Бензема — пятый игрок в истории Лиги чемпионов, забивший 70 голов

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сегодня, 00:18

Нападающий «Реала» отметился забитым мячом в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аталанты».

Этот гол стал для француза 70-м в данном соревновании. Бензема стал лишь пятым игроков в истории турнира, которому покорилась эта отметка.

Кроме того, Карим является лучшим бомбардиром «Реала» в нынешнем сезоне (21 гол), забив минимум на 15 голов больше, чем любой другой футболист мадридского клуба. Каземиро имеет в своём активе 6 мячей, располагаясь на втором месте среди лучших снайперов «сливочных» в этом сезоне.