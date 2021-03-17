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Гвардиола: «„Сити“ пропустил лишь один гол в текущей ЛЧ. Это впечатляет»

сегодня, 01:39
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити2 : 0Логотип футбольный клуб Боруссия (Менхенгладбах)БоруссияМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий после победы над «Боруссией» М (2:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Это было хорошее выступление. Мы контролировали игру с самого её начала. Это опасный турнир, но после двух забитых мячей всё стало проще.

Мы пропустили лишь один мяч [в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов] — в матче с «Порту». И это впечатляет. Это невероятный шаг вперёд для нашей команды. Все игроки много пробегают, не только форварды. Но нам нужно быть агрессивными, когда мяч не у нас. Учитывая класс всех команд, мы можем быть наказаны.

Сейчас у нас все здоровы. Вот почему мы можем провести ротацию и поменять 6-7 игроков. Если вы хотите быть конкурентоспособными в турнирах, то вы должны быть свежими. Сезоны длинные, и у нас не было ни одного длительного перерыва с октября.

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