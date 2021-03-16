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Ротен: «Иногда Мбаппе не хочет говорить правду, он собирается уйти из ПСЖ»

вчера, 23:39

Бывший футболист ПСЖ Жером Ротен поделился мнением о будущем нападающего Килиана Мбаппе.

Мы не может прочитать его мысли, у него личные цели и желания. Хочет ли он остаться в ПСЖ? Я так не думаю, иначе он уже подписал бы новый контракт. Я думаю, он чувствует, что его будущее в другом месте. Это не критика, он имеет право так думать. У меня такое впечатление, что иногда он не хочет говорить правду.

Такое ощущение, что он не прямолинейный человек, и мне это не очень нравится. Потому что это означает, что он оппортунист. Его цель состоит в том, чтобы перейти в «Реал», но, учитывая финансовые проблемы «Реала», он не можете этого сделать прямо сейчас. Это не очень честно.

Я бы посоветовал ему быть более честным. Клуб будет продолжать играть с ним или без него.

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Nazi
Nazi
сегодня в 00:36
Все верно сказано. Пандемия многим спутала карты. И особенно ударила по ЛаЛиге (то есть по Реалу с Барсой), других там нет, не было и не будет. И это прекрасно, а то Реал-Барса опять бы всех ограбили, а потом кичились бы кубками чемпионов. Пусть хоть немного поживут в шкуре тех команд, которые не могут позволить себе всех и вся и сразу..
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:07
Очень странные рассуждения. Ощущения бывшего игрока к контракту не пришьешь. Килиан не мальчик и не обязан делиться со всеми своими планами, желаниями, мыслями. Игроки приходят и уходят - это обычная футбольная жизнь , так что Килиан сам решит, что ему делать, когда озвучить свои желания , требования, планы на будущее. Не стоит за него додумывать.
Всем здоровья.
Сантус
Сантус
вчера в 23:59
Как много бывших повылазило...)
ZjzoRe
ZjzoRe
вчера в 23:51
в футболе никто и никогда не говорит всё прямо и откровенно, это нормально
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 23:51
Какой-то бывший футболист рассуждает.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 23:41
Это дело самого Мбаппе
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