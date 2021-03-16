ГлавнаяНовости

Булут: «Мы были разочарованы результатом в матче против „Спартака“»

сегодня, 13:05
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Тренер «Динамо» Волкан Булут, который заменил Сандро Шварца на пресс-конференции из-за болезни, прокомментировал результат матча 22-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2).

Мы были разочарованы результатом в матче против «Спартака». То качество игры, которое показала наша молодая команда, нас устраивает, мы бились весь матч, выглядели хорошо, особенно в переходных фазах из обороны в атаку. За последние 15 минут создали достаточно моментов на ничью и даже на победу. Мы проанализировали игру и готовы к встрече с «Краснодаром».

Всегда сложно выходить из-под прессинга, мы пытались начать игру через короткий пас. «Спартак» выходил в высокий прессинг, но были отрезки, когда и мы пытались прессинговать их, у нас были хорошие моменты, когда мы выигрывали вторые мячи и переходили в контратаки. Не могу сказать, что у нас проблемы с командами, которые прессингуют.

Все новости
Кузьмичев: «Иосифов — талант, его уход потеря для „Локомотива“»
Сегодня, 14:26 Комментарии0
Д. Комбаров: «Рад, что Промес вернулся в „Спартак“»
Сегодня, 13:44 Комментарии6
Булут: «Нойштедтер — игрок высокого класса»
Сегодня, 12:53 Комментарии9
Газизов: «Вернулся, потому что родной клуб сейчас в нехорошем положении»
Сегодня, 10:46 Комментарии4
Арбитр Панин — об избиении Широковым судьи: «Это урок для всех»
Сегодня, 10:36 Комментарии4
Шайбеков рассказал, почему он покинул пост гендиректора «Уфы»
Сегодня, 10:28 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
makkie
makkie ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 14:00
Другая половина страны радовалась победе Спартака!)
112910415
112910415
сегодня в 13:39
теперь успешно реабилитируетесь
beefs
beefs
сегодня в 13:15
толи еще будет, все впереди...
ОПС
ОПС
сегодня в 13:15
Посмотрим работу над ошибками в матче с Краснодаром.
shlomo
shlomo
сегодня в 13:14
Пол страны были разочарованы.....:((((
1bear
1bear
сегодня в 13:14
да уж,ничья была бы закономерным результатом,а так удачи против "быков"
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:11
Очень многие разачарованы !!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100