Ротен: «Иногда Мбаппе не хочет говорить правду, он собирается уйти из ПСЖ»

Бывший футболист ПСЖ поделился мнением о будущем нападающего .

Мы не может прочитать его мысли, у него личные цели и желания. Хочет ли он остаться в ПСЖ ? Я так не думаю, иначе он уже подписал бы новый контракт. Я думаю, он чувствует, что его будущее в другом месте. Это не критика, он имеет право так думать. У меня такое впечатление, что иногда он не хочет говорить правду.

Такое ощущение, что он не прямолинейный человек, и мне это не очень нравится. Потому что это означает, что он оппортунист. Его цель состоит в том, чтобы перейти в «Реал», но, учитывая финансовые проблемы «Реала», он не можете этого сделать прямо сейчас. Это не очень честно.

Я бы посоветовал ему быть более честным. Клуб будет продолжать играть с ним или без него.