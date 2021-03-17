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Бензема — пятый игрок в истории Лиги чемпионов, забивший 70 голов

сегодня, 00:18
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)3 : 1Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаМатч завершен

Нападающий «Реала» Карим Бензема отметился забитым мячом в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аталанты».

Этот гол стал для француза 70-м в данном соревновании. Бензема стал лишь пятым игроков в истории турнира, которому покорилась эта отметка.

Кроме того, Карим является лучшим бомбардиром «Реала» в нынешнем сезоне (21 гол), забив минимум на 15 голов больше, чем любой другой футболист мадридского клуба. Каземиро имеет в своём активе 6 мячей, располагаясь на втором месте среди лучших снайперов «сливочных» в этом сезоне.

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Hamman
Hamman
сегодня в 01:35, ред.
Несмотря на нытье критиков и хейтеров, Бензема из года в год доказывает что он на 100% отрабатывает каждый евро который ему платит Реал. Абсолютно справедливо было бы со стороны Переса поменять зарплатные ведомости Азара и Бензема. Зарплата француза в команде ниже чем у Азара, Модрича, Крооса, Рамоса, Бейла и (прости Господи) Йовича. И меньше намного. А ведь не разу никто не слышал чтобы он выражал недовольство своей зарплатой.
Абсолютно заслужил!
eleven LC
eleven LC
сегодня в 01:32
Бензема без сомнений легенда Реала,если бы ещё не его "увлечение" видеосъёмкой то он был бы сейчас чемпионом мира!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:25
Достойное достижение вполне.
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