Де Брюйне: «Игра на ноль придаёт уверенность всей команде „Сити“»

Полузащитник «Манчестер Сити» прокомментировал победу над «Боруссией» М (2:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Такой старт очень помогает. Мы были терпеливы в начале матча. Мы забили два гола, контролировали игру и имели ещё моменты.

Второй тайм был немного слабее, но это понятно, учитывая все матчи, которые мы провели. При общем счёте 4:0 он был немного слабее.

Стабильность в обороне всегда очень важна. Очевидно, что игра на ноль придаёт уверенность всей команде. Это очень здорово для Эдерсона и защитников.