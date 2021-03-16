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«Манчестер Сити» может побить достижение Буффона в Лиге чемпионов

сегодня, 22:33

«Манчестер Сити» может продолжить свою «сухую» серию в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Боруссии» Менхенгладбах.

«Горожане» не пропускают уже 616 минут в нынешнем розыгрыше соревнования. Если сегодня «Манчестер Сити» сохранит свои ворота на замке, то клуб побьет достижение голкипера «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона по второй по продолжительности серии без пропущенных мячей в Лиге чемпионов. Вратарь туринского клуба сумел сохранить свои ворота «сухими» на протяжении 690 минут в сезоне ЛЧ 2016/17.

Стоит отметить, что если это случится, то данное достижение не будет полностью принадлежать голкиперу «горожан» Эдерсону, потому что он пропускал матч против «Марселя» на групповом этапе в октябре прошлого года.

Абсолютный рекорд по самой длинной серии без пропущенных мячей в рамках Лиги чемпионов принадлежит бывшему вратарю «Арсенала» Йенсу Леманну. Он сохранял свои ворота на замке с сезона 2004/05 по сезон 2006/07 в ЛЧ (853 минуты).

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Все комментарии
juvenale
juvenale
сегодня в 22:47
я напомню, что Буффону тогда под 40 было
Василий 50
Василий 50
сегодня в 22:44
Сегодня МС пропустит.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 22:36
буффон уже никогда первым не будет
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