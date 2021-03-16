Булут: «Мы были разочарованы результатом в матче против „Спартака“»

Тренер «Динамо» , который заменил Сандро Шварца на пресс-конференции из-за болезни, прокомментировал результат матча 22-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2).

Мы были разочарованы результатом в матче против «Спартака». То качество игры, которое показала наша молодая команда, нас устраивает, мы бились весь матч, выглядели хорошо, особенно в переходных фазах из обороны в атаку. За последние 15 минут создали достаточно моментов на ничью и даже на победу. Мы проанализировали игру и готовы к встрече с «Краснодаром».

Всегда сложно выходить из-под прессинга, мы пытались начать игру через короткий пас. «Спартак» выходил в высокий прессинг, но были отрезки, когда и мы пытались прессинговать их, у нас были хорошие моменты, когда мы выигрывали вторые мячи и переходили в контратаки. Не могу сказать, что у нас проблемы с командами, которые прессингуют.