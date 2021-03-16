«Манчестер Сити» может побить достижение Буффона в Лиге чемпионов

1615923221

сегодня, 22:33

«Манчестер Сити» может продолжить свою «сухую» серию в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Боруссии» Менхенгладбах.

«Горожане» не пропускают уже 616 минут в нынешнем розыгрыше соревнования. Если сегодня «Манчестер Сити» сохранит свои ворота на замке, то клуб побьет достижение голкипера «Ювентуса» по второй по продолжительности серии без пропущенных мячей в Лиге чемпионов. Вратарь туринского клуба сумел сохранить свои ворота «сухими» на протяжении 690 минут в сезоне ЛЧ 2016/17.

Стоит отметить, что если это случится, то данное достижение не будет полностью принадлежать голкиперу «горожан» Эдерсону, потому что он пропускал матч против «Марселя» на групповом этапе в октябре прошлого года.