярреал», то у меня почти нет сомнений, что рано или поздно он заиграет в основе.

Да, отец просил годичный контракт, да, он тяжёлый. Насколько я понимаю, это делалось, чтобы уехать в Европу. Но я все равно считаю, что надо было идти на уступки, договариваться. Таких талантов терять нельзя.

Сёмин не ставил его в основу, потому что консервативен из-за возраста. Он только Хвичу смог молодым поставить.

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Все комментарии
beefs
beefs
сегодня в 14:33
а кому у нас нужны талантливые молодые футболисты...
asraeil
asraeil
сегодня в 14:29
Ну пока это только слухи...не надо так на них реагировать...
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